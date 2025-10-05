Gabaritos do CNU 2025 serão divulgados nesta segunda-feira

Candidatos do CNU poderão conferir os gabaritos nesta segunda-feira (6). arrowsmith2 / stock.adobe.com

Os cadernos de provas e os gabaritos preliminares do 2º Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados nesta segunda-feira (6), às 10h, segundo informou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo (5).

Com a publicação, os candidatos também poderão identificar qual foi seu caderno de prova.

— Amanhã (segunda-feira), as pessoas vão saber quantos gabaritos havia e a qual prova pertenciam. Existe um jeito de identificar, e cada um poderá conferir. São mais de um gabarito, e isso ficará claro amanhã — explicou a ministra.

De acordo com Dweck, a aplicação das provas do CNU ocorreu sem grandes intercorrências neste domingo (5) em 228 cidades do país. A taxa de abstenção foi de 42,8%, o que indica que quase 60% dos inscritos compareceram aos locais de prova.

O índice representa uma melhora em relação à edição anterior, realizada em 2024, quando 54,12% dos candidatos faltaram.

Confira o cronograma