Os portões serão fechados 30 minutos antes do horário previsto para o início da prova. Mateus Bruxel / Agência RBS

Neste domingo (5), 761 mil inscritos participarão da segunda edição do Concurso Nacional Público Unificado (CNU), em 228 cidades distribuídas pelas cinco regiões do país. Os portões serão fechados às 12h30min (horário de Brasília), 30 minutos antes do início, às 13h.

A seleção deste ano oferece 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal. Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil.

A organização do concurso unificado prevê a convocação imediata de 2.480 aprovados, enquanto outras 1.172 vagas serão destinadas a cadastro reserva.

Provas e locais de aplicação

A edição de 2025 do chamado "Enem dos Concursos" terá dois dias de aplicação de provas, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico).

A primeira fase, neste domingo, será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário. Os candidatos que passarem serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro. O tema e o formato da redação variarão conforme a área de atuação.

No Rio Grande do Sul, as provas serão aplicadas em 10 cidades. São elas: Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

