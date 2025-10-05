Concursos públicos no RS têm mais de mil vagas abertas com salários de até R$ 26 mil

Distribuídos entre prefeituras e outras instituições, 22 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São 1.051 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 26,8 mil.
Na prefeitura de Canoas são 436 vagas voltadas à área da educação, com remunerações que variam entre R$ 3.073,01 e R$ 6.146,02. Os cadastros podem ser feitos até 8 de outubro, no site da Objetiva Concursos.
A prefeitura de Nicolau Vergueiro também abriu seleção com vagas imediatas e cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06. As inscrições, com taxas entre R$ 60 e R$ 120, seguem até 13 de outubro, e podem ser realizadas no site da Fundação La Salle. A prova está prevista para 29 de novembro.
Também estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS). O edital oferta 234 vagas que abrangem níveis médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17. As inscrições ficam abertas até 16 de outubro, no site da Fundatec. A aplicação das provas está prevista para 14 de dezembro.
A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abriu concurso público para cargos de nível superior, voltados a candidatos com doutorado. O edital prevê quatro vagas, com salário de R$ 13.288,85. As inscrições seguem até 30 de outubro e podem ser realizadas pelo site da UFSM. As provas devem ocorrer entre 15 de dezembro e 30 de março.
A prefeitura de Venâncio Aires está com concurso aberto para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. São 42 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 2.138,51 a R$ 11.735,25. As inscrições, com taxas entre R$ 80 e R$ 160, seguem abertas até 30 de outubro, pelo site da Fundatec. A prova está prevista para 30 de novembro.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 2
- Vagas: Coordenação Acadêmica (1), Departamento de Economia e Relações Internacionais (1), Departamento de Estomatologia (1), Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (1)
- Nível: Superior (doutorado)
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 30 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 398
- Prova: 15 de dezembro a 30 de março de 2026 (período provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Venâncio Aires
- Vagas: Agente Escolar (10), Analista de Recursos Humanos (CR), Analista de Tecnologia da Informação (CR), Assistente Jurídico (CR), Assistente Social (CR), Atendente de Unidade de Saúde (CR), Cirurgião Dentista (CR), Cirurgião Dentista Comunitário (CR), Engenheiro Civil (CR), Engenheiro Eletricista (CR), Mecânico (CR), Médico Cardiologista (1) Médico de Atenção Básica (CR), Médico do Trabalho (CR), Médico Ginecologista e Obstetra (1) Médico Neurologista (CR), Médico Oftalmologista (1) Médico Pediatra (CR), Médico Veterinário (CR), Monitor de Educação Básica (31), Motorista (CR), Nutricionista (CR), Operador de Máquinas (CR), Orientador Educacional (CR), Procurador Jurídico (CR), Professor de Arte (CR), Professor de Ciências (CR), Professor de Educação Especial (CR), Professor de Educação Física (CR), Professor de Educação Infantil (CR), Professor de Geografia (CR), Professor de História (CR), Professor de Língua Inglesa (CR), Professor de Língua Portuguesa (CR), Professor de Matemática (CR), Psicólogo (CR), Técnico Administrativo (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.138,51 a R$ 11.735,25
- Prazo: 30 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160
- Prova: 30 de novembro (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Três de Maio
- Vagas: Arquiteto e Urbanista (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Fiscal Tributário (2 + CR), Professor - Língua Inglesa 20h (1 + CR), Professor - Língua Inglesa 40h (1 + CR), Professor - Linguagem Computacional (1 + CR), Auxiliar de Educação Infantil (20 + CR), Monitor (30 + CR), Eletricista (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.547,10 a R$ 6.640,54
- Prazo: 24 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 60,17 a R$ 175,48
- Prova: 30 de novembro (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Novo Machado
- Vagas: Agente Administrativo (1 + CR), Agente de Controle Interno (1), Agente Patrimonial (1), Atendente de Consultório Dentário (1 + CR), Atendente Educacional (1 + CR), Engenheiro Civil (1), Fiscal Tributário (1), Garagista (1 + CR), Mecânico (1), Merendeira (1 + CR), Motorista (1 + CR), Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários (1 + CR), Pedreiro/ Carpinteiro/ Marceneiro (1), Professor de Educação Infantil (1 + CR), Servente (1 + CR), Técnico Agrícola (1 + CR), Vigia (1 + CR), Contador (CR), Enfermeiro (CR), Farmacêutico (CR), Médico (CR), Professor de Séries Iniciais (CR), Técnico de Enfermagem (CR), Tesoureiro (CR), vigia (1+ CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.905,68 a R$ 26.857,76
- Prazo: 30 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 150
- Prova: 7 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Arroio do Padre 3
- Vagas: Agente Comunitário de Saúde (1 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.036
- Prazo: 31 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 70
- Prova: 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Arroio do Padre 2
- Vagas: Atendente de Educação Infantil (5 + CR), Monitor de Educação Especial e Inclusiva (1 + CR), Professor de Atendimento Educacional Especializado (2 + CR), Professor de Ensino Fundamental (1 + CR), Professor de Educação Física (2 + CR), Professor de Música (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 1.883,63 a R$ 4.628,77
- Prazo: 31 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100
- Prova: 23 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Arroio do Padre 1
- Vagas: Agente Administrativo (1 + CR), Arquiteto e Urbanista (1 + CR), Atendente de Farmácia (1 + CR), Engenheiro Agrônomo (1 + CR), Médico Clínico Geral (1 + CR), Psicólogo (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 1.883,63 a R$ 5.532,12
- Prazo: 31 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100
- Prova: 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Estação
- Vagas: Analista Administrativo (1 + CR), Assistente Social (CR), Contador (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fiscal Tributário (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico de Saúde da Família (CR), Médico Pediatra (CR), Médico Veterinário (CR), Monitor Escolar (2 + CR), Nutricionista (CR), Professor de Língua Inglesa (1 + CR), Professor Substituto (3 + CR), Professor de Educação Física (CR), Psicólogo (CR), Professor (3 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Controle e Prevenção às Endemias (1 + CR), Agente de Fiscalização (1 + CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.518,00 e R$ 11.414,51
- Prazo: 20 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 117,50 a R$ 196,25
- Prova: 16 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Nicolau Vergueiro
- Vagas: Jardineiro (CR), Motorista (2 + CR), Operador de Máquinas (CR), Operário (CR), Pedreiro (CR), Servente (2 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Auxiliar de Administração (CR), Auxiliar de Educação Infantil (3 + CR), Visitador do PIM (1 + CR), Advogado (CR), Contador (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Enfermeiro (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Licenciador Ambiental (CR), Médico (1 + CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Professor de Educação Infantil (2 + CR), Professor de Anos Iniciais do EF (1 + CR), Professor de Artes (1 + CR), Professor de Educação Física (1 + CR), Professor de Inglês (1 + CR), Psicólogo (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06
- Prazo: 13 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120
- Prova: 29 de novembro (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Imbé
- Vagas: Advogado (CR), Analista de TI (CR), Arquiteto (1 + CR), Assistente Social (CR), Auditor Fiscal (CR), Biólogo (1 + CR), Contador (CR), Educador Físico (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Engenheiro Eletricista (CR), Engenheiro Mecânico (CR), Farmacêutico (1 + CR), Fisioterapeuta (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico (CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (CR), Orientador Educacional (CR), Psicólogo (CR), Psicopedagogo (CR), Supervisor Escolar (1 + CR), Terapeuta Ocupacional (CR), Eletricista (CR), Fiscal Ambiental (CR), Técnico Agrimensor (CR), Técnico em Contabilidade (1 + CR), Técnico em Educação Infantil (10 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Técnico em Informática (CR), Técnico em Radiologia (CR), Agente Administrativo (10 + CR), Assistente de Execução Fiscal (CR), Assistente de Fiscalização Ambiental (CR), Assistente de Licenciamento Ambiental (CR), Auxiliar de Veterinário (CR), Cadastrador Imobiliário (CR), Fiscal de Obras (CR), Secretário de Escola (2 + CR), Vigilante Patrimonial (CR), Orientador Social (CR), Agente Pulverizador (CR), Auxiliar de Disciplina (5 + CR), Auxiliar de Saúde Bucal (1 + CR), Coveiro (CR), Mecânico (CR), Operador de Máquina (CR), Recepcionista (1 + CR), Cozinheiro (CR), Marceneiro (CR), Motorista (CR), Auxiliar de Cozinheiro (CR), Oficial Geral de Manutenção (10 + CR), Pedreiro (CR), Atendente de Biblioteca (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico, Superior
- Salário: R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71
- Prazo: 24 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 47 a R$ 68
- Prova: 20 e 21 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Santana do Livramento
- Vagas: Guarda Civil Municipal (30 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 2.855,92
- Prazo: 24 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 105
- Prova: 7 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Jaboticaba
- Vagas: Fiscal Tributário (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 3.508,32
- Prazo: 6 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 120
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Domingos do Sul
- Vagas: Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Agente de Saúde (1 + CR), Almoxarife (1 + CR), Atendente de Consultório Dentário (1 + CR), Auxiliar de Secretaria (2 + CR), Auxiliar de Serviços Gerais (3 + CR), Cirurgião-Dentista (1 + CR), Cozinheira (2 + CR), Eletricista (1 + CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Farmacêutico (1 + CR), Faxineira (1 + CR), Fiscal (1 + CR), Fiscal Ambiental (1 + CR), Fisioterapeuta (1 + CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Médico Clínico Geral (1 + CR), Médico Veterinário (1 + CR), Monitor de Educação (3 + CR), Motorista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Operador de Máquinas (1 + CR), Professor Anos Iniciais (5 + CR), Professor Ed. Física (1 + CR), Professor Ed. Infantil (2 + CR), Professor Inglês (1 + CR), Psicólogo (CR), Técnico em Contabilidade (CR), Tesoureiro (1 + CR)
- Nível: Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.948,67 a R$ 13.005,25
- Prazo: 16 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150
- Prova: 15 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Miguel das Missões
- Vagas: Fonoaudiólogo (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 3.563,64
- Prazo: 10 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 200
- Prova: 7 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Caxias do Sul
- Vagas: Oficial Técnico Legislativo (1), Assessor Legislativo (CR), Contador (CR), Motorista (CR), Taquígrafo (CR), Técnico em Contabilidade (CR)
- Nível: Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior.
- Salário: R$ 3.059,55 a R$ 9.685,99
- Prazo: 12 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 130
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link (início das inscrições: 22 de setembro)
- Edital: neste link
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 1
- Vagas: Analista de Tecnologia da Informação (4), Bibliotecário Documentalista (4), Farmacêutico Bioquímico (2), Produtor Cultural (2)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.967,04
- Prazo: 14 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 149
- Prova: 9 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Instituto-Geral de Perícias do estado do Rio Grande do Sul (IGP/RS)
- Vagas: Perito Criminal (70), Perito Médico-Legista (54), Técnico em Perícias (110)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17
- Prazo: 16 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São José do Ouro
- Vagas: atendente de creche (1 + CR), auxiliar de administração (2 + CR), auxiliar de farmácia (1 + CR), cuidador social (1 + CR), enfermeiro (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de escola (9 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (4 + CR), operário (9 + CR), professor — Artes (1 + CR), professor — Ciências (1 + CR), professor — Educação Física (1 + CR) professor — Educação Infantil (6 + CR), professor — Geografia (1 + CR), professor — História (CR), professor — Matemática (1 + CR), professor — Português (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua espanhola (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua inglesa (1 + CR), professor — séries iniciais: 1º ao 5º ano (6 + CR), psicólogo (CR), servente (3 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)
- Nível: Fundamental incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.786,39 a R$ 11.459,81
- Prazo: 8 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 124,20
- Prova: 23 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Canoas
- Vagas: especialista de Educação Básica/especialista de apoio pedagógico à Educação Básica (40 + CR), professor de Educação Básica I — anos iniciais (90 + CR), professor de Educação Básica I — Educação Infantil (84 + CR), professor de Educação Básica II — Artes (3 + CR), professor de Educação Básica II — Ciências (3 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Especial (4 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Física (3 + CR), professor de Educação Básica II — Geografia (3 + CR), professor de Educação Básica II — História (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Inglesa (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Portuguesa (5 + CR), professor de Educação Básica II — Matemática (5 + CR), técnico de Educação Básica/ técnico de apoio à Educação Básica (190 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02
- Prazo: 8 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 131,87 a R$ 219,79
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)
- Vagas: Fiscal (4 + CR), Assistente Administrativo (4 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.500 a R$ 5.000
- Prazo: 5 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 70
- Prova: 7 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Piratini
- Vagas: Contador (1+CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.115,13
- Prazo: 9 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 353,92
- Prova: 9 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Dom Pedrito
- Vagas: Oficial Administrativo (2+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 4.225
- Prazo: 9 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 115
- Prova: 8 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link