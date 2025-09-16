IGP-RS publica edital de concurso com mais de 230 vagas e salários de até R$ 17 mil

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) abriu edital para concurso público com 234 vagas em diferentes cargos.
As oportunidades exigem formação de nível médio e superior. O salário para Técnico em Perícias é de R$ 5.379,89, enquanto Peritos Criminais e Médicos podem receber R$ 17.078,17.
As inscrições abriram nesta terça-feira (16) e seguem até 16 de outubro no site da Fundatec, responsável pela seleção. Há uma taxa de inscrição, com valores de R$ 118,79 (nível Médio) e R$ 270,84 (nível Superior).
Vagas disponíveis
Os editais oferecem 234 vagas para os níveis Médio e Superior.
Nível médio completo
- Técnico em Perícia: 111 vagas para ampla concorrência, com salário de R$ 5.379,89.
Nível superior completo
- Perito Criminal: 70 vagas divididas em 17 áreas de conhecimento, com salário de R$ 17.078,17.
- Perito Médico: 54 vagas, divididas entre legista e legista psiquiatria, com salário de R$ 17.078,17.
Como serão as provas
Os candidatos serão avaliados em quatro fases:
- Fase 1 – Provas Teórico-Objetiva e de Redação, de caráter classificatório e eliminatório;
- Fase 2 – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;
- Fase 3 – Análise de Vida Pregressa, de caráter eliminatório;
- Fase 4 – Análise de Títulos (apenas para os cargos de Perito Criminal e Perito Médico-legista), de caráter classificatório.
A prova objetiva terá duração de cinco horas e contará com questões de múltipla escolha, com uma única resposta correta.
Para ser aprovado, o candidato deve obter a pontuação mínima de 15,00 pontos no bloco de Conhecimentos Gerais e de 25,00 no bloco de Conhecimentos Específicos.
A prova de redação será aplicada juntamente com a prova objetiva e o candidato deverá elaborar um texto dissertativo-argumentativo com 15 a 30 linhas. A pontuação mínima para aprovação é de 12,00 pontos.
Cronograma
- Inscrições: 16 de setembro a 16 de outubro
- Taxa: de R$118,79, para nível médio a R$270, para nível superior. A solicitação para isenção da taxa de inscrição poderá ser feita entre os dias 22 e 26 de setembro.
- Último dia para pagamento: 31 de outubro
- Prova: dia 14 de dezembro, em Porto Alegre
- Edital: no site da Fundatec, banca organizadora do certame.