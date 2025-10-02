Lula autoriza nomeação de mais de 1,4 mil servidores para 20 órgãos do governo federal; saiba quais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou três decretos que autorizam a nomeação de 1.434 novos servidores aprovados em concursos públicos para 20 órgãos. Estima-se que as nomeações custem cerca de R$ 378 milhões aos cofres públicos em 2025, valor que já estava previsto no orçamento do governo federal.
O Banco Central é a autarquia com mais vagas preenchidas, com 200 novas nomeações.
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) será o segundo órgão a receber mais servidores, com 175 indicações. O terceiro será Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), onde 122 pessoas serão integradas.
Entre os órgãos que também receberão novos servidores estão:
- Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
- Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
- Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
- Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)
- Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi)
- Ministério da Cultura
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
- Ministério da Justiça e Segurança Pública
- Ministério das Relações Exteriores
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
- Ministério dos Povos Indígenas.