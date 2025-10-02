Concursos

Carreira pública

Lula autoriza nomeação de mais de 1,4 mil servidores para 20 órgãos do governo federal; saiba quais

O Banco Central é a autarquia com mais vagas preenchidas, com 200 chamamentos de aprovados em concurso

Estadão Conteúdo

Eduardo Rodrigues

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS