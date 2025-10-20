Concursos

Níveis médio, técnico e superior
Notícia

Prefeitura de Porto Alegre abre concurso com salários que podem passar de R$ 12 mil

Inscrições vão até 18 de novembro. Provas serão aplicadas em 21 de dezembro para todos os cargos

Duda Romagna

