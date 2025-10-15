Concurso para Secretaria da Saúde de SC está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira

Último concurso realizado para a pasta foi realizado em 2012. Silviane Mannrich / Ascom SES

As incrições para o concurso público para a Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Santa Catarina começam nesta quarta-feira (15). São ofertadas 511 vagas imediatas além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior, com salários de R$ 4.102,20, R$ 5.533,01 (para demais cargos para graduados) e de R$ 9.499,54 (médico).

O edital foi publicado na terça-feira (14). As oportunidades estão distribuídas entre a Administração Central, as 17 Regionais de Saúde e unidades hospitalares de gestão própria. Entre os cargos disponíveis estão médicos de diversas especialidades, sanitaristas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e técnicos administrativos. O objetivo é suprir a demanda por servidores efetivos nas unidades da SES.

Este é o primeiro concurso para a área da Saúde em 13 anos no Estado. O último certame para efetivação de servidores na pasta havia sido realizado em 2012.

Interessados têm até o dia 13 de novembro para se inscrever, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, banca organizadora da seleção.