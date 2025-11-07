Concurso da Caixa oferece mais de 180 vagas e salários de até R$ 14 mil: como se inscrever, edital e cronograma completo

A Caixa Econômica Federal abriu nesta sexta-feira (7) um novo concurso público para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil e as provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.
São 184 vagas distribuídas entre seis cargos da carreira profissional. A maioria das oportunidades é destinada a engenheiros civis, mas também haverá vagas para arquitetos e médicos do trabalho.
As inscrições podem ser feitas entre 7 de novembro e 8 de dezembro de 2025 no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. O edital pode ser acessado neste link. Mais informações podem ser acessadas na página Trabalhe na Caixa.
Vagas, salários e jornada de trabalho
Os salários iniciais variam entre R$ 11.186 e R$ 14.915, de acordo com a função e a carga horária semanal. Engenheiros e arquitetos terão jornada de 40 horas por semana, enquanto médicos do trabalho cumprirão 30 horas semanais.
Além da remuneração, os aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.
Etapas do concurso
O processo seletivo contará com prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva e avaliação de títulos, etapa que poderá somar pontos adicionais para candidatos com especializações ou experiência profissional comprovada.
A Caixa também vai adotar políticas de inclusão. Do total de vagas, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.
Cronograma do concurso da Caixa
- Publicação do edital: 7 de novembro de 2025
- Inscrições: de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025
- Provas objetivas e discursivas: 1º de fevereiro de 2026
- Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março de 2026
- Verificação das cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26 de abril de 2026
- Divulgação do resultado final: 26 de maio de 2026