Concursos públicos no RS têm mais de mil vagas abertas com salários de até R$ 23 mil

Estão abertas as inscrições para 17 concursos públicos no Rio Grande do Sul. As oportunidades, distribuídas entre prefeituras e outras instituições públicas, somam 1.066 vagas em diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 23,3 mil.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu concurso para delegado, com 30 vagas disponíveis. O concurso exige nível superior e oferece salário de R$ 23.334,43. A corporação também está com seleção aberta para os cargos de escrivão e inspetor de polícia, com 360 vagas para cada função.

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) abriu as inscrições para concurso com nove vagas imediatas em cargos técnico-administrativos de nível médio profissionalizante e superior. Os candidatos podem se inscrever até 16 de novembro.

A prefeitura e a Câmara de Sertão Santana, no Sul do Estado, estão com concursos abertos. As vagas são para níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior em diversas áreas. Os salários variam de R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91, e as inscrições seguem até 17 de novembro.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Bom Princípio

Vagas: auxiliar de educação básica (10 + CR), auxiliar pedagógico de educação (10 + CR), contador (1 + CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), procurador (CR), professor de anos finais - diversas áreas (CR), professor de anos iniciais (CR), professor de educação infantil (6 + CR), técnico em tecnologia da informação (CR)

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.669,86 a R$ 8.461,65

R$ 1.669,86 a R$ 8.461,65 Prazo: 18 de novembro

18 de novembro Taxa de inscrição: R$ 79,02 a R$ 158,03

R$ 79,02 a R$ 158,03 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Polícia Civil do Rio Grande do Sul 2

Vagas: escrivão de polícia (360), inspetor de polícia (360)

escrivão de polícia (360), inspetor de polícia (360) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 7.299,54

R$ 7.299,54 Prazo: 26 de novembro

26 de novembro Taxa de inscrição: R$ 270,84

R$ 270,84 Prova: 18 de janeiro de 2026 (data provável)

18 de janeiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Agudo

Vagas: assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal de tributos municipais (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), médico clinico geral (1 + CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), medico veterinário (CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de artes (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de combate a endemias (CR), agente comunitário de saúde (12 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), eletricista (CR), mecânico (CR), monitor de escola (10 + CR), motorista (CR), operador de maquinas (CR), pedreiro (CR), pintor (CR), merendeira/servente (5 + CR), operário (CR)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43

R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43 Prazo: 24 de novembro

24 de novembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 10 e 11 de janeiro de 2026

10 e 11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Sertão Santana

Vagas: administrador financeiro (1), auxiliar de serviços gerais (1), agente administrativo legislativo (CR), assistente de informática (CR)

administrador financeiro (1), auxiliar de serviços gerais (1), agente administrativo legislativo (CR), assistente de informática (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.613,68 a R$ 3.960,91

R$ 1.613,68 a R$ 3.960,91 Prazo: 17 de novembro

17 de novembro Taxa de inscrição: R$ 46,21 a R$ 231,09

R$ 46,21 a R$ 231,09 Prova: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Sertão Santana

Vagas: agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente de controle interno (CR), assistente social (1 + CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), fiscal de ações e serviços de saúde (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (CR), professor de história (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (CR), veterinário (1 + CR), vigilante (CR)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91

R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91 Prazo: 17 de novembro

17 de novembro Taxa de inscrição: R$ 46,21 a R$ 231,09

R$ 46,21 a R$ 231,09 Prova: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Monte Alegre dos Campos

Vagas: atendente de educação infantil (4 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), merendeira/servente (1 + CR), monitor de escola (4 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de Ensino Fundamental (4 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua estrangeira moderna - inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (1 + CR)

Fundamental, Médio e Completo Salário: R$ 1.642,13 e R$ 4.183,92

R$ 1.642,13 e R$ 4.183,92 Prazo: 16 de novembro

16 de novembro Taxa de inscrição: R$ 77,40 a R$ 309,60

R$ 77,40 a R$ 309,60 Prova: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Sebastião do Caí

Vagas: monitor de educação infantil (15 + CR)

monitor de educação infantil (15 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.653,22

R$ 2.653,22 Prazo: 28 de novembro

28 de novembro Taxa de inscrição: R$ 87

R$ 87 Prova: 10 de janeiro de 2026

10 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Vagas: técnico de laboratório (2), técnico em contabilidade (1), farmacêutico (1), médico (5)

técnico de laboratório (2), técnico em contabilidade (1), farmacêutico (1), médico (5) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 3.029,89 a R$ 9.523,96

R$ 3.029,89 a R$ 9.523,96 Prazo: 16 de novembro

16 de novembro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 110

R$ 70 a R$ 110 Prova: 25 de janeiro de 2026

25 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Centrais Elétricas de Carazinho (Eletrocar)

Vagas: eletricista (11 + CR), leiturista de medidor (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operador de C.O.D (2 + CR)

Médio e Técnico Salário: R$ 1.986,38 e R$ 3.366,34

R$ 1.986,38 e R$ 3.366,34 Prazo: 18 de novembro

18 de novembro Taxa de inscrição: R$ 60

R$ 60 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Barra do Ribeiro

Vagas: agente comunitário de saúde (21 + CR), agente de combate às endemias (3 + CR)

agente comunitário de saúde (21 + CR), agente de combate às endemias (3 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036

R$ 3.036 Prazo: 20 de novembro

20 de novembro Taxa de inscrição: R$ 71,37

R$ 71,37 Prova: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: eletrotécnico (1), técnico em agropecuária (1), técnico em enfermagem (1), técnico em nutrição e dietética (1), técnico em segurança do trabalho (1), arquiteto (1), biólogo (1), economista (1), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), estatístico (1), médico especialista em anestesiologia (1), médico especialista em atendimento pré-hospitalar (1), médico especialista em hematologia (1), médico especialista em cirurgia plástica (1), médico especialista em cirurgia vascular (1), médico especialista em clínica médica (1), médico especialista em coloproctologia (1), médico especialista em dermatologia (1), médico especialista em medicina de emergência (1), médico especialista em gastroenterologia (1), médico especialista em medicina do trabalho (1), médico especialista em medicina intensiva (1), médico especialista em medicina intensiva pediátrica (1), médico especialista em neurologia (1), médico especialista em neurologia pediátrica (1), médico especialista em oftalmologia - atuação geral (1), médico especialista em oftalmologia - atuação pediátrica (1), médico especialista em ortopedia e traumatologia (1), médico especialista em otorrinolaringologia (1), médico especialista em pneumologia (1), médico especialista em psiquiatria (1), médico especialista em psiquiatria da infância e da adolescência (1), médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (1), médico especialista em urologia (1), médico especialista em infectologia (1), médico especialista em cardiologia pediátrica (1), médico especialista em previmpa (1)

Técnico e Superior Salário: R$ 2.641,51 a R$ 12.846,54

R$ 2.641,51 a R$ 12.846,54 Prazo: 18 de novembro

18 de novembro Taxa de inscrição: R$ 115,40 ou R$ 201,95

R$ 115,40 ou R$ 201,95 Prova: 21 de dezembro

21 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Picada Café

Vagas: agente administrativo auxiliar (CR), agente comunitário de saúde (CR), agente tributário (CR), atendente da educação em tempo integral (1), contador (CR), dentista (CR), eletricista (CR), fonoaudiólogo (1), médico clínico geral (CR), médico geral comunitário (1), médico veterinário (CR), monitor educacional de informática (1), monitor educacional AEE (CR), motorista (CR), operador de máquina (CR), operário (CR), operário especializado (CR), professor ensino fundamental (CR), professor AEE educação infantil e fundamental (2), psicomotricista (1), técnico de enfermagem (1), técnico em radiologia (1)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.000,60 a R$ 18.519,11

R$ 2.000,60 a R$ 18.519,11 Prazo: 9 de novembro

9 de novembro Taxa de inscrição: R$ 76,52 a R$ 191,29

R$ 76,52 a R$ 191,29 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul

Vagas: delegado (30)

delegado (30) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 23.334,43

R$ 23.334,43 Prazo: 12 de novembro

12 de novembro Taxa de inscrição: R$ 270,84

R$ 270,84 Prova: 21 de dezembro

21 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Guaporé

Vagas: cozinheira (3 + CR), fiscal (1 + CR), fiscal sanitário (1 + CR), monitor de educação (15 + CR), secretário de escola (CR), bibliotecário (1 + CR), nutricionista (1 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), psicólogo (1 + CR)

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.639 a R$ 7.217,18

R$ 1.639 a R$ 7.217,18 Prazo: 11 de novembro

11 de novembro Taxa de inscrição : R$ 46,57 a R$ 155,24

: R$ 46,57 a R$ 155,24 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Soledade

Vagas: agente de controle interno (1 + CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), cirurgião dentista (CR), contador (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), jornalista (CR), médico (1 + CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), procurador (CR), psicólogo (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), oficial administrativo (5 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de apoio educacional (3 + CR), agente de fiscalização (3 + CR), agente de fiscalização sanitária (1 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), mecânico especializado (CR), motorista (5 + CR), operador de máquinas (6 + CR), operário especializado (5 + CR), atividades gerais (15 + CR), operário (10 + CR)

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.520,34 e R$ 11.676,40

R$ 1.520,34 e R$ 11.676,40 Prazo: 14 de novembro

14 de novembro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150

R$ 70 a R$ 150 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - RS

Vagas : administrador (CR), advogado (CR), agente de fiscalização (3 + CR), analista de sistemas (CR), contador (CR), jornalista (CR), relações públicas (CR), auxiliar de processos administrativos (3 + CR)

Médio e Superior Salário: R$ 3.100 e R$ 5.100

R$ 3.100 e R$ 5.100 Prazo: 7 de novembro

7 de novembro Taxa de inscrição: R$ 69,90 a R$ 109,90

R$ 69,90 a R$ 109,90 Prova: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Miguel das Missões

Vagas: fonoaudiólogo (1 + CR)

fonoaudiólogo (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.563,64

R$ 3.563,64 Prazo: 10 de novembro

10 de novembro Taxa de inscrição : R$ 200

: R$ 200 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

