Gabaritos do CNU 2025 serão divulgados nesta segunda-feira

Os cadernos de provas e os gabaritos preliminares do 2º Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados nesta segunda-feira (6), às 10h, segundo informou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo (5).
Com a publicação, os candidatos também poderão identificar qual foi seu caderno de prova.
— Amanhã (segunda-feira), as pessoas vão saber quantos gabaritos havia e a qual prova pertenciam. Existe um jeito de identificar, e cada um poderá conferir. São mais de um gabarito, e isso ficará claro amanhã — explicou a ministra.
De acordo com Dweck, a aplicação das provas do CNU ocorreu sem grandes intercorrências neste domingo (5) em 228 cidades do país. A taxa de abstenção foi de 42,8%, o que indica que quase 60% dos inscritos compareceram aos locais de prova.
O índice representa uma melhora em relação à edição anterior, realizada em 2024, quando 54,12% dos candidatos faltaram.
Confira o cronograma
- Prova objetiva: 5 de outubro
- Divulgação dos gabaritos: 6 de outubro, às 10h
- Convocação para a prova discursiva: 12 de novembro
- Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12 de novembro
- Envio de títulos: de 13 a 19 de novembro
- Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7 de dezembro
- Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17 de dezembro
- Divulgação da 1ª lista de classificação: 30 de janeiro de 2026