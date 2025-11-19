IBGE publica edital de concurso com mais de 9 mil vagas

Maior parte das vagas é para agentes de pesquisas e mapeamentos. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O edital de um novo concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi publicado nesta quarta-feira (19). Serão abertas 9.590 vagas temporárias de nível médio com remuneração de até R$ 3.379.

Segundo o órgão, este é o maior processo seletivo para temporários da história do IBGE. As inscrições começam a partir das 16h desta quarta-feira e vão até as 23h59min de 11 de dezembro.

A taxa de inscrição é de R$ 38,50. A data de aplicação da prova está prevista para 22 de fevereiro. A candidatura é feita pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.

Vagas

São ofertadas 8.480 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento, com remuneração de R$ 2.676,24 e 1.110 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade, com salário de R$ 3.379.