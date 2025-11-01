Concursos públicos no RS têm mais de mil vagas abertas com salários de até R$ 23 mil

Estão abertas as inscrições para 17 concursos públicos no Rio Grande do Sul. As oportunidades, distribuídas entre prefeituras e outras instituições públicas, somam 1.066 vagas em diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 23,3 mil.
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu concurso para delegado, com 30 vagas disponíveis. O concurso exige nível superior e oferece salário de R$ 23.334,43. A corporação também está com seleção aberta para os cargos de escrivão e inspetor de polícia, com 360 vagas para cada função.
A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) abriu as inscrições para concurso com nove vagas imediatas em cargos técnico-administrativos de nível médio profissionalizante e superior. Os candidatos podem se inscrever até 16 de novembro.
A prefeitura e a Câmara de Sertão Santana, no Sul do Estado, estão com concursos abertos. As vagas são para níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior em diversas áreas. Os salários variam de R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91, e as inscrições seguem até 17 de novembro.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Bom Princípio
- Vagas: auxiliar de educação básica (10 + CR), auxiliar pedagógico de educação (10 + CR), contador (1 + CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), procurador (CR), professor de anos finais - diversas áreas (CR), professor de anos iniciais (CR), professor de educação infantil (6 + CR), técnico em tecnologia da informação (CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.669,86 a R$ 8.461,65
- Prazo: 18 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 79,02 a R$ 158,03
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Polícia Civil do Rio Grande do Sul 2
- Vagas: escrivão de polícia (360), inspetor de polícia (360)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 7.299,54
- Prazo: 26 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 270,84
- Prova: 18 de janeiro de 2026 (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Agudo
- Vagas: assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal de tributos municipais (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), médico clinico geral (1 + CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), medico veterinário (CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de artes (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de combate a endemias (CR), agente comunitário de saúde (12 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), eletricista (CR), mecânico (CR), monitor de escola (10 + CR), motorista (CR), operador de maquinas (CR), pedreiro (CR), pintor (CR), merendeira/servente (5 + CR), operário (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43
- Prazo: 24 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180
- Prova: 10 e 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Sertão Santana
- Vagas: administrador financeiro (1), auxiliar de serviços gerais (1), agente administrativo legislativo (CR), assistente de informática (CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.613,68 a R$ 3.960,91
- Prazo: 17 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 46,21 a R$ 231,09
- Prova: 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Sertão Santana
- Vagas: agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente de controle interno (CR), assistente social (1 + CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), fiscal de ações e serviços de saúde (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (CR), professor de história (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (CR), veterinário (1 + CR), vigilante (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91
- Prazo: 17 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 46,21 a R$ 231,09
- Prova: 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Monte Alegre dos Campos
- Vagas: atendente de educação infantil (4 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), merendeira/servente (1 + CR), monitor de escola (4 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de Ensino Fundamental (4 + CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua estrangeira moderna - inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Completo
- Salário: R$ 1.642,13 e R$ 4.183,92
- Prazo: 16 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 77,40 a R$ 309,60
- Prova: 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Sebastião do Caí
- Vagas: monitor de educação infantil (15 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 2.653,22
- Prazo: 28 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 87
- Prova: 10 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
- Vagas: técnico de laboratório (2), técnico em contabilidade (1), farmacêutico (1), médico (5)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 3.029,89 a R$ 9.523,96
- Prazo: 16 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 110
- Prova: 25 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Centrais Elétricas de Carazinho (Eletrocar)
- Vagas: eletricista (11 + CR), leiturista de medidor (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operador de C.O.D (2 + CR)
- Nível: Médio e Técnico
- Salário: R$ 1.986,38 e R$ 3.366,34
- Prazo: 18 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 60
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Barra do Ribeiro
- Vagas: agente comunitário de saúde (21 + CR), agente de combate às endemias (3 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.036
- Prazo: 20 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 71,37
- Prova: 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Porto Alegre
- Vagas: eletrotécnico (1), técnico em agropecuária (1), técnico em enfermagem (1), técnico em nutrição e dietética (1), técnico em segurança do trabalho (1), arquiteto (1), biólogo (1), economista (1), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), estatístico (1), médico especialista em anestesiologia (1), médico especialista em atendimento pré-hospitalar (1), médico especialista em hematologia (1), médico especialista em cirurgia plástica (1), médico especialista em cirurgia vascular (1), médico especialista em clínica médica (1), médico especialista em coloproctologia (1), médico especialista em dermatologia (1), médico especialista em medicina de emergência (1), médico especialista em gastroenterologia (1), médico especialista em medicina do trabalho (1), médico especialista em medicina intensiva (1), médico especialista em medicina intensiva pediátrica (1), médico especialista em neurologia (1), médico especialista em neurologia pediátrica (1), médico especialista em oftalmologia - atuação geral (1), médico especialista em oftalmologia - atuação pediátrica (1), médico especialista em ortopedia e traumatologia (1), médico especialista em otorrinolaringologia (1), médico especialista em pneumologia (1), médico especialista em psiquiatria (1), médico especialista em psiquiatria da infância e da adolescência (1), médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (1), médico especialista em urologia (1), médico especialista em infectologia (1), médico especialista em cardiologia pediátrica (1), médico especialista em previmpa (1)
- Nível: Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.641,51 a R$ 12.846,54
- Prazo: 18 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 115,40 ou R$ 201,95
- Prova: 21 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Picada Café
- Vagas: agente administrativo auxiliar (CR), agente comunitário de saúde (CR), agente tributário (CR), atendente da educação em tempo integral (1), contador (CR), dentista (CR), eletricista (CR), fonoaudiólogo (1), médico clínico geral (CR), médico geral comunitário (1), médico veterinário (CR), monitor educacional de informática (1), monitor educacional AEE (CR), motorista (CR), operador de máquina (CR), operário (CR), operário especializado (CR), professor ensino fundamental (CR), professor AEE educação infantil e fundamental (2), psicomotricista (1), técnico de enfermagem (1), técnico em radiologia (1)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.000,60 a R$ 18.519,11
- Prazo: 9 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 76,52 a R$ 191,29
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul
- Vagas: delegado (30)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 23.334,43
- Prazo: 12 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 270,84
- Prova: 21 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Guaporé
- Vagas: cozinheira (3 + CR), fiscal (1 + CR), fiscal sanitário (1 + CR), monitor de educação (15 + CR), secretário de escola (CR), bibliotecário (1 + CR), nutricionista (1 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), psicólogo (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.639 a R$ 7.217,18
- Prazo: 11 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 46,57 a R$ 155,24
- Prova: 7 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Soledade
- Vagas: agente de controle interno (1 + CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), cirurgião dentista (CR), contador (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), jornalista (CR), médico (1 + CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), procurador (CR), psicólogo (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), oficial administrativo (5 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de apoio educacional (3 + CR), agente de fiscalização (3 + CR), agente de fiscalização sanitária (1 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), mecânico especializado (CR), motorista (5 + CR), operador de máquinas (6 + CR), operário especializado (5 + CR), atividades gerais (15 + CR), operário (10 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.520,34 e R$ 11.676,40
- Prazo: 14 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - RS
- Vagas: administrador (CR), advogado (CR), agente de fiscalização (3 + CR), analista de sistemas (CR), contador (CR), jornalista (CR), relações públicas (CR), auxiliar de processos administrativos (3 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.100 e R$ 5.100
- Prazo: 7 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 69,90 a R$ 109,90
- Prova: 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Miguel das Missões
- Vagas: fonoaudiólogo (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 3.563,64
- Prazo: 10 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 200
- Prova: 7 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
*Produção: Juliano Lannes