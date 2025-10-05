Concursos públicos no RS têm mais de mil vagas abertas com salários de até R$ 26 mil

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. EduLife Photos / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e outras instituições, 22 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São 1.051 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 26,8 mil.

Na prefeitura de Canoas são 436 vagas voltadas à área da educação, com remunerações que variam entre R$ 3.073,01 e R$ 6.146,02. Os cadastros podem ser feitos até 8 de outubro, no site da Objetiva Concursos.

A prefeitura de Nicolau Vergueiro também abriu seleção com vagas imediatas e cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06. As inscrições, com taxas entre R$ 60 e R$ 120, seguem até 13 de outubro, e podem ser realizadas no site da Fundação La Salle. A prova está prevista para 29 de novembro.

Também estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS). O edital oferta 234 vagas que abrangem níveis médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17. As inscrições ficam abertas até 16 de outubro, no site da Fundatec. A aplicação das provas está prevista para 14 de dezembro.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abriu concurso público para cargos de nível superior, voltados a candidatos com doutorado. O edital prevê quatro vagas, com salário de R$ 13.288,85. As inscrições seguem até 30 de outubro e podem ser realizadas pelo site da UFSM. As provas devem ocorrer entre 15 de dezembro e 30 de março.

A prefeitura de Venâncio Aires está com concurso aberto para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. São 42 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 2.138,51 a R$ 11.735,25. As inscrições, com taxas entre R$ 80 e R$ 160, seguem abertas até 30 de outubro, pelo site da Fundatec. A prova está prevista para 30 de novembro.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 2

Vagas: Coordenação Acadêmica (1), Departamento de Economia e Relações Internacionais (1), Departamento de Estomatologia (1), Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (1)

Coordenação Acadêmica (1), Departamento de Economia e Relações Internacionais (1), Departamento de Estomatologia (1), Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (1) Nível: Superior (doutorado)

Superior (doutorado) Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 30 de outubro

30 de outubro Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 15 de dezembro a 30 de março de 2026 (período provável)

15 de dezembro a 30 de março de 2026 (período provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Venâncio Aires

Vagas: Agente Escolar (10), Analista de Recursos Humanos (CR), Analista de Tecnologia da Informação (CR), Assistente Jurídico (CR), Assistente Social (CR), Atendente de Unidade de Saúde (CR), Cirurgião Dentista (CR), Cirurgião Dentista Comunitário (CR), Engenheiro Civil (CR), Engenheiro Eletricista (CR), Mecânico (CR), Médico Cardiologista (1) Médico de Atenção Básica (CR), Médico do Trabalho (CR), Médico Ginecologista e Obstetra (1) Médico Neurologista (CR), Médico Oftalmologista (1) Médico Pediatra (CR), Médico Veterinário (CR), Monitor de Educação Básica (31), Motorista (CR), Nutricionista (CR), Operador de Máquinas (CR), Orientador Educacional (CR), Procurador Jurídico (CR), Professor de Arte (CR), Professor de Ciências (CR), Professor de Educação Especial (CR), Professor de Educação Física (CR), Professor de Educação Infantil (CR), Professor de Geografia (CR), Professor de História (CR), Professor de Língua Inglesa (CR), Professor de Língua Portuguesa (CR), Professor de Matemática (CR), Psicólogo (CR), Técnico Administrativo (CR)

Agente Escolar (10), Analista de Recursos Humanos (CR), Analista de Tecnologia da Informação (CR), Assistente Jurídico (CR), Assistente Social (CR), Atendente de Unidade de Saúde (CR), Cirurgião Dentista (CR), Cirurgião Dentista Comunitário (CR), Engenheiro Civil (CR), Engenheiro Eletricista (CR), Mecânico (CR), Médico Cardiologista (1) Médico de Atenção Básica (CR), Médico do Trabalho (CR), Médico Ginecologista e Obstetra (1) Médico Neurologista (CR), Médico Oftalmologista (1) Médico Pediatra (CR), Médico Veterinário (CR), Monitor de Educação Básica (31), Motorista (CR), Nutricionista (CR), Operador de Máquinas (CR), Orientador Educacional (CR), Procurador Jurídico (CR), Professor de Arte (CR), Professor de Ciências (CR), Professor de Educação Especial (CR), Professor de Educação Física (CR), Professor de Educação Infantil (CR), Professor de Geografia (CR), Professor de História (CR), Professor de Língua Inglesa (CR), Professor de Língua Portuguesa (CR), Professor de Matemática (CR), Psicólogo (CR), Técnico Administrativo (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.138,51 a R$ 11.735,25

R$ 2.138,51 a R$ 11.735,25 Prazo: 30 de outubro

30 de outubro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160

R$ 80 a R$ 160 Prova: 30 de novembro (data provável)

30 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Três de Maio

Vagas: Arquiteto e Urbanista (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Fiscal Tributário (2 + CR), Professor - Língua Inglesa 20h (1 + CR), Professor - Língua Inglesa 40h (1 + CR), Professor - Linguagem Computacional (1 + CR), Auxiliar de Educação Infantil (20 + CR), Monitor (30 + CR), Eletricista (1 + CR)

Arquiteto e Urbanista (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Fiscal Tributário (2 + CR), Professor - Língua Inglesa 20h (1 + CR), Professor - Língua Inglesa 40h (1 + CR), Professor - Linguagem Computacional (1 + CR), Auxiliar de Educação Infantil (20 + CR), Monitor (30 + CR), Eletricista (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.547,10 a R$ 6.640,54

R$ 1.547,10 a R$ 6.640,54 Prazo: 24 de outubro

24 de outubro Taxa de inscrição: R$ 60,17 a R$ 175,48

R$ 60,17 a R$ 175,48 Prova: 30 de novembro (data provável)

30 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Novo Machado

Vagas: Agente Administrativo (1 + CR), Agente de Controle Interno (1), Agente Patrimonial (1), Atendente de Consultório Dentário (1 + CR), Atendente Educacional (1 + CR), Engenheiro Civil (1), Fiscal Tributário (1), Garagista (1 + CR), Mecânico (1), Merendeira (1 + CR), Motorista (1 + CR), Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários (1 + CR), Pedreiro/ Carpinteiro/ Marceneiro (1), Professor de Educação Infantil (1 + CR), Servente (1 + CR), Técnico Agrícola (1 + CR), Vigia (1 + CR), Contador (CR), Enfermeiro (CR), Farmacêutico (CR), Médico (CR), Professor de Séries Iniciais (CR), Técnico de Enfermagem (CR), Tesoureiro (CR), vigia (1+ CR)

Agente Administrativo (1 + CR), Agente de Controle Interno (1), Agente Patrimonial (1), Atendente de Consultório Dentário (1 + CR), Atendente Educacional (1 + CR), Engenheiro Civil (1), Fiscal Tributário (1), Garagista (1 + CR), Mecânico (1), Merendeira (1 + CR), Motorista (1 + CR), Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários (1 + CR), Pedreiro/ Carpinteiro/ Marceneiro (1), Professor de Educação Infantil (1 + CR), Servente (1 + CR), Técnico Agrícola (1 + CR), Vigia (1 + CR), Contador (CR), Enfermeiro (CR), Farmacêutico (CR), Médico (CR), Professor de Séries Iniciais (CR), Técnico de Enfermagem (CR), Tesoureiro (CR), vigia (1+ CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.905,68 a R$ 26.857,76

R$ 1.905,68 a R$ 26.857,76 Prazo: 30 de outubro

30 de outubro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 150

R$ 60 a R$ 150 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Padre 3

Vagas: Agente Comunitário de Saúde (1 + CR)

Agente Comunitário de Saúde (1 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036

R$ 3.036 Prazo: 31 de outubro

31 de outubro Taxa de inscrição: R$ 70

R$ 70 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Padre 2

Vagas : Atendente de Educação Infantil (5 + CR), Monitor de Educação Especial e Inclusiva (1 + CR), Professor de Atendimento Educacional Especializado (2 + CR), Professor de Ensino Fundamental (1 + CR), Professor de Educação Física (2 + CR), Professor de Música (1 + CR)

: Atendente de Educação Infantil (5 + CR), Monitor de Educação Especial e Inclusiva (1 + CR), Professor de Atendimento Educacional Especializado (2 + CR), Professor de Ensino Fundamental (1 + CR), Professor de Educação Física (2 + CR), Professor de Música (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.883,63 a R$ 4.628,77

R$ 1.883,63 a R$ 4.628,77 Prazo: 31 de outubro

31 de outubro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100

R$ 70 a R$ 100 Prova: 23 de novembro

23 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Padre 1

Vagas: Agente Administrativo (1 + CR), Arquiteto e Urbanista (1 + CR), Atendente de Farmácia (1 + CR), Engenheiro Agrônomo (1 + CR), Médico Clínico Geral (1 + CR), Psicólogo (1 + CR)

Agente Administrativo (1 + CR), Arquiteto e Urbanista (1 + CR), Atendente de Farmácia (1 + CR), Engenheiro Agrônomo (1 + CR), Médico Clínico Geral (1 + CR), Psicólogo (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.883,63 a R$ 5.532,12

R$ 1.883,63 a R$ 5.532,12 Prazo: 31 de outubro

31 de outubro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100

R$ 70 a R$ 100 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Estação

Vagas: Analista Administrativo (1 + CR), Assistente Social (CR), Contador (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fiscal Tributário (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico de Saúde da Família (CR), Médico Pediatra (CR), Médico Veterinário (CR), Monitor Escolar (2 + CR), Nutricionista (CR), Professor de Língua Inglesa (1 + CR), Professor Substituto (3 + CR), Professor de Educação Física (CR), Psicólogo (CR), Professor (3 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Controle e Prevenção às Endemias (1 + CR), Agente de Fiscalização (1 + CR)

Analista Administrativo (1 + CR), Assistente Social (CR), Contador (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fiscal Tributário (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico de Saúde da Família (CR), Médico Pediatra (CR), Médico Veterinário (CR), Monitor Escolar (2 + CR), Nutricionista (CR), Professor de Língua Inglesa (1 + CR), Professor Substituto (3 + CR), Professor de Educação Física (CR), Psicólogo (CR), Professor (3 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Controle e Prevenção às Endemias (1 + CR), Agente de Fiscalização (1 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.518,00 e R$ 11.414,51

R$ 1.518,00 e R$ 11.414,51 Prazo: 20 de outubro

20 de outubro Taxa de inscrição: R$ 117,50 a R$ 196,25

R$ 117,50 a R$ 196,25 Prova: 16 de novembro

16 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Nicolau Vergueiro

Vagas: Jardineiro (CR), Motorista (2 + CR), Operador de Máquinas (CR), Operário (CR), Pedreiro (CR), Servente (2 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Auxiliar de Administração (CR), Auxiliar de Educação Infantil (3 + CR), Visitador do PIM (1 + CR), Advogado (CR), Contador (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Enfermeiro (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Licenciador Ambiental (CR), Médico (1 + CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Professor de Educação Infantil (2 + CR), Professor de Anos Iniciais do EF (1 + CR), Professor de Artes (1 + CR), Professor de Educação Física (1 + CR), Professor de Inglês (1 + CR), Psicólogo (1 + CR)

Jardineiro (CR), Motorista (2 + CR), Operador de Máquinas (CR), Operário (CR), Pedreiro (CR), Servente (2 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Auxiliar de Administração (CR), Auxiliar de Educação Infantil (3 + CR), Visitador do PIM (1 + CR), Advogado (CR), Contador (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Enfermeiro (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Licenciador Ambiental (CR), Médico (1 + CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Professor de Educação Infantil (2 + CR), Professor de Anos Iniciais do EF (1 + CR), Professor de Artes (1 + CR), Professor de Educação Física (1 + CR), Professor de Inglês (1 + CR), Psicólogo (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06

R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06 Prazo: 13 de outubro

13 de outubro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120

R$ 60 a R$ 120 Prova: 29 de novembro (data provável)

29 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Imbé

Vagas: Advogado (CR), Analista de TI (CR), Arquiteto (1 + CR), Assistente Social (CR), Auditor Fiscal (CR), Biólogo (1 + CR), Contador (CR), Educador Físico (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Engenheiro Eletricista (CR), Engenheiro Mecânico (CR), Farmacêutico (1 + CR), Fisioterapeuta (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico (CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (CR), Orientador Educacional (CR), Psicólogo (CR), Psicopedagogo (CR), Supervisor Escolar (1 + CR), Terapeuta Ocupacional (CR), Eletricista (CR), Fiscal Ambiental (CR), Técnico Agrimensor (CR), Técnico em Contabilidade (1 + CR), Técnico em Educação Infantil (10 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Técnico em Informática (CR), Técnico em Radiologia (CR), Agente Administrativo (10 + CR), Assistente de Execução Fiscal (CR), Assistente de Fiscalização Ambiental (CR), Assistente de Licenciamento Ambiental (CR), Auxiliar de Veterinário (CR), Cadastrador Imobiliário (CR), Fiscal de Obras (CR), Secretário de Escola (2 + CR), Vigilante Patrimonial (CR), Orientador Social (CR), Agente Pulverizador (CR), Auxiliar de Disciplina (5 + CR), Auxiliar de Saúde Bucal (1 + CR), Coveiro (CR), Mecânico (CR), Operador de Máquina (CR), Recepcionista (1 + CR), Cozinheiro (CR), Marceneiro (CR), Motorista (CR), Auxiliar de Cozinheiro (CR), Oficial Geral de Manutenção (10 + CR), Pedreiro (CR), Atendente de Biblioteca (CR)

Advogado (CR), Analista de TI (CR), Arquiteto (1 + CR), Assistente Social (CR), Auditor Fiscal (CR), Biólogo (1 + CR), Contador (CR), Educador Físico (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Engenheiro Eletricista (CR), Engenheiro Mecânico (CR), Farmacêutico (1 + CR), Fisioterapeuta (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico (CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (CR), Orientador Educacional (CR), Psicólogo (CR), Psicopedagogo (CR), Supervisor Escolar (1 + CR), Terapeuta Ocupacional (CR), Eletricista (CR), Fiscal Ambiental (CR), Técnico Agrimensor (CR), Técnico em Contabilidade (1 + CR), Técnico em Educação Infantil (10 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Técnico em Informática (CR), Técnico em Radiologia (CR), Agente Administrativo (10 + CR), Assistente de Execução Fiscal (CR), Assistente de Fiscalização Ambiental (CR), Assistente de Licenciamento Ambiental (CR), Auxiliar de Veterinário (CR), Cadastrador Imobiliário (CR), Fiscal de Obras (CR), Secretário de Escola (2 + CR), Vigilante Patrimonial (CR), Orientador Social (CR), Agente Pulverizador (CR), Auxiliar de Disciplina (5 + CR), Auxiliar de Saúde Bucal (1 + CR), Coveiro (CR), Mecânico (CR), Operador de Máquina (CR), Recepcionista (1 + CR), Cozinheiro (CR), Marceneiro (CR), Motorista (CR), Auxiliar de Cozinheiro (CR), Oficial Geral de Manutenção (10 + CR), Pedreiro (CR), Atendente de Biblioteca (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico, Superior

Fundamental, Médio, Técnico, Superior Salário: R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71

R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71 Prazo: 24 de outubro

24 de outubro Taxa de inscrição: R$ 47 a R$ 68

R$ 47 a R$ 68 Prova: 20 e 21 de dezembro

20 e 21 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Santana do Livramento

Vagas: Guarda Civil Municipal (30 + CR)

Guarda Civil Municipal (30 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.855,92

R$ 2.855,92 Prazo: 24 de outubro

24 de outubro Taxa de inscrição: R$ 105

R$ 105 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Jaboticaba

Vagas: Fiscal Tributário (1 + CR)

Fiscal Tributário (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.508,32

R$ 3.508,32 Prazo: 6 de outubro

6 de outubro Taxa de inscrição: R$ 120

R$ 120 Prova: 19 de outubro

19 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Domingos do Sul

Vagas: Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Agente de Saúde (1 + CR), Almoxarife (1 + CR), Atendente de Consultório Dentário (1 + CR), Auxiliar de Secretaria (2 + CR), Auxiliar de Serviços Gerais (3 + CR), Cirurgião-Dentista (1 + CR), Cozinheira (2 + CR), Eletricista (1 + CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Farmacêutico (1 + CR), Faxineira (1 + CR), Fiscal (1 + CR), Fiscal Ambiental (1 + CR), Fisioterapeuta (1 + CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Médico Clínico Geral (1 + CR), Médico Veterinário (1 + CR), Monitor de Educação (3 + CR), Motorista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Operador de Máquinas (1 + CR), Professor Anos Iniciais (5 + CR), Professor Ed. Física (1 + CR), Professor Ed. Infantil (2 + CR), Professor Inglês (1 + CR), Psicólogo (CR), Técnico em Contabilidade (CR), Tesoureiro (1 + CR)

Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Agente de Saúde (1 + CR), Almoxarife (1 + CR), Atendente de Consultório Dentário (1 + CR), Auxiliar de Secretaria (2 + CR), Auxiliar de Serviços Gerais (3 + CR), Cirurgião-Dentista (1 + CR), Cozinheira (2 + CR), Eletricista (1 + CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Farmacêutico (1 + CR), Faxineira (1 + CR), Fiscal (1 + CR), Fiscal Ambiental (1 + CR), Fisioterapeuta (1 + CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Médico Clínico Geral (1 + CR), Médico Veterinário (1 + CR), Monitor de Educação (3 + CR), Motorista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Operador de Máquinas (1 + CR), Professor Anos Iniciais (5 + CR), Professor Ed. Física (1 + CR), Professor Ed. Infantil (2 + CR), Professor Inglês (1 + CR), Psicólogo (CR), Técnico em Contabilidade (CR), Tesoureiro (1 + CR) Nível: Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior

Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.948,67 a R$ 13.005,25

R$ 1.948,67 a R$ 13.005,25 Prazo: 16 de outubro

16 de outubro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150

R$ 100 a R$ 150 Prova: 15 de novembro

15 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Miguel das Missões

Vagas: Fonoaudiólogo (1 + CR)

Fonoaudiólogo (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.563,64

R$ 3.563,64 Prazo: 10 de novembro

10 de novembro Taxa de inscrição : R$ 200

: R$ 200 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Caxias do Sul

Vagas: Oficial Técnico Legislativo (1), Assessor Legislativo (CR), Contador (CR), Motorista (CR), Taquígrafo (CR), Técnico em Contabilidade (CR)

Oficial Técnico Legislativo (1), Assessor Legislativo (CR), Contador (CR), Motorista (CR), Taquígrafo (CR), Técnico em Contabilidade (CR) Nível: Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior.

Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior. Salário: R$ 3.059,55 a R$ 9.685,99

R$ 3.059,55 a R$ 9.685,99 Prazo: 12 de outubro

12 de outubro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 130

R$ 60 a R$ 130 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link (início das inscrições: 22 de setembro)

(início das inscrições: 22 de setembro) Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 1

Vagas: Analista de Tecnologia da Informação (4), Bibliotecário Documentalista (4), Farmacêutico Bioquímico (2), Produtor Cultural (2)

Analista de Tecnologia da Informação (4), Bibliotecário Documentalista (4), Farmacêutico Bioquímico (2), Produtor Cultural (2) Nível: Superior

Superior Salário : R$ 4.967,04

: R$ 4.967,04 Prazo: 14 de outubro

14 de outubro Taxa de inscrição: R$ 149

R$ 149 Prova: 9 de novembro

9 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Instituto-Geral de Perícias do estado do Rio Grande do Sul (IGP/RS)

Vagas: Perito Criminal (70), Perito Médico-Legista (54), Técnico em Perícias (110)

Perito Criminal (70), Perito Médico-Legista (54), Técnico em Perícias (110) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17

R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17 Prazo: 16 de outubro

16 de outubro Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84

R$ 118,79 a R$ 270,84 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São José do Ouro

Vagas: atendente de creche (1 + CR), auxiliar de administração (2 + CR), auxiliar de farmácia (1 + CR), cuidador social (1 + CR), enfermeiro (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de escola (9 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (4 + CR), operário (9 + CR), professor — Artes (1 + CR), professor — Ciências (1 + CR), professor — Educação Física (1 + CR) professor — Educação Infantil (6 + CR), professor — Geografia (1 + CR), professor — História (CR), professor — Matemática (1 + CR), professor — Português (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua espanhola (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua inglesa (1 + CR), professor — séries iniciais: 1º ao 5º ano (6 + CR), psicólogo (CR), servente (3 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)

atendente de creche (1 + CR), auxiliar de administração (2 + CR), auxiliar de farmácia (1 + CR), cuidador social (1 + CR), enfermeiro (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de escola (9 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (4 + CR), operário (9 + CR), professor — Artes (1 + CR), professor — Ciências (1 + CR), professor — Educação Física (1 + CR) professor — Educação Infantil (6 + CR), professor — Geografia (1 + CR), professor — História (CR), professor — Matemática (1 + CR), professor — Português (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua espanhola (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua inglesa (1 + CR), professor — séries iniciais: 1º ao 5º ano (6 + CR), psicólogo (CR), servente (3 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR) Nível: Fundamental incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior

Fundamental incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior Salário: R$ 1.786,39 a R$ 11.459,81

R$ 1.786,39 a R$ 11.459,81 Prazo: 8 de outubro

8 de outubro Taxa de inscrição: R$ 124,20

R$ 124,20 Prova: 23 de novembro

23 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Canoas

Vagas: especialista de Educação Básica/especialista de apoio pedagógico à Educação Básica (40 + CR), professor de Educação Básica I — anos iniciais (90 + CR), professor de Educação Básica I — Educação Infantil (84 + CR), professor de Educação Básica II — Artes (3 + CR), professor de Educação Básica II — Ciências (3 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Especial (4 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Física (3 + CR), professor de Educação Básica II — Geografia (3 + CR), professor de Educação Básica II — História (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Inglesa (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Portuguesa (5 + CR), professor de Educação Básica II — Matemática (5 + CR), técnico de Educação Básica/ técnico de apoio à Educação Básica (190 + CR)

especialista de Educação Básica/especialista de apoio pedagógico à Educação Básica (40 + CR), professor de Educação Básica I — anos iniciais (90 + CR), professor de Educação Básica I — Educação Infantil (84 + CR), professor de Educação Básica II — Artes (3 + CR), professor de Educação Básica II — Ciências (3 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Especial (4 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Física (3 + CR), professor de Educação Básica II — Geografia (3 + CR), professor de Educação Básica II — História (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Inglesa (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Portuguesa (5 + CR), professor de Educação Básica II — Matemática (5 + CR), técnico de Educação Básica/ técnico de apoio à Educação Básica (190 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02

R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02 Prazo: 8 de outubro

8 de outubro Taxa de inscrição: R$ 131,87 a R$ 219,79

R$ 131,87 a R$ 219,79 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)

Vagas: Fiscal (4 + CR), Assistente Administrativo (4 + CR)

Fiscal (4 + CR), Assistente Administrativo (4 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.500 a R$ 5.000

R$ 3.500 a R$ 5.000 Prazo: 5 de novembro

5 de novembro Taxa de inscrição: R$ 70

R$ 70 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Piratini

Vagas: Contador (1+CR)

Contador (1+CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.115,13

R$ 5.115,13 Prazo: 9 de outubro

9 de outubro Taxa de inscrição: R$ 353,92

R$ 353,92 Prova: 9 de novembro

9 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Dom Pedrito

Vagas: Oficial Administrativo (2+CR)

Oficial Administrativo (2+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 4.225

R$ 4.225 Prazo: 9 de outubro

9 de outubro Taxa de inscrição: R$ 115

R$ 115 Prova: 8 de novembro

8 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link