Concursos públicos no RS oferecem mais de 1,1 mil vagas com salários de até R$ 20 mil

O Rio Grande do Sul tem inscrições abertas para 25 concursos públicos, que somam 1.169 vagas em prefeituras e demais órgãos públicos. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 20 mil.

A prefeitura e a Câmara de Sertão Santana, no Sul do Estado, estão com seleções para vagas de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. Os salários variam de R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91, e as inscrições seguem até 17 de novembro.

A Caixa Econômica Federal está com concurso aberto para três vagas no Rio Grande do Sul, destinadas a profissionais de nível Superior nas áreas de arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica. As provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026.

Já a prefeitura de Planalto abriu dois editais de concurso. Em um deles, há oportunidades para cargos com salários que chegam a R$ 20.411,67. As inscrições seguem até 2 de dezembro, com provas em 14 de dezembro.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Tupanci do Sul

Vagas: agente de combate às endemias (1 + CR), atendente de educação infantil (1 + CR), médico (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas especializado (1 + CR), operário (1 + CR), técnico administrativo (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (1 + CR)

agente de combate às endemias (1 + CR), atendente de educação infantil (1 + CR), médico (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas especializado (1 + CR), operário (1 + CR), técnico administrativo (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.171,99 a R$ 14.565

R$ 2.171,99 a R$ 14.565 Prazo: 12 de dezembro

12 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 105

R$ 105 Prova: 18 de janeiro de 2026

18 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Encantado

Vagas: assistente social municipal (1 + CR), auxiliar de educação (5 + CR), farmacêutico municipal (1 + CR), psicólogo (2 + CR)

assistente social municipal (1 + CR), auxiliar de educação (5 + CR), farmacêutico municipal (1 + CR), psicólogo (2 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.201,33 a R$ 5.905,64

R$ 2.201,33 a R$ 5.905,64 Prazo: 9 de dezembro

9 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 110 a R$ 130

R$ 110 a R$ 130 Prova: 31 de janeiro de 2026

31 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Pampa (Unipampa) 2

Vagas: assistente em administração (22), técnico de laboratório – alimentos (1), técnico de laboratório – energias renováveis (1), técnico de laboratório - enologia (1), técnico de laboratório - química (1), técnico em contabilidade (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação (4)

assistente em administração (22), técnico de laboratório – alimentos (1), técnico de laboratório – energias renováveis (1), técnico de laboratório - enologia (1), técnico de laboratório - química (1), técnico em contabilidade (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação (4) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.029,90

R$ 3.029,90 Prazo: 1º de dezembro

1º de dezembro Taxa de inscrição: R$ 85

R$ 85 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Bom Jesus

Vagas: agente administrativo (1 + CR), contador (CR), servente (CR), telefonista/recepcionista (1 + CR)

agente administrativo (1 + CR), contador (CR), servente (CR), telefonista/recepcionista (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.674,18 a R$ 3.816,83

R$ 1.674,18 a R$ 3.816,83 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 130

R$ 70 a R$ 130 Prova: 8 de fevereiro de 2026

8 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Vista Alegre do Prata

Vagas: agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), atendente de creche (CR), enfermeiro (CR), monitor escolar de inclusão (1 + CR), professor anos iniciais (2 + CR), professor educação infantil (CR)

agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), atendente de creche (CR), enfermeiro (CR), monitor escolar de inclusão (1 + CR), professor anos iniciais (2 + CR), professor educação infantil (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.852,56 e R$ 5.363,57

R$ 1.852,56 e R$ 5.363,57 Prazo: 28 de novembro

28 de novembro Taxa de inscrição: R$ 153,08 a R$ 222,76

R$ 153,08 a R$ 222,76 Prova: 21 de dezembro (data provável)

21 de dezembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Imbé

Vagas: advogado (CR), analista de TI (CR), arquiteto (1 + CR), assistente social (CR), auditor fiscal da receita municipal (CR), biólogo (1 + CR), contador (CR), educador físico (CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro mecânico (CR), farmacêutico (1 + CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico - diversas áreas (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), orientador educacional (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), supervisor escolar (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR), eletricista (CR), fiscal ambiental (CR), técnico agrimensor (CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em educação infantil (10 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), técnico em radiologia (CR), agente administrativo (10 + CR), assistente de execução fiscal (CR), assistente de licenciamento ambiental (CR), assistente de fiscalização ambiental (CR), auxiliar veterinário (CR), cadastrador imobiliário (CR), fiscal de obras (CR), secretario de escola (2 + CR), vigilante patrimonial (CR), vigilante sanitário (CR), orientador social (CR), agente pulverizador (CR), atendente de biblioteca (CR), auxiliar de disciplina (5 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), coveiro (CR), mecânico (CR), operador de maquina (CR), recepcionista (CR), recepcionista dos serviços de saúde (1 + CR), cozinheiro (CR), marceneiro (CR), motorista (CR), auxiliar de cozinheiro (CR), oficial geral de manutenção (10 + CR), pedreiro (CR)

advogado (CR), analista de TI (CR), arquiteto (1 + CR), assistente social (CR), auditor fiscal da receita municipal (CR), biólogo (1 + CR), contador (CR), educador físico (CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro mecânico (CR), farmacêutico (1 + CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico - diversas áreas (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), orientador educacional (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), supervisor escolar (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR), eletricista (CR), fiscal ambiental (CR), técnico agrimensor (CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em educação infantil (10 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), técnico em radiologia (CR), agente administrativo (10 + CR), assistente de execução fiscal (CR), assistente de licenciamento ambiental (CR), assistente de fiscalização ambiental (CR), auxiliar veterinário (CR), cadastrador imobiliário (CR), fiscal de obras (CR), secretario de escola (2 + CR), vigilante patrimonial (CR), vigilante sanitário (CR), orientador social (CR), agente pulverizador (CR), atendente de biblioteca (CR), auxiliar de disciplina (5 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), coveiro (CR), mecânico (CR), operador de maquina (CR), recepcionista (CR), recepcionista dos serviços de saúde (1 + CR), cozinheiro (CR), marceneiro (CR), motorista (CR), auxiliar de cozinheiro (CR), oficial geral de manutenção (10 + CR), pedreiro (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71

R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71 Prazo: 19 de novembro

19 de novembro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 125

R$ 70 a R$ 125 Prova: 20 e 21 de dezembro

20 e 21 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Caixa Econômica Federal

Vagas: arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro elétrico (1 + CR)

arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro elétrico (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 16.495,00

R$ 16.495,00 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 68

R$ 68 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Carazinho

Vagas: monitor de apoio especializado (1 + CR), recreacionista (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), orientador educacional (1 + CR), supervisor escolar (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de libras (CR), professor de educação básica - diversas áreas (13 + CR)

monitor de apoio especializado (1 + CR), recreacionista (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), orientador educacional (1 + CR), supervisor escolar (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de libras (CR), professor de educação básica - diversas áreas (13 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.764,44 a R$ 5.805,47

R$ 1.764,44 a R$ 5.805,47 Prazo: 20 de novembro

20 de novembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 100

R$ 80 a R$ 100 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Planalto 2

Vagas: auxiliar de desenvolvimento infantil (5 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação básica - anos inicias (10 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (15 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de matemática (2 + CR), profissional de apoio escolar para alunos com deficiência (5 + CR), psicólogo educacional (1), psicopedagogo (1), secretario de escola (1)

auxiliar de desenvolvimento infantil (5 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação básica - anos inicias (10 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (15 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de matemática (2 + CR), profissional de apoio escolar para alunos com deficiência (5 + CR), psicólogo educacional (1), psicopedagogo (1), secretario de escola (1) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.495,33 a R$ 5.356,38

R$ 1.495,33 a R$ 5.356,38 Prazo: 2 de dezembro

2 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 82,80 a R$ 165,60

R$ 82,80 a R$ 165,60 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Planalto 1

Vagas: agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), agente de contratos (CR), analista de controle interno (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista (CR), contador (CR), diretor de patrimônio (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico bioquímico (CR), fiscal sanitarista (CR), fiscal tributário (CR),fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (1), médico (CR), medico veterinário (CR), motorista especializado (CR), motorista secretaria municipal de educação (CR), motorista secretaria municipal de obras (CR), motorista secretaria municipal de saúde (CR), nutricionista (CR), operador de maquinas (CR), operário (CR), operário especializado (CR), orientador do CRAS (CR), pedreiro (CR), pregoeiro (CR), procurador jurídico do município (CR), psicólogo (a) (CR), recepcionista (CR), regulador de agendamento de saúde municipal (CR), servente (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico em informática (CR), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (CR), zelador de cemitério (CR)

agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), agente de contratos (CR), analista de controle interno (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista (CR), contador (CR), diretor de patrimônio (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico bioquímico (CR), fiscal sanitarista (CR), fiscal tributário (CR),fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (1), médico (CR), medico veterinário (CR), motorista especializado (CR), motorista secretaria municipal de educação (CR), motorista secretaria municipal de obras (CR), motorista secretaria municipal de saúde (CR), nutricionista (CR), operador de maquinas (CR), operário (CR), operário especializado (CR), orientador do CRAS (CR), pedreiro (CR), pregoeiro (CR), procurador jurídico do município (CR), psicólogo (a) (CR), recepcionista (CR), regulador de agendamento de saúde municipal (CR), servente (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico em informática (CR), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (CR), zelador de cemitério (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.281,71 a R$ 20.411,67

R$ 1.281,71 a R$ 20.411,67 Prazo: 2 de dezembro

2 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 27,60 a R$ 165,60

R$ 27,60 a R$ 165,60 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: professor assistente do magistério superior (4)

professor assistente do magistério superior (4) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 3 de dezembro

3 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 18 de janeiro a 3 de maio de 2026 (período provável)

18 de janeiro a 3 de maio de 2026 (período provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Jaguari

Vagas: professor de artes (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação especial (4 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (12 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), orientador educacional (1 + CR)

professor de artes (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação especial (4 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (12 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), orientador educacional (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.576,86 a R$ 5.153,72

R$ 2.576,86 a R$ 5.153,72 Prazo: 1º de dezembro

1º de dezembro Taxa de inscrição: R$ 170

R$ 170 Prova: 11 de janeiro de 2026 (data provável)

11 de janeiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Cerro Largo

Vagas: almoxarife (1), analista de sistemas (1), atendente de farmácia (1), auxiliar em saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais em escolas e creches (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), médico (2), operário especializado (CR), secretário de escola (CR)

almoxarife (1), analista de sistemas (1), atendente de farmácia (1), auxiliar em saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais em escolas e creches (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), médico (2), operário especializado (CR), secretário de escola (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.639,91 a 8.631,10

R$ 1.639,91 a 8.631,10 Prazo: 3 de dezembro

3 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 140

R$ 50 a R$ 140 Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)

8 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Cerro Largo

Vagas: contador legislativo (1)

contador legislativo (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.049,19

R$ 5.049,19 Prazo: 3 de dezembro

3 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 140

R$ 140 Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)

8 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Ivoti

Vagas: operário (1 + CR), pedreiro (1 + CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), auxiliar de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), advogado (CR), agente técnico fazendário (CR), arquiteto (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), gestor de recursos humanos (CR), médico - diversas áreas (CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências físicas e biológicas (CR), professor educação artística (CR), professor educação física (CR), professor educação infantil (1 + CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor língua alemã (CR), professor matemática (CR), professor música (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), veterinário (CR)

operário (1 + CR), pedreiro (1 + CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), auxiliar de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), advogado (CR), agente técnico fazendário (CR), arquiteto (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), gestor de recursos humanos (CR), médico - diversas áreas (CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências físicas e biológicas (CR), professor educação artística (CR), professor educação física (CR), professor educação infantil (1 + CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor língua alemã (CR), professor matemática (CR), professor música (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), veterinário (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.232,60 a R$ 9.856,93

R$ 2.232,60 a R$ 9.856,93 Prazo: 4 de dezembro

4 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 101,24 a R$ 202,47

R$ 101,24 a R$ 202,47 Prova: 25 de janeiro de 2026

25 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Vagas: administrador (2), analista de tecnologia da informação (1), bibliotecário (3), biólogo (1), enfermeiro (3), engenheiro mecânico (1), farmacêutico (2), fisioterapeuta (3), geólogo (1), médico - diversas áreas (10), médico veterinário - diversas áreas (5), nutricionista (1), produtor cultural (1)

administrador (2), analista de tecnologia da informação (1), bibliotecário (3), biólogo (1), enfermeiro (3), engenheiro mecânico (1), farmacêutico (2), fisioterapeuta (3), geólogo (1), médico - diversas áreas (10), médico veterinário - diversas áreas (5), nutricionista (1), produtor cultural (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.967,04

R$ 4.967,04 Prazo: 1º de dezembro

1º de dezembro Taxa de inscrição: R$ 125

R$ 125 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Bom Princípio

Vagas: auxiliar de educação básica (10 + CR), auxiliar pedagógico de educação (10 + CR), contador (1 + CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), procurador (CR), professor de anos finais - diversas áreas (CR), professor de anos iniciais (CR), professor de educação infantil (6 + CR), técnico em tecnologia da informação (CR)

auxiliar de educação básica (10 + CR), auxiliar pedagógico de educação (10 + CR), contador (1 + CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), procurador (CR), professor de anos finais - diversas áreas (CR), professor de anos iniciais (CR), professor de educação infantil (6 + CR), técnico em tecnologia da informação (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.669,86 a R$ 8.461,65

R$ 1.669,86 a R$ 8.461,65 Prazo: 18 de novembro

18 de novembro Taxa de inscrição: R$ 79,02 a R$ 158,03

R$ 79,02 a R$ 158,03 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Vagas: escrivão de polícia (360), inspetor de polícia (360)

escrivão de polícia (360), inspetor de polícia (360) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 7.299,54

R$ 7.299,54 Prazo: 26 de novembro

26 de novembro Taxa de inscrição: R$ 270,84

R$ 270,84 Prova: 18 de janeiro de 2026 (data provável)

18 de janeiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Agudo

Vagas: assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal de tributos municipais (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), médico clinico geral (1 + CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), medico veterinário (CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de artes (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de combate a endemias (CR), agente comunitário de saúde (12 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), eletricista (CR), mecânico (CR), monitor de escola (10 + CR), motorista (CR), operador de maquinas (CR), pedreiro (CR), pintor (CR), merendeira/servente (5 + CR), operário (CR)

assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal de tributos municipais (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), médico clinico geral (1 + CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), medico veterinário (CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de artes (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de combate a endemias (CR), agente comunitário de saúde (12 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), eletricista (CR), mecânico (CR), monitor de escola (10 + CR), motorista (CR), operador de maquinas (CR), pedreiro (CR), pintor (CR), merendeira/servente (5 + CR), operário (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43

R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43 Prazo: 24 de novembro

24 de novembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 10 e 11 de janeiro de 2026

10 e 11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Sertão Santana

Vagas: administrador financeiro (1), auxiliar de serviços gerais (1), agente administrativo legislativo (CR), assistente de informática (CR)

administrador financeiro (1), auxiliar de serviços gerais (1), agente administrativo legislativo (CR), assistente de informática (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.613,68 a R$ 3.960,91

R$ 1.613,68 a R$ 3.960,91 Prazo: 17 de novembro

17 de novembro Taxa de inscrição: R$ 46,21 a R$ 231,09

R$ 46,21 a R$ 231,09 Prova: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Sertão Santana

Vagas: agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente de controle interno (CR), assistente social (1 + CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), fiscal de ações e serviços de saúde (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (CR), professor de história (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (CR), veterinário (1 + CR), vigilante (CR)

agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente de controle interno (CR), assistente social (1 + CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), fiscal de ações e serviços de saúde (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (CR), professor de história (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (CR), veterinário (1 + CR), vigilante (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91

R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91 Prazo: 17 de novembro

17 de novembro Taxa de inscrição: R$ 46,21 a R$ 231,09

R$ 46,21 a R$ 231,09 Prova: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Sebastião do Caí

Vagas: monitor de educação infantil (15 + CR)

monitor de educação infantil (15 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.653,22

R$ 2.653,22 Prazo: 28 de novembro

28 de novembro Taxa de inscrição: R$ 87

R$ 87 Prova: 10 de janeiro de 2026

10 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Centrais Elétricas de Carazinho (Eletrocar)

Vagas: eletricista (11 + CR), leiturista de medidor (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operador de C.O.D (2 + CR)

eletricista (11 + CR), leiturista de medidor (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operador de C.O.D (2 + CR) Nível: Médio e Técnico

Médio e Técnico Salário: R$ 1.986,38 e R$ 3.366,34

R$ 1.986,38 e R$ 3.366,34 Prazo: 18 de novembro

18 de novembro Taxa de inscrição: R$ 60

R$ 60 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Barra do Ribeiro

Vagas: agente comunitário de saúde (21 + CR), agente de combate às endemias (3 + CR)

agente comunitário de saúde (21 + CR), agente de combate às endemias (3 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036

R$ 3.036 Prazo: 20 de novembro

20 de novembro Taxa de inscrição: R$ 71,37

R$ 71,37 Prova: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: eletrotécnico (1), técnico em agropecuária (1), técnico em enfermagem (1), técnico em nutrição e dietética (1), técnico em segurança do trabalho (1), arquiteto (1), biólogo (1), economista (1), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), estatístico (1), médico especialista em anestesiologia (1), médico especialista em atendimento pré-hospitalar (1), médico especialista em hematologia (1), médico especialista em cirurgia plástica (1), médico especialista em cirurgia vascular (1), médico especialista em clínica médica (1), médico especialista em coloproctologia (1), médico especialista em dermatologia (1), médico especialista em medicina de emergência (1), médico especialista em gastroenterologia (1), médico especialista em medicina do trabalho (1), médico especialista em medicina intensiva (1), médico especialista em medicina intensiva pediátrica (1), médico especialista em neurologia (1), médico especialista em neurologia pediátrica (1), médico especialista em oftalmologia - atuação geral (1), médico especialista em oftalmologia - atuação pediátrica (1), médico especialista em ortopedia e traumatologia (1), médico especialista em otorrinolaringologia (1), médico especialista em pneumologia (1), médico especialista em psiquiatria (1), médico especialista em psiquiatria da infância e da adolescência (1), médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (1), médico especialista em urologia (1), médico especialista em infectologia (1), médico especialista em cardiologia pediátrica (1), médico especialista em previmpa (1)

eletrotécnico (1), técnico em agropecuária (1), técnico em enfermagem (1), técnico em nutrição e dietética (1), técnico em segurança do trabalho (1), arquiteto (1), biólogo (1), economista (1), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), estatístico (1), médico especialista em anestesiologia (1), médico especialista em atendimento pré-hospitalar (1), médico especialista em hematologia (1), médico especialista em cirurgia plástica (1), médico especialista em cirurgia vascular (1), médico especialista em clínica médica (1), médico especialista em coloproctologia (1), médico especialista em dermatologia (1), médico especialista em medicina de emergência (1), médico especialista em gastroenterologia (1), médico especialista em medicina do trabalho (1), médico especialista em medicina intensiva (1), médico especialista em medicina intensiva pediátrica (1), médico especialista em neurologia (1), médico especialista em neurologia pediátrica (1), médico especialista em oftalmologia - atuação geral (1), médico especialista em oftalmologia - atuação pediátrica (1), médico especialista em ortopedia e traumatologia (1), médico especialista em otorrinolaringologia (1), médico especialista em pneumologia (1), médico especialista em psiquiatria (1), médico especialista em psiquiatria da infância e da adolescência (1), médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (1), médico especialista em urologia (1), médico especialista em infectologia (1), médico especialista em cardiologia pediátrica (1), médico especialista em previmpa (1) Nível: Técnico e Superior

Técnico e Superior Salário: R$ 2.641,51 a R$ 12.846,54

R$ 2.641,51 a R$ 12.846,54 Prazo: 18 de novembro

18 de novembro Taxa de inscrição: R$ 115,40 ou R$ 201,95

R$ 115,40 ou R$ 201,95 Prova: 21 de dezembro

21 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link