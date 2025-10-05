"Estou bem ansioso": prova do CNU, maior concurso público do país, mobiliza candidatos neste domingo em Porto Alegre

A primeira etapa do 2º Concurso Público Nacional Unificado (CNU) movimenta algumas instituições de ensino de Porto Algre na tarde deste domingo (5). No Campus da Uniritter Unidade Fapa, na Zona Leste, os concurseiros aguardavam em algum canto com sombra o chamado para o ingresso nas salas de aula.

Sob uma temperatura de 32°C e enfrentando sol intenso — que não aliviou nem com a chuva rápida do começo da tarde —, o estagiário em administração Maxwell Farias, 24 anos, estava sentado no pátio à espera do começo da prova. Natural de Porto Alegre, o candidato não escondia o nervosismo.

— Vou tentar para Administração. Estou bem ansioso aqui, porque é a segunda vez que eu faço. Gostei bastante da mudança, pois no concurso anterior foram duas provas no mesmo dia — compartilha, dizendo que está bem preparado para o teste.

Leia Mais Concursos públicos no RS têm mais de mil vagas abertas com salários de até R$ 26 mil

Na edição deste ano haverá dois dias de aplicação de provas. Neste domingo, estão sendo aplicadas 90 perguntas de múltipla escolha para o nível superior (sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos). E 68 para quem concorre a algum cargo no nível intermediário (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos).

Por sua vez, a prova discursiva está programada para 7 de dezembro, mas apenas para os candidatos aprovados na primeira fase.

As amigas Maria da Graça, 56, e Luisa Ribeiro, 31, ambas moradoras da Capital, conversavam em um animado grupo antes do início do CNU.

— A gente sempre acha que poderia ter estudado mais. Mas a expectativa é que a prova esteja alinhada com aquilo que estudei para que eu consiga uma boa nota e posição — observa Maria da Graça, que também tenta uma vaga na área da Administração.

Luisa Ribeiro conta que participou do concurso no ano passado. Para a candidata, a prova dá um friozinho na barriga.

— A expectativa é de ver como vai se sair depois de estudar — diz ela, que se inscreveu para o bloco de desenvolvimento econômico.

E acrescenta sobre a edição anterior:

— Foi uma prova boa e diferente dos modelos de outros concursos que são mais decorebas. Foi uma prova mais pensante.

A psicóloga Denise Vargas, 43, e o técnico em Informática Gabriel Kipper, 26, conversavam de forma tranquila antes da prestação do exame.

— Vou fazer para Psicologia e tenho bastante expectativa no sentido de que há muitas vagas mesmo fora da minha área. Tem vários outros órgãos que vou poder trabalhar — fala a psicóloga.

Por sua vez, Kipper vai tentar uma vaga na área da computação:

— Estou com uma expectativa boa. Não fiz no ano passado, mas tem bastante vaga interessante.

Saiba mais sobre o CNU

Um total de 761 mil inscritos tenta uma das 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal, sendo que 25% das vagas são destinadas a pessoas negras, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas. Os salários variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil dependendo do cargo pretendido e do nível de escolaridade.

No Estado, as provas desta etapa ocorrem em 10 cidades — Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

O CNU é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV). Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas aqui.

Confira o cronograma