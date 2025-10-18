Concursos públicos no RS têm mais de 500 vagas abertas com salários de até R$ 26 mil

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. smolaw11 / stock.adobe.com

Estão abertas as inscrições para 22 concursos públicos no Rio Grande do Sul. As oportunidades, distribuídas entre prefeituras e outras instituições, somam 529 vagas em diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 26,8 mil.

A prefeitura de Porto Alegre abriu inscrições para seleção de vagas para níveis Técnico e Superior. São oportunidades em diversas áreas, incluindo engenharia, arquitetura, biologia, economia, estatística e medicina, com especialidades como anestesiologia, clínica médica, ortopedia, psiquiatria e outras.

Já concurso da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) prevê quatro vagas para cargos de nível Superior, voltados a candidatos com doutorado, com salário de R$ 13.288,85.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul abriu concurso público para o cargo de delegado de polícia, com 30 vagas disponíveis. As inscrições podem ser realizadas até 12 de novembro. A prova está prevista para 21 de dezembro.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Porto Alegre

eletrotécnico (1), técnico em agropecuária (1), técnico em enfermagem (1), técnico em nutrição e dietética (1), técnico em segurança do trabalho (1), arquiteto (1), biólogo (1), economista (1), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (1), estatístico (1), médico especialista em anestesiologia (1), médico especialista em atendimento pré-hospitalar (1), médico especialista em hematologia (1), médico especialista em cirurgia plástica (1), médico especialista em cirurgia vascular (1), médico especialista em clínica médica (1), médico especialista em coloproctologia (1), médico especialista em dermatologia (1), médico especialista em medicina de emergência (1), médico especialista em gastroenterologia (1), médico especialista em medicina do trabalho (1), médico especialista em medicina intensiva (1), médico especialista em medicina intensiva pediátrica (1), médico especialista em neurologia (1), médico especialista em neurologia pediátrica (1), médico especialista em oftalmologia - atuação geral (1), médico especialista em oftalmologia - atuação pediátrica (1), médico especialista em ortopedia e traumatologia (1), médico especialista em otorrinolaringologia (1), médico especialista em pneumologia (1), médico especialista em psiquiatria (1), médico especialista em psiquiatria da infância e da adolescência (1), médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem (1), médico especialista em urologia (1), médico especialista em infectologia (1), médico especialista em cardiologia pediátrica (1), médico especialista em previmpa (1) Nível: Técnico e Superior

Técnico e Superior Salário: R$ 2.641,51 a R$ 12.846,54

R$ 2.641,51 a R$ 12.846,54 Prazo: 18 de novembro

18 de novembro Taxa de inscrição: R$ 115,40 ou R$ 201,95

R$ 115,40 ou R$ 201,95 Prova: 21 de dezembro

21 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Picada Café

agente administrativo auxiliar (CR), agente comunitário de saúde (CR), agente tributário (CR), atendente da educação em tempo integral (1), contador (CR), dentista (CR), eletricista (CR), fonoaudiólogo (1), médico clínico geral (CR), médico geral comunitário (1), médico veterinário (CR), monitor educacional de informática (1), monitor educacional AEE (CR), motorista (CR), operador de máquina (CR), operário (CR), operário especializado (CR), professor ensino fundamental (CR), professor AEE educação infantil e fundamental (2), psicomotricista (1), técnico de enfermagem (1), técnico em radiologia (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.000,60 e R$ 18.519,11

R$ 2.000,60 e R$ 18.519,11 Prazo: 9 de novembro

9 de novembro Taxa de inscrição: R$ 76,52 a R$ 191,29

R$ 76,52 a R$ 191,29 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Benjamin Constant do Sul

agente de combate às endemias (1), agente comunitário de saúde (2), assistente social (CR), auxiliar de administração (1), enfermeiro (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (CR), mecânico (1), merendeira (CR), motorista (4), nutricionista (CR), oficial administrativo (1), operador de máquinas (4), operário (2), pedreiro (1), professor de ciências (CR), professor de educação física (1), professor de geografia (CR), professor de história (CR), professor de matemática (1), professor de português (1), professor de séries iniciais (4), psicólogo (CR), recepcionista (1), servente (1), técnico em enfermagem (1), vigilante (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.619,12 a R$ 6.108,79

R$ 1.619,12 a R$ 6.108,79 Prazo: 25 de outubro

25 de outubro Taxa de inscrição: R$ 67,08

R$ 67,08 Prova: 23 de novembro

23 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul

delegado (30) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 23.334,43

R$ 23.334,43 Prazo: 12 de novembro

12 de novembro Taxa de inscrição: R$ 270,84

R$ 270,84 Prova: 21 de dezembro

21 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Guaporé

cozinheira (3 + CR), fiscal (1 + CR), fiscal sanitário (1 + CR), monitor de educação (15 + CR), secretário de escola (CR), bibliotecário (1 + CR), nutricionista (1 + CR), professor de língua inglesa (1 + CR), psicólogo (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.639 a R$ 7.217,18

R$ 1.639 a R$ 7.217,18 Prazo: 11 de novembro

11 de novembro Taxa de inscrição : R$ 46,57 a R$ 155,24

: R$ 46,57 a R$ 155,24 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Soledade

agente de controle interno (1 + CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), cirurgião dentista (CR), contador (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro ambiental (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), jornalista (CR), médico (1 + CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), procurador (CR), psicólogo (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), oficial administrativo (5 + CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), agente de apoio educacional (3 + CR), agente de fiscalização (3 + CR), agente de fiscalização sanitária (1 + CR), auxiliar administrativo (1 + CR), mecânico especializado (CR), motorista (5 + CR), operador de máquinas (6 + CR), operário especializado (5 + CR), atividades gerais (15 + CR), operário (10 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.520,34 e R$ 11.676,40

R$ 1.520,34 e R$ 11.676,40 Prazo: 14 de novembro

14 de novembro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 150

R$ 70 a R$ 150 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Tupandi

agente administrativo (CR), agente administrativo e financeiro (CR), agente administrativo II (1), agente comunitário de saúde (CR), agente de combate às endemias (1), agente de fiscalização (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), contador (1), fiscal (CR), fiscal tributário (1), médico (1), monitor (20), motorista (1), nutricionista (1), odontólogo (1), operador de máquinas (CR), orientador educacional (CR), professor anos finais - ciências (CR), professor anos finais - ensino religioso (CR), professor anos finais - geografia (CR), professor anos finais história (CR), professor anos finais - língua portuguesa (CR), professor anos finais - matemática (CR), professor anos iniciais (1), professor anos finais - língua portuguesa/inglesa (CR), professor de artes (CR), professor de educação especial (CR), professor de informática/ computação (1), professor de educação física (CR), professor de educação infantil (CR), professor de língua alemã (CR), professor de música (CR), secretário de escola (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.427,98 e R$ 14.779,03

R$ 2.427,98 e R$ 14.779,03 Prazo: 31 de outubro

31 de outubro Taxa de inscrição: R$ 98,25 a R$ 176,85

R$ 98,25 a R$ 176,85 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Pinhal

agente administrativo (1), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de contabilidade (CR), enfermeiro especializado (1), merendeira/servente (5), monitor de escolar (5), motorista (2), operador de máquinas (2), operário (1), operário especializado (1), professor de anos iniciais (5), professor de educação física (1), professor de educação infantil (5), professor de inglês (1), professor de matemática (1), professor de português (1), técnico de enfermagem (1), técnico em informática (1), tesoureiro (CR), vigilante (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.553,50 a R$ 6.572,50

R$ 1.553,50 a R$ 6.572,50 Prazo: 23 de outubro

23 de outubro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região - RS

: administrador (CR), advogado (CR), agente de fiscalização (3 + CR), analista de sistemas (CR), contador (CR), jornalista (CR), relações públicas (CR), auxiliar de processos administrativos (3 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.100 e R$ 5.100

R$ 3.100 e R$ 5.100 Prazo: 7 de novembro

7 de novembro Taxa de inscrição: R$ 69,90 a R$ 109,90

R$ 69,90 a R$ 109,90 Prova: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

professor engenharia de produção (1), professor de matemática (1), educação – estágio supervisionado (1), professor de direito público (1), professor de microbiologia e bioinformática (1) Nível: Superior (doutorado)

Superior (doutorado) Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 29 de outubro

29 de outubro Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 24 de novembro (data provável)

24 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Itatiba do Sul

auxiliar administrativo (CR), auxiliar de educação (2 + CR), borracheiro (CR), coordenador da central do sistema de controle interno (CR), cozinheira (1 + CR), eletricista (CR), enfermeiro (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), motorista (1 + CR), operador de máquinas (2 + CR), operário (2 + CR), professor de anos iniciais (5 + CR), professor de anos finais (CR), servente (2 + CR), técnico de enfermagem (2 + CR), tesoureiro (1), vigilante ambiental (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.875,52 a R$ 4.873,20

R$ 1.875,52 a R$ 4.873,20 Prazo: 23 de outubro

23 de outubro Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 200

R$ 150 a R$ 200 Prova: 22 de novembro

22 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 2

coordenação acadêmica (1), Departamento de Economia e Relações Internacionais (1), Departamento de Estomatologia (1), Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (1) Nível: Superior (doutorado)

Superior (doutorado) Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 30 de outubro

30 de outubro Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 15 de dezembro a 30 de março de 2026 (período provável)

15 de dezembro a 30 de março de 2026 (período provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Venâncio Aires

agente Escolar (10), analista de Recursos Humanos (CR), analista de Tecnologia da Informação (CR), assistente jurídico (CR), assistente social (CR), atendente de Unidade de Saúde (CR), cirurgião dentista (CR), cirurgião dentista comunitário (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro eletricista (CR), mecânico (CR), médico cardiologista (1) médico de atenção básica (CR), médico do trabalho (CR), médico ginecologista e obstetra (1) médico neurologista (CR), médico oftalmologista (1) médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), monitor de Educação Básica (31), motorista (CR), Nutricionista (CR), operador de máquinas (CR), orientador educacional (CR), procurador jurídico (CR), professor de arte (CR), professor de ciências (CR), professor de Educação Especial (CR), professor de educação física (CR), professor de Educação Infantil (CR), professor de geografia (CR), Professor de história (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), psicólogo (CR), técnico administrativo (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.138,51 a R$ 11.735,25

R$ 2.138,51 a R$ 11.735,25 Prazo: 30 de outubro

30 de outubro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 160

R$ 80 a R$ 160 Prova: 30 de novembro (data provável)

30 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Três de Maio

arquiteto e urbanista (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal tributário (2 + CR), Professor – língua inglesa 20h (1 + CR), professor – língua inglesa 40h (1 + CR), professor – linguagem computacional (1 + CR), auxiliar de Educação Infantil (20 + CR), monitor (30 + CR), eletricista (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.547,10 a R$ 6.640,54

R$ 1.547,10 a R$ 6.640,54 Prazo: 24 de outubro

24 de outubro Taxa de inscrição: R$ 60,17 a R$ 175,48

R$ 60,17 a R$ 175,48 Prova: 30 de novembro (data provável)

30 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Novo Machado

agente administrativo (1 + CR), agente de controle interno (1), agente patrimonial (1), atendente de consultório dentário (1 + CR), atendente educacional (1 + CR), engenheiro civil (1), fiscal tributário (1), garagista (1 + CR), mecânico (1), merendeira (1 + CR), motorista (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (1 + CR), pedreiro/ carpinteiro/ marceneiro (1), professor de Educação Infantil (1 + CR), pervente (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR), vigia (1 + CR), contador (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico (CR), médico (CR), professor de Séries Iniciais (CR), técnico de enfermagem (CR), tesoureiro (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.905,68 a R$ 26.857,76

R$ 1.905,68 a R$ 26.857,76 Prazo: 30 de outubro

30 de outubro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 150

R$ 60 a R$ 150 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Padre 3

agente comunitário de saúde (1 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036

R$ 3.036 Prazo: 31 de outubro

31 de outubro Taxa de inscrição: R$ 70

R$ 70 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Padre 2

: atendente de Educação Infantil (5 + CR), monitor de Educação Especial e Inclusiva (1 + CR), professor de Atendimento Educacional Especializado (2 + CR), professor de Ensino Fundamental (1 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de música (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.883,63 a R$ 4.628,77

R$ 1.883,63 a R$ 4.628,77 Prazo: 31 de outubro

31 de outubro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100

R$ 70 a R$ 100 Prova: 23 de novembro

23 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Padre 1

agente administrativo (1 + CR), arquiteto e urbanista (1 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), engenheiro agrônomo (1 + CR), médico clínico geral (1 + CR), psicólogo (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.883,63 a R$ 5.532,12

R$ 1.883,63 a R$ 5.532,12 Prazo: 31 de outubro

31 de outubro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 100

R$ 70 a R$ 100 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Estação

analista administrativo (1 + CR), assistente social (CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal tributário (CR), fonoaudiólogo (CR), médico de Saúde da Família (CR), médico Pediatra (CR), médico veterinário (CR), monitor escolar (2 + CR), nutricionista (CR), professor de língua inglesa (1 + CR), professor substituto (3 + CR), professor de Educação Física (CR), psicólogo (CR), professor (3 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), agente comunitário de Saúde (1 + CR), agente de controle e prevenção às endemias (1 + CR), agente de fiscalização (1 + CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.518,00 e R$ 11.414,51

R$ 1.518,00 e R$ 11.414,51 Prazo: 20 de outubro

20 de outubro Taxa de inscrição: R$ 117,50 a R$ 196,25

R$ 117,50 a R$ 196,25 Prova: 16 de novembro

16 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Imbé

advogado (CR), analista de TI (CR), arquiteto (1 + CR), assistente Social (CR), auditor fiscal (CR), biólogo (1 + CR), contador (CR), educador físico (CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro Civil (1 + CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro mecânico (CR), farmacêutico (1 + CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), orientador educacional (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), supervisor escolar (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR), eletricista (CR), fiscal ambiental (CR), técnico agrimensor (CR), técnico em contabilidade (1 + CR), técnico em Educação Infantil (10 + CR), técnico em Enfermagem (1 + CR), técnico em Informática (CR), técnico em Radiologia (CR), agente administrativo (10 + CR), assistente de Execução Fiscal (CR), assistente de fiscalização ambiental (CR), assistente de licenciamento ambiental (CR), auxiliar de veterinário (CR), cadastrador imobiliário (CR), fiscal de obras (CR), secretário de escola (2 + CR), vigilante patrimonial (CR), orientador social (CR), agente pulverizador (CR), auxiliar de disciplina (5 + CR), auxiliar de saúde bucal (1 + CR), coveiro (CR), mecânico (CR), operador de máquina (CR), recepcionista (1 + CR), cozinheiro (CR), marceneiro (CR), motorista (CR), auxiliar de Cozinheiro (CR), oficial geral de manutenção (10 + CR), pedreiro (CR), atendente de biblioteca (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico, Superior

Fundamental, Médio, Técnico, Superior Salário: R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71

R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71 Prazo: 24 de outubro

24 de outubro Taxa de inscrição: R$ 47 a R$ 68

R$ 47 a R$ 68 Prova: 20 e 21 de dezembro

20 e 21 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Santana do Livramento

guarda civil municipal (30 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.855,92

R$ 2.855,92 Prazo: 24 de outubro

24 de outubro Taxa de inscrição: R$ 105

R$ 105 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Miguel das Missões

fonoaudiólogo (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.563,64

R$ 3.563,64 Prazo: 10 de novembro

10 de novembro Taxa de inscrição : R$ 200

: R$ 200 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link