Inscrições para concurso da Polícia Civil abrem nesta segunda-feira; saiba como participar

Abrem nesta segunda-feira (27) as inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. São 720 vagas para nível superior.
As candidaturas devem ser realizadas pelo site oficial da Fundatec, responsável pela seleção, até 26 de novembro. As oportunidades serão dividas em: 360 vagas para o cargo de inspetor de polícia e 360 para escrivão.
Além da prova escrita e redação, os candidatos serão submetidos a teste de aptidão física, avaliação de aptidão psicológica e psiquiátrica, exame de saúde e, por fim, a fase de "Sindicância da Vida Pregressa e Atual", que visa investigar a conduta moral e social do candidato. Todas de caráter eliminatório.
A prova escrita e a redação devem ser aplicadas em 18 de janeiro de 2026.
Requisitos
Existem algumas exigências para ingressar na Polícia Civil, de acordo com a Lei Federal nº 14.735/2023 e com a Lei Estadual nº 12.350/2005. Veja a seguir.
- Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas contidas no art. 12 da Constituição Federal, cujo processo de naturalização tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições
- Ter 18 anos até a data da matrícula no Curso de Formação Profissional
- Possuir Cédula de Identidade Civil que contenha o número de registro geral (RG), utilizado para cadastramento de pessoas físicas pelo órgão estadual da Segurança Pública
- Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais
- Ter concluído curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação até a data da posse
- Possuir Carteira Nacional de Habilitação para conduzir veículos automotores, no mínimo da categoria B, até a data da posse
- Ter CPF válido e situação regularizada perante a Secretaria da Receita Federal
- Possuir saúde física e psiquiátrica e aptidão psicológica adequadas ao exercício das atividades inerentes à carreira policial e, especialmente, ao cargo
- Ter conduta moral, ética, social e profissional compatível com a função policial
Taxa de inscrição
O concurso prevê uma taxa de inscrição de R$ 270,48. Pessoas com deficiência e que possuam renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio têm direito a isenção, que deve ser solicitada pelo site da Fundatec entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro.