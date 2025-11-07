Concurso da Caixa oferece mais de 180 vagas e salários de até R$ 14 mil: como se inscrever, edital e cronograma completo

Provas de concurso da Caixa estão marcadas para fevereiro de 2026. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal abriu nesta sexta-feira (7) um novo concurso público para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil e as provas estão marcadas para 1º de fevereiro de 2026.

São 184 vagas distribuídas entre seis cargos da carreira profissional. A maioria das oportunidades é destinada a engenheiros civis, mas também haverá vagas para arquitetos e médicos do trabalho.

As inscrições podem ser feitas entre 7 de novembro e 8 de dezembro de 2025 no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. O edital pode ser acessado neste link. Mais informações podem ser acessadas na página Trabalhe na Caixa.

Vagas, salários e jornada de trabalho

Os salários iniciais variam entre R$ 11.186 e R$ 14.915, de acordo com a função e a carga horária semanal. Engenheiros e arquitetos terão jornada de 40 horas por semana, enquanto médicos do trabalho cumprirão 30 horas semanais.

Além da remuneração, os aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Etapas do concurso

O processo seletivo contará com prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva e avaliação de títulos, etapa que poderá somar pontos adicionais para candidatos com especializações ou experiência profissional comprovada.

A Caixa também vai adotar políticas de inclusão. Do total de vagas, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Cronograma do concurso da Caixa