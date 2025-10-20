Prefeitura de Porto Alegre abre concurso com salários que podem passar de R$ 12 mil

São ofertadas 39 vagas imediatas e cadastro reserva. André Ávila / Agencia RBS

A Prefeitura de Porto Alegre abriu nesta segunda-feira (20) as inscrições para concursos públicos com 39 vagas imediatas e cadastro reserva. O prazo segue até às 23h59min do dia 18 de novembro.

As vagas são de níveis médio e técnico para eletrotécnico, técnico em agropecuária, enfermagem, nutrição e dietética e segurança do trabalho. Para nível superior, as oportunidades incluem vagas para arquiteto, biólogo, economista, engenheiros, estatístico e médicos especialistas em diversas áreas.

Os salários variam conforme o cargo e a carga horária. Para nível médio e técnico, a remuneração pode chegar a R$ 3.645,19 com adicionais. Para nível superior, os vencimentos podem ultrapassar R$ 11,4 mil com gratificações e dedicação exclusiva. Médicos especialistas recebem até R$ 12.846,54 com adicionais e gratificações.

As inscrições devem ser feitas pela internet. Para quem não tem acesso online, um posto presencial fica na Escola Estadual de Educação Profissional em Saúde do Hospital de Clínicas, na rua São Manoel, 525, bairro Rio Branco.