Polícia Civil publica edital de concurso com 720 vagas; inscrições começam na próxima semana

São ofertadas 720 vagas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul publicou nesta sexta-feira (24) o edital do concurso público para a contratação de 720 novos profissionais. As inscrições começam na segunda-feira (27) e seguem até 26 de novembro.

As oportunidades serão dividas em: 360 vagas para o cargo de Inspetor de Polícia e 360 para Escrivão. Ambas de nível superior.

Além da prova escrita e redação, os candidatos serão submetidos a teste de aptidão física, avaliação de aptidão psicológica e psiquiátrica, exame de saúde e por fim, a fase de "Sindicância da Vida Pregressa e Atual", que visa investigar a conduta moral e social do candidato. Todas de caráter eliminatório.

A taxa de inscrição é de R$ 270,48. Pessoas com deficiência e que possuam renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio têm direito a isenção, que deve ser solicitada pelo site oficial da Fundatec, responsável pelo concurso, entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro.

A prova escrita e a redação devem ser aplicadas em 18 de janeiro de 2026.