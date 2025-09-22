Local da prova do CNU 2025: como fazer a consulta? Confira

Acesso deverá ser feito pelo site da FGV. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os inscritos no Concurso Nacional Unificado já podem consultar os cartões de confirmação de inscrição com a indicação do local de prova.

A prova objetiva será realizada no dia 5 de outubro, domingo, em 228 cidades.

Como consultar o local de prova?

O acesso é realizado através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O cartão de confirmação traz informações como número de inscrição, data, hora e local de prova.

Passo a passo para consultar o local de prova

Acessar a mesma página onde fez a inscrição para o CNU 2025

Fazer login no endereço aqui com os dados da conta gov.br

com os dados da conta gov.br Clicar na Área do Candidato

Datas e horários das provas

Para cargos de nível superior, a prova objetiva será realizada 5 de outubro, das 13h às 18h. A discursiva será 7 de dezembro, das 13h às 16h.

Já os candidatos para cargos de nível intermediário farão as provas no mesmo dia, mas com horários reduzidos. No dia 5 de outubro será das 13h às 16h30 e dia 7 de dezembro, das 13h às 15h.

Cronograma

Prova objetiva: 5 de outubro

Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro

Envio de títulos: de 13 a 19 de novembro

Prova discursiva: 7 de dezembro

Procedimento de confirmação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro

Divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026