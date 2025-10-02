Lula autoriza nomeação de mais de 1,4 mil servidores para 20 órgãos do governo federal; saiba quais

Presidente editou três decretos autorizando as convocações. EVARISTO SA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou três decretos que autorizam a nomeação de 1.434 novos servidores aprovados em concursos públicos para 20 órgãos. Estima-se que as nomeações custem cerca de R$ 378 milhões aos cofres públicos em 2025, valor que já estava previsto no orçamento do governo federal.

O Banco Central é a autarquia com mais vagas preenchidas, com 200 novas nomeações.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) será o segundo órgão a receber mais servidores, com 175 indicações. O terceiro será Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), onde 122 pessoas serão integradas.

Entre os órgãos que também receberão novos servidores estão: