CNU 2025: saiba quais documentos serão aceitos nos locais de prova

Candidatos devem levar caneta de tinta preta ou azul. arrowsmith2 / stock.adobe.com

No domingo (5), 760 mil candidatos são esperados em 1.294 locais de prova para participarem do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado Enem dos Concursos oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

Para realização da prova, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto. Serão aceitos documentos em formato digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital.

Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias. Veja a lista de documentos:

São considerados documentos oficiais:

carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.)

passaporte brasileiro

certificado de reservista

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade

carteira de trabalho

carteira nacional de habilitação

Não serão aceitos como documentos de identificação:

documentos sem foto

certidões de nascimento

CPF

títulos eleitorais

carteiras de estudante

carteiras funcionais sem valor de identidade

identidade infantil

documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados

Cartão de confirmação

Apesar de não ser obrigatório, a organização recomenda levar o cartão de confirmação impresso no dia das provas para facilitar a localização.

O documento traz endereço completo do local de aplicação das provas, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

A organização do certame lembra que o candidato também deve levar caneta de tinta preta ou azul em material transparente, que será usada para preencher o cartão de resposta.

Horários

Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico). No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30min, observado o horário oficial de Brasília.

Provas

A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A primeira fase, neste domingo (5), será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

Cronograma