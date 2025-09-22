Local da prova do CNU 2025: como fazer a consulta? Confira

Os inscritos no Concurso Nacional Unificado já podem consultar os cartões de confirmação de inscrição com a indicação do local de prova.
A prova objetiva será realizada no dia 5 de outubro, domingo, em 228 cidades.
Como consultar o local de prova?
O acesso é realizado através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O cartão de confirmação traz informações como número de inscrição, data, hora e local de prova.
Passo a passo para consultar o local de prova
- Acessar a mesma página onde fez a inscrição para o CNU 2025
- Fazer login no endereço aqui com os dados da conta gov.br
- Clicar na Área do Candidato
Datas e horários das provas
Para cargos de nível superior, a prova objetiva será realizada 5 de outubro, das 13h às 18h. A discursiva será 7 de dezembro, das 13h às 16h.
Já os candidatos para cargos de nível intermediário farão as provas no mesmo dia, mas com horários reduzidos. No dia 5 de outubro será das 13h às 16h30 e dia 7 de dezembro, das 13h às 15h.
Cronograma
- Prova objetiva: 5 de outubro
- Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro
- Envio de títulos: de 13 a 19 de novembro
- Prova discursiva: 7 de dezembro
- Procedimento de confirmação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro
- Divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026