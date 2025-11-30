Concurso para a prefeitura de Porto Alegre está com inscrições abertas; saiba detalhes

O concurso terá prova e redação. André Ávila / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre está com inscrições para concurso público com vagas para assistente administrativo. O prazo segue até as 17h de 5 de janeiro de 2026.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundatec, e a taxa de participação é de R$ 115,40.

O concurso será composto por duas etapas, com caráter eliminatório e classificatório. A primeira será uma prova teórico-objetiva com 60 questões, enquanto a segunda consistirá em uma prova de redação. Os candidatos terão quatro horas e trinta minutos para realizar as avaliações e preencher as folhas definitivas de respostas. A aplicação das provas está programada para 1º de março de 2026.

Sobre a remuneração, o vencimento básico inicial, para carga horária de 30 horas semanais, é de R$ 1.581,28. Conforme a necessidade da prefeitura, o candidato aprovado e nomeado poderá ser convocado para atuar em Regime de Tempo Integral (RTI), com jornada de 40 horas semanais e acréscimo de 50% sobre o vencimento básico inicial.

A remuneração também poderá incluir outras gratificações, conforme o órgão de lotação. Além disso, são oferecidos vale-alimentação de R$ 800,00, vale-transporte e plano de saúde, facultativos e subsidiados.