IGP-RS publica edital de concurso com mais de 230 vagas e salários de até R$ 17 mil

São 234 vagas disponíveis. Ascom - IGP / Divulgação

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) abriu edital para concurso público com 234 vagas em diferentes cargos.

As oportunidades exigem formação de nível médio e superior. O salário para Técnico em Perícias é de R$ 5.379,89, enquanto Peritos Criminais e Médicos podem receber R$ 17.078,17.

As inscrições abriram nesta terça-feira (16) e seguem até 16 de outubro no site da Fundatec, responsável pela seleção. Há uma taxa de inscrição, com valores de R$ 118,79 (nível Médio) e R$ 270,84 (nível Superior).

Vagas disponíveis

Os editais oferecem 234 vagas para os níveis Médio e Superior.

Nível médio completo

Técnico em Perícia: 111 vagas para ampla concorrência, com salário de R$ 5.379,89.

Nível superior completo

Perito Criminal : 70 vagas divididas em 17 áreas de conhecimento, com salário de R$ 17.078,17.

: 70 vagas divididas em 17 áreas de conhecimento, com salário de R$ 17.078,17. Perito Médico: 54 vagas, divididas entre legista e legista psiquiatria, com salário de R$ 17.078,17.

Como serão as provas

Os candidatos serão avaliados em quatro fases:

Fase 1 – Provas Teórico-Objetiva e de Redação, de caráter classificatório e eliminatório;

– Provas Teórico-Objetiva e de Redação, de caráter classificatório e eliminatório; Fase 2 – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

– Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; Fase 3 – Análise de Vida Pregressa, de caráter eliminatório;

– Análise de Vida Pregressa, de caráter eliminatório; Fase 4 – Análise de Títulos (apenas para os cargos de Perito Criminal e Perito Médico-legista), de caráter classificatório.

A prova objetiva terá duração de cinco horas e contará com questões de múltipla escolha, com uma única resposta correta.

Para ser aprovado, o candidato deve obter a pontuação mínima de 15,00 pontos no bloco de Conhecimentos Gerais e de 25,00 no bloco de Conhecimentos Específicos.

A prova de redação será aplicada juntamente com a prova objetiva e o candidato deverá elaborar um texto dissertativo-argumentativo com 15 a 30 linhas. A pontuação mínima para aprovação é de 12,00 pontos.

Cronograma

Inscrições: 16 de setembro a 16 de outubro

16 de setembro a 16 de outubro Taxa : de R$118,79 , para nível médio a R$270 , para nível superior. A solicitação para isenção da taxa de inscrição poderá ser feita entre os dias 22 e 26 de setembro.

: de , para nível médio a , para nível superior. A solicitação para isenção da taxa de inscrição poderá ser feita entre os dias 22 e 26 de setembro. Último dia para pagamento : 31 de outubro

: 31 de outubro Prova : dia 14 de dezembro, em Porto Alegre

: dia 14 de dezembro, em Porto Alegre Edital: no site da Fundatec, banca organizadora do certame.