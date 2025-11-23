Concursos públicos no RS oferecem mais de 1,5 mil vagas com salários de até R$ 20 mil

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. Maria Vitkovska / stock.adobe.com

O Rio Grande do Sul tem inscrições abertas para 25 concursos públicos, que somam 1.533 vagas em prefeituras e outros órgãos públicos. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 20 mil.

A Caixa Econômica Federal está com concurso aberto para três vagas no Rio Grande do Sul, destinadas a profissionais de nível Superior nas áreas de arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica. As provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026.

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começaram no dia 19 e seguem até 11 de dezembro. O Rio Grande do Sul conta com 499 vagas temporárias, todas de nível médio. Destas, 447 são para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, com salário de R$ 2.676,24, e 52 para supervisor de coleta e qualidade, com remuneração de R$ 3.379,00.

A Prefeitura de David Canabarro, município do Norte do Estado, lançou um concurso com vagas para todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.474,43 a R$ 14.622,84. As inscrições seguem até 18 de dezembro, e a prova será aplicada em 22 de fevereiro de 2026.

Já a prefeitura de Planalto abriu dois editais de concurso. Em um deles, há oportunidades para cargos com salários que chegam a R$ 20.411,67. As inscrições seguem até 2 de dezembro, com provas em 14 de dezembro.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2

Vagas: agente de pesquisas e mapeamento (447)

agente de pesquisas e mapeamento (447) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.676,24

R$ 2.676,24 Prazo: 11 de dezembro

11 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 38,50

R$ 38,50 Prova: 22 de fevereiro de 2026 (data provável)

22 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 1

Vagas: supervisor de coleta e qualidade (52)

supervisor de coleta e qualidade (52) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.379

R$ 3.379 Prazo: 11 de dezembro

11 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 38,50

R$ 38,50 Prova: 22 de fevereiro de 2026 (data provável)

22 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Mato Castelhano

Vagas: escriturário (CR), servente (1 + CR)

escriturário (CR), servente (1 + CR) Nível: Fundamental e Médio

Fundamental e Médio Salário: R$ 1.700 a R$ 3.311,58

R$ 1.700 a R$ 3.311,58 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 120

R$ 100 a R$ 120 Prova: 25 de janeiro de 2026

25 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Mato Castelhano

Vagas: agente comunitário de saúde (2 + CR), assistente de educação infantil (1 + CR), assistente social (1 + CR), dentista (1 + CR), enfermeira padrão (CR), escriturário (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), gari (1 + CR), merendeira (1 + CR), monitor de escola (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operário (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (1 + CR), operador de trator agrícola (1 + CR), porteiro (1 + CR), professor de artes (CR), professor de informática (1 + CR), professor de ciências físicas e biológicas (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental (1 + CR), professor de ensino religioso (1 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de língua espanhola (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (1 + CR), professor de português (CR), psicólogo (1 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (CR), vigilante (1 + CR), vigilante sanitário (1 + CR)

agente comunitário de saúde (2 + CR), assistente de educação infantil (1 + CR), assistente social (1 + CR), dentista (1 + CR), enfermeira padrão (CR), escriturário (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), gari (1 + CR), merendeira (1 + CR), monitor de escola (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operário (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (1 + CR), operador de trator agrícola (1 + CR), porteiro (1 + CR), professor de artes (CR), professor de informática (1 + CR), professor de ciências físicas e biológicas (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental (1 + CR), professor de ensino religioso (1 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de língua espanhola (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (1 + CR), professor de português (CR), psicólogo (1 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (CR), vigilante (1 + CR), vigilante sanitário (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.791,74 a R$ 6.398,91

R$ 1.791,74 a R$ 6.398,91 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150

R$ 100 a R$ 150 Prova: 25 de janeiro de 2026

25 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Três Passos 2

Vagas: eletricista (1 + CR)

eletricista (1 + CR) Nível: Fundamental

Fundamental Salário: R$ 3.536,50

R$ 3.536,50 Prazo: 17 de dezembro

17 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 130

R$ 130 Prova: 8 de fevereiro de 2026

8 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Três Passos 1

Vagas: auditor fiscal de tributos (2 + CR), geólogo (1 + CR), fiscal tributário (2 + CR)

auditor fiscal de tributos (2 + CR), geólogo (1 + CR), fiscal tributário (2 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 4.810,99 a R$ 8.328,27

R$ 4.810,99 a R$ 8.328,27 Prazo: 17 de dezembro

17 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 130 a R$ 170

R$ 130 a R$ 170 Prova: 8 de fevereiro de 2026

8 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Alecrim

Vagas: administrador financeiro (CR), fiscal ambiental (1), licenciador ambiental (1), motorista (CR), operador de máquinas (CR), técnico agrícola (CR)

administrador financeiro (CR), fiscal ambiental (1), licenciador ambiental (1), motorista (CR), operador de máquinas (CR), técnico agrícola (CR) Nível: Fundamental, Técnico e Superior

Fundamental, Técnico e Superior Salário: R$ 1.782,46 a R$ 4.088,04

R$ 1.782,46 a R$ 4.088,04 Prazo: 17 de dezembro

17 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 87 a R$ 170

R$ 87 a R$ 170 Prova: 22 de fevereiro de 2026

22 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de David Canabarro*

Vagas: agente auxiliar (1 + CR), agente de campo (1 + CR), agente de saúde (1 + CR), assessor administrativo (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), médico clinico geral (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (2 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (1 + CR)

agente auxiliar (1 + CR), agente de campo (1 + CR), agente de saúde (1 + CR), assessor administrativo (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), médico clinico geral (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (2 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.474,43 a R$ 14.622,84

R$ 1.474,43 a R$ 14.622,84 Prazo: 18 de dezembro

18 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180

R$ 120 a R$ 180 Prova: 22 de fevereiro de 2026

22 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Tupanci do Sul

Vagas: agente de combate às endemias (1 + CR), atendente de educação infantil (1 + CR), médico (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas especializado (1 + CR), operário (1 + CR), técnico administrativo (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (1 + CR)

agente de combate às endemias (1 + CR), atendente de educação infantil (1 + CR), médico (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas especializado (1 + CR), operário (1 + CR), técnico administrativo (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.171,99 a R$ 14.565

R$ 2.171,99 a R$ 14.565 Prazo: 12 de dezembro

12 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 105

R$ 105 Prova: 18 de janeiro de 2026

18 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Encantado

Vagas: assistente social municipal (1 + CR), auxiliar de educação (5 + CR), farmacêutico municipal (1 + CR), psicólogo (2 + CR)

assistente social municipal (1 + CR), auxiliar de educação (5 + CR), farmacêutico municipal (1 + CR), psicólogo (2 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.201,33 a R$ 5.905,64

R$ 2.201,33 a R$ 5.905,64 Prazo: 9 de dezembro

9 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 110 a R$ 130

R$ 110 a R$ 130 Prova: 31 de janeiro de 2026

31 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Pampa (Unipampa) 2

Vagas: assistente em administração (22), técnico de laboratório – alimentos (1), técnico de laboratório – energias renováveis (1), técnico de laboratório - enologia (1), técnico de laboratório - química (1), técnico em contabilidade (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação (4)

assistente em administração (22), técnico de laboratório – alimentos (1), técnico de laboratório – energias renováveis (1), técnico de laboratório - enologia (1), técnico de laboratório - química (1), técnico em contabilidade (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação (4) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.029,90

R$ 3.029,90 Prazo: 1º de dezembro

1º de dezembro Taxa de inscrição: R$ 85

R$ 85 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Bom Jesus

Vagas: agente administrativo (1 + CR), contador (CR), servente (CR), telefonista/recepcionista (1 + CR)

agente administrativo (1 + CR), contador (CR), servente (CR), telefonista/recepcionista (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.674,18 a R$ 3.816,83

R$ 1.674,18 a R$ 3.816,83 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 130

R$ 70 a R$ 130 Prova: 8 de fevereiro de 2026

8 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Vista Alegre do Prata

Vagas: agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), atendente de creche (CR), enfermeiro (CR), monitor escolar de inclusão (1 + CR), professor anos iniciais (2 + CR), professor educação infantil (CR)

agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), atendente de creche (CR), enfermeiro (CR), monitor escolar de inclusão (1 + CR), professor anos iniciais (2 + CR), professor educação infantil (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.852,56 e R$ 5.363,57

R$ 1.852,56 e R$ 5.363,57 Prazo: 28 de novembro

28 de novembro Taxa de inscrição: R$ 153,08 a R$ 222,76

R$ 153,08 a R$ 222,76 Prova: 21 de dezembro (data provável)

21 de dezembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Caixa Econômica Federal

Vagas: arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro elétrico (1 + CR)

arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro elétrico (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 16.495,00

R$ 16.495,00 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 68

R$ 68 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Planalto 2

Vagas: auxiliar de desenvolvimento infantil (5 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação básica - anos inicias (10 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (15 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de matemática (2 + CR), profissional de apoio escolar para alunos com deficiência (5 + CR), psicólogo educacional (1), psicopedagogo (1), secretario de escola (1)

auxiliar de desenvolvimento infantil (5 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação básica - anos inicias (10 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (15 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de matemática (2 + CR), profissional de apoio escolar para alunos com deficiência (5 + CR), psicólogo educacional (1), psicopedagogo (1), secretario de escola (1) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.495,33 a R$ 5.356,38

R$ 1.495,33 a R$ 5.356,38 Prazo: 2 de dezembro

2 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 82,80 a R$ 165,60

R$ 82,80 a R$ 165,60 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Planalto 1

Vagas: agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), agente de contratos (CR), analista de controle interno (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista (CR), contador (CR), diretor de patrimônio (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico bioquímico (CR), fiscal sanitarista (CR), fiscal tributário (CR),fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (1), médico (CR), medico veterinário (CR), motorista especializado (CR), motorista secretaria municipal de educação (CR), motorista secretaria municipal de obras (CR), motorista secretaria municipal de saúde (CR), nutricionista (CR), operador de maquinas (CR), operário (CR), operário especializado (CR), orientador do CRAS (CR), pedreiro (CR), pregoeiro (CR), procurador jurídico do município (CR), psicólogo (a) (CR), recepcionista (CR), regulador de agendamento de saúde municipal (CR), servente (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico em informática (CR), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (CR), zelador de cemitério (CR)

agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), agente de contratos (CR), analista de controle interno (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista (CR), contador (CR), diretor de patrimônio (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico bioquímico (CR), fiscal sanitarista (CR), fiscal tributário (CR),fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (1), médico (CR), medico veterinário (CR), motorista especializado (CR), motorista secretaria municipal de educação (CR), motorista secretaria municipal de obras (CR), motorista secretaria municipal de saúde (CR), nutricionista (CR), operador de maquinas (CR), operário (CR), operário especializado (CR), orientador do CRAS (CR), pedreiro (CR), pregoeiro (CR), procurador jurídico do município (CR), psicólogo (a) (CR), recepcionista (CR), regulador de agendamento de saúde municipal (CR), servente (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico em informática (CR), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (CR), zelador de cemitério (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.281,71 a R$ 20.411,67

R$ 1.281,71 a R$ 20.411,67 Prazo: 2 de dezembro

2 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 27,60 a R$ 165,60

R$ 27,60 a R$ 165,60 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: professor assistente do magistério superior (4)

professor assistente do magistério superior (4) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 3 de dezembro

3 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 18 de janeiro a 3 de maio de 2026 (período provável)

18 de janeiro a 3 de maio de 2026 (período provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Jaguari

Vagas: professor de artes (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação especial (4 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (12 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), orientador educacional (1 + CR)

professor de artes (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação especial (4 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (12 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), orientador educacional (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.576,86 a R$ 5.153,72

R$ 2.576,86 a R$ 5.153,72 Prazo: 1º de dezembro

1º de dezembro Taxa de inscrição: R$ 170

R$ 170 Prova: 11 de janeiro de 2026 (data provável)

11 de janeiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Cerro Largo

Vagas: almoxarife (1), analista de sistemas (1), atendente de farmácia (1), auxiliar em saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais em escolas e creches (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), médico (2), operário especializado (CR), secretário de escola (CR)

almoxarife (1), analista de sistemas (1), atendente de farmácia (1), auxiliar em saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais em escolas e creches (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), médico (2), operário especializado (CR), secretário de escola (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.639,91 a 8.631,10

R$ 1.639,91 a 8.631,10 Prazo: 3 de dezembro

3 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 140

R$ 50 a R$ 140 Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)

8 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Cerro Largo

Vagas: contador legislativo (1)

contador legislativo (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.049,19

R$ 5.049,19 Prazo: 3 de dezembro

3 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 140

R$ 140 Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)

8 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Ivoti

Vagas: operário (1 + CR), pedreiro (1 + CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), auxiliar de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), advogado (CR), agente técnico fazendário (CR), arquiteto (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), gestor de recursos humanos (CR), médico - diversas áreas (CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências físicas e biológicas (CR), professor educação artística (CR), professor educação física (CR), professor educação infantil (1 + CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor língua alemã (CR), professor matemática (CR), professor música (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), veterinário (CR)

operário (1 + CR), pedreiro (1 + CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), auxiliar de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), advogado (CR), agente técnico fazendário (CR), arquiteto (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), gestor de recursos humanos (CR), médico - diversas áreas (CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências físicas e biológicas (CR), professor educação artística (CR), professor educação física (CR), professor educação infantil (1 + CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor língua alemã (CR), professor matemática (CR), professor música (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), veterinário (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.232,60 a R$ 9.856,93

R$ 2.232,60 a R$ 9.856,93 Prazo: 4 de dezembro

4 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 101,24 a R$ 202,47

R$ 101,24 a R$ 202,47 Prova: 25 de janeiro de 2026

25 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Vagas: administrador (2), analista de tecnologia da informação (1), bibliotecário (3), biólogo (1), enfermeiro (3), engenheiro mecânico (1), farmacêutico (2), fisioterapeuta (3), geólogo (1), médico - diversas áreas (10), médico veterinário - diversas áreas (5), nutricionista (1), produtor cultural (1)

administrador (2), analista de tecnologia da informação (1), bibliotecário (3), biólogo (1), enfermeiro (3), engenheiro mecânico (1), farmacêutico (2), fisioterapeuta (3), geólogo (1), médico - diversas áreas (10), médico veterinário - diversas áreas (5), nutricionista (1), produtor cultural (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.967,04

R$ 4.967,04 Prazo: 1º de dezembro

1º de dezembro Taxa de inscrição: R$ 125

R$ 125 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Vagas: escrivão de polícia (360), inspetor de polícia (360)

escrivão de polícia (360), inspetor de polícia (360) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 7.299,54

R$ 7.299,54 Prazo: 26 de novembro

26 de novembro Taxa de inscrição: R$ 270,84

R$ 270,84 Prova: 18 de janeiro de 2026 (data provável)

18 de janeiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Agudo

Vagas: assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal de tributos municipais (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), médico clinico geral (1 + CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), medico veterinário (CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de artes (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de combate a endemias (CR), agente comunitário de saúde (12 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), eletricista (CR), mecânico (CR), monitor de escola (10 + CR), motorista (CR), operador de maquinas (CR), pedreiro (CR), pintor (CR), merendeira/servente (5 + CR), operário (CR)

assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal de tributos municipais (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), médico clinico geral (1 + CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), medico veterinário (CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de artes (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de combate a endemias (CR), agente comunitário de saúde (12 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), eletricista (CR), mecânico (CR), monitor de escola (10 + CR), motorista (CR), operador de maquinas (CR), pedreiro (CR), pintor (CR), merendeira/servente (5 + CR), operário (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43

R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43 Prazo: 24 de novembro

24 de novembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 10 e 11 de janeiro de 2026

10 e 11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Sebastião do Caí

Vagas: monitor de educação infantil (15 + CR)

monitor de educação infantil (15 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.653,22

R$ 2.653,22 Prazo: 28 de novembro

28 de novembro Taxa de inscrição: R$ 87

R$ 87 Prova: 10 de janeiro de 2026

10 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link