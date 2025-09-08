Governo autoriza nomeação de 460 aprovados em concurso do Ibama

São 130 vagas para o cargo de analista administrativo e 330 vagas de analista ambiental. Todd Southgate / Sea Shepherd Brasil / Divulgação

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 460 aprovados de nível superior no concurso público de 2025 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Desse total, são 130 vagas para o cargo de analista administrativo. As demais, 330 vagas são do cargo de analista ambiental.

A portaria MGI nº 7.522/2025, que autoriza as nomeações, foi publicada nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial da União e é assinada pela ministra do MGI, Esther Dweck.

Próximo passo

A próxima etapa antes da nomeação – verificação de documentos e requisitos dos aprovados – é de responsabilidade do Ibama. O objetivo é garantir a nomeação somente daqueles que cumprirem todas as exigências.

O candidato aprovado poderá ser lotado em qualquer unidade do Ibama, dentro do Estado onde concorreu à vaga.

De acordo com o edital que estabelece as regras do processo seletivo, o prazo de validade do concurso é de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, em agosto. E poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Aprovados

O resultado final do concurso foi divulgado em 7 de agosto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca examinadora do certame, e pode ser conferido no Diário Oficial da União.