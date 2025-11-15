Concursos públicos no RS oferecem mais de 1,1 mil vagas com salários de até R$ 20 mil

O Rio Grande do Sul tem inscrições abertas para 25 concursos públicos, que somam 1.169 vagas em prefeituras e demais órgãos públicos. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 20 mil.
A prefeitura e a Câmara de Sertão Santana, no Sul do Estado, estão com seleções para vagas de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. Os salários variam de R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91, e as inscrições seguem até 17 de novembro.
A Caixa Econômica Federal está com concurso aberto para três vagas no Rio Grande do Sul, destinadas a profissionais de nível Superior nas áreas de arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica. As provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026.
Já a prefeitura de Planalto abriu dois editais de concurso. Em um deles, há oportunidades para cargos com salários que chegam a R$ 20.411,67. As inscrições seguem até 2 de dezembro, com provas em 14 de dezembro.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Tupanci do Sul
- Vagas: agente de combate às endemias (1 + CR), atendente de educação infantil (1 + CR), médico (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas especializado (1 + CR), operário (1 + CR), técnico administrativo (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 2.171,99 a R$ 14.565
- Prazo: 12 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 105
- Prova: 18 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Encantado
- Vagas: assistente social municipal (1 + CR), auxiliar de educação (5 + CR), farmacêutico municipal (1 + CR), psicólogo (2 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.201,33 a R$ 5.905,64
- Prazo: 9 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 110 a R$ 130
- Prova: 31 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) 2
- Vagas: assistente em administração (22), técnico de laboratório – alimentos (1), técnico de laboratório – energias renováveis (1), técnico de laboratório - enologia (1), técnico de laboratório - química (1), técnico em contabilidade (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação (4)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.029,90
- Prazo: 1º de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 85
- Prova: 1º de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Bom Jesus
- Vagas: agente administrativo (1 + CR), contador (CR), servente (CR), telefonista/recepcionista (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.674,18 a R$ 3.816,83
- Prazo: 8 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 130
- Prova: 8 de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Vista Alegre do Prata
- Vagas: agente administrativo (CR), agente comunitário de saúde (2 + CR), atendente de creche (CR), enfermeiro (CR), monitor escolar de inclusão (1 + CR), professor anos iniciais (2 + CR), professor educação infantil (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 1.852,56 e R$ 5.363,57
- Prazo: 28 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 153,08 a R$ 222,76
- Prova: 21 de dezembro (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Imbé
- Vagas: advogado (CR), analista de TI (CR), arquiteto (1 + CR), assistente social (CR), auditor fiscal da receita municipal (CR), biólogo (1 + CR), contador (CR), educador físico (CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro mecânico (CR), farmacêutico (1 + CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico - diversas áreas (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), orientador educacional (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), supervisor escolar (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR), eletricista (CR), fiscal ambiental (CR), técnico agrimensor (CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em educação infantil (10 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), técnico em radiologia (CR), agente administrativo (10 + CR), assistente de execução fiscal (CR), assistente de licenciamento ambiental (CR), assistente de fiscalização ambiental (CR), auxiliar veterinário (CR), cadastrador imobiliário (CR), fiscal de obras (CR), secretario de escola (2 + CR), vigilante patrimonial (CR), vigilante sanitário (CR), orientador social (CR), agente pulverizador (CR), atendente de biblioteca (CR), auxiliar de disciplina (5 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), coveiro (CR), mecânico (CR), operador de maquina (CR), recepcionista (CR), recepcionista dos serviços de saúde (1 + CR), cozinheiro (CR), marceneiro (CR), motorista (CR), auxiliar de cozinheiro (CR), oficial geral de manutenção (10 + CR), pedreiro (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71
- Prazo: 19 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 125
- Prova: 20 e 21 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Caixa Econômica Federal
- Vagas: arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro elétrico (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 16.495,00
- Prazo: 8 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 68
- Prova: 1º de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Carazinho
- Vagas: monitor de apoio especializado (1 + CR), recreacionista (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), orientador educacional (1 + CR), supervisor escolar (1 + CR), professor de educação especial (1 + CR), professor de libras (CR), professor de educação básica - diversas áreas (13 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 1.764,44 a R$ 5.805,47
- Prazo: 20 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 100
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Planalto 2
- Vagas: auxiliar de desenvolvimento infantil (5 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação básica - anos inicias (10 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (15 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de matemática (2 + CR), profissional de apoio escolar para alunos com deficiência (5 + CR), psicólogo educacional (1), psicopedagogo (1), secretario de escola (1)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 1.495,33 a R$ 5.356,38
- Prazo: 2 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 82,80 a R$ 165,60
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Planalto 1
- Vagas: agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), agente de contratos (CR), analista de controle interno (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista (CR), contador (CR), diretor de patrimônio (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico bioquímico (CR), fiscal sanitarista (CR), fiscal tributário (CR),fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (1), médico (CR), medico veterinário (CR), motorista especializado (CR), motorista secretaria municipal de educação (CR), motorista secretaria municipal de obras (CR), motorista secretaria municipal de saúde (CR), nutricionista (CR), operador de maquinas (CR), operário (CR), operário especializado (CR), orientador do CRAS (CR), pedreiro (CR), pregoeiro (CR), procurador jurídico do município (CR), psicólogo (a) (CR), recepcionista (CR), regulador de agendamento de saúde municipal (CR), servente (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico em informática (CR), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (CR), zelador de cemitério (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.281,71 a R$ 20.411,67
- Prazo: 2 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 27,60 a R$ 165,60
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- Vagas: professor assistente do magistério superior (4)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 3 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 398
- Prova: 18 de janeiro a 3 de maio de 2026 (período provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Jaguari
- Vagas: professor de artes (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação especial (4 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (12 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), orientador educacional (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 2.576,86 a R$ 5.153,72
- Prazo: 1º de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 170
- Prova: 11 de janeiro de 2026 (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Cerro Largo
- Vagas: almoxarife (1), analista de sistemas (1), atendente de farmácia (1), auxiliar em saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais em escolas e creches (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), médico (2), operário especializado (CR), secretário de escola (CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.639,91 a 8.631,10
- Prazo: 3 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 140
- Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Cerro Largo
- Vagas: contador legislativo (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.049,19
- Prazo: 3 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 140
- Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Ivoti
- Vagas: operário (1 + CR), pedreiro (1 + CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), auxiliar de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), advogado (CR), agente técnico fazendário (CR), arquiteto (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), gestor de recursos humanos (CR), médico - diversas áreas (CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências físicas e biológicas (CR), professor educação artística (CR), professor educação física (CR), professor educação infantil (1 + CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor língua alemã (CR), professor matemática (CR), professor música (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), veterinário (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.232,60 a R$ 9.856,93
- Prazo: 4 de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 101,24 a R$ 202,47
- Prova: 25 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
- Vagas: administrador (2), analista de tecnologia da informação (1), bibliotecário (3), biólogo (1), enfermeiro (3), engenheiro mecânico (1), farmacêutico (2), fisioterapeuta (3), geólogo (1), médico - diversas áreas (10), médico veterinário - diversas áreas (5), nutricionista (1), produtor cultural (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.967,04
- Prazo: 1º de dezembro
- Taxa de inscrição: R$ 125
- Prova: 1º de fevereiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Bom Princípio
- Vagas: auxiliar de educação básica (10 + CR), auxiliar pedagógico de educação (10 + CR), contador (1 + CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), procurador (CR), professor de anos finais - diversas áreas (CR), professor de anos iniciais (CR), professor de educação infantil (6 + CR), técnico em tecnologia da informação (CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.669,86 a R$ 8.461,65
- Prazo: 18 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 79,02 a R$ 158,03
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Polícia Civil do Rio Grande do Sul
- Vagas: escrivão de polícia (360), inspetor de polícia (360)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 7.299,54
- Prazo: 26 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 270,84
- Prova: 18 de janeiro de 2026 (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Agudo
- Vagas: assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal de tributos municipais (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), médico clinico geral (1 + CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), medico veterinário (CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de ciências (CR), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de língua alemã (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de artes (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de combate a endemias (CR), agente comunitário de saúde (12 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), eletricista (CR), mecânico (CR), monitor de escola (10 + CR), motorista (CR), operador de maquinas (CR), pedreiro (CR), pintor (CR), merendeira/servente (5 + CR), operário (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.576,34 a R$ 13.088,43
- Prazo: 24 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180
- Prova: 10 e 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Sertão Santana
- Vagas: administrador financeiro (1), auxiliar de serviços gerais (1), agente administrativo legislativo (CR), assistente de informática (CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.613,68 a R$ 3.960,91
- Prazo: 17 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 46,21 a R$ 231,09
- Prova: 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Sertão Santana
- Vagas: agente administrativo (1 + CR), agente administrativo auxiliar (1 + CR), agente de controle interno (CR), assistente social (1 + CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), fiscal de ações e serviços de saúde (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), odontólogo (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de anos iniciais (1 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de atendimento educacional especializado (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (CR), professor de história (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), psicólogo (1 + CR), psicopedagogo (1 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (CR), veterinário (1 + CR), vigilante (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.555,42 a R$ 3.960,91
- Prazo: 17 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 46,21 a R$ 231,09
- Prova: 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Sebastião do Caí
- Vagas: monitor de educação infantil (15 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 2.653,22
- Prazo: 28 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 87
- Prova: 10 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Centrais Elétricas de Carazinho (Eletrocar)
- Vagas: eletricista (11 + CR), leiturista de medidor (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operador de C.O.D (2 + CR)
- Nível: Médio e Técnico
- Salário: R$ 1.986,38 e R$ 3.366,34
- Prazo: 18 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 60
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Barra do Ribeiro
- Vagas: agente comunitário de saúde (21 + CR), agente de combate às endemias (3 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.036
- Prazo: 20 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 71,37
- Prova: 11 de janeiro de 2026
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Porto Alegre
- Vagas: eletrotécnico (1), técnico em agropecuária (1), técnico em enfermagem (1), técnico em nutrição e dietética (1), técnico em segurança do trabalho (1), arquiteto (1), biólogo (1), economista (1), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), estatístico (1), médico especialista em anestesiologia (1), médico especialista em atendimento pré-hospitalar (1), médico especialista em hematologia (1), médico especialista em cirurgia plástica (1), médico especialista em cirurgia vascular (1), médico especialista em clínica médica (1), médico especialista em coloproctologia (1), médico especialista em dermatologia (1), médico especialista em medicina de emergência (1), médico especialista em gastroenterologia (1), médico especialista em medicina do trabalho (1), médico especialista em medicina intensiva (1), médico especialista em medicina intensiva pediátrica (1), médico especialista em neurologia (1), médico especialista em neurologia pediátrica (1), médico especialista em oftalmologia - atuação geral (1), médico especialista em oftalmologia - atuação pediátrica (1), médico especialista em ortopedia e traumatologia (1), médico especialista em otorrinolaringologia (1), médico especialista em pneumologia (1), médico especialista em psiquiatria (1), médico especialista em psiquiatria da infância e da adolescência (1), médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (1), médico especialista em urologia (1), médico especialista em infectologia (1), médico especialista em cardiologia pediátrica (1), médico especialista em previmpa (1)
- Nível: Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.641,51 a R$ 12.846,54
- Prazo: 18 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 115,40 ou R$ 201,95
- Prova: 21 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
