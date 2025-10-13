Polícia Civil gaúcha abre concurso público com 30 vagas; veja cargo e salário

Palácio da Polícia, sede da Polícia Civil do RS. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu nesta segunda-feira (13) um concurso com 30 vagas para o cargo de delegado. A inscrição já está aberta e segue até 12 de novembro, no site da Fundatec.

Das 30 vagas, 20 são para ampla concorrência, cinco para pessoas negras, três para pessoas com deficiências, uma para pessoas trans e uma para pessoas indígenas. O vencimento inicial básico para os aprovados é de R$ 23.334,43.

Para concorrer, é preciso ser formado em Direito, ter exercido atividade jurídica ou policial por pelo menos três anos, possuir saúde física e psiquiátrica para as atividades de delegado – entre outras exigências.

A aplicação da prova preambular (na chamada fase preliminar) será em 21 de dezembro de 2025. A lista de classificados e o cronograma das próximas fases serão divulgados em 18 de fevereiro de 2026.