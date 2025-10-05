Concursos

Segunda edição
Notícia

"Estou bem ansioso": prova do CNU, maior concurso público do país, mobiliza candidatos neste domingo em Porto Alegre

No Campus da Uniritter Unidade Fapa, na Zona Leste, concurseiros aguardavam o começo do exame sob sol intenso e alta temperatura

André Malinoski

