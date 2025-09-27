Concursos públicos no RS têm mais de 1,6 mil vagas abertas com salários de até R$ 17,1 mil

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 23 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São mais de 1,6 mil vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 17,1 mil.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) segue com edital aberto para preencher 102 vagas técnico-administrativas. Com cargos de níveis Médio, Técnico e Superior, os salários variam entre R$ 3.029,89 e R$ 8.692,32, além de benefícios. As inscrições seguem até 2 de outubro no site da Fundatec.
Estão abertas as inscrições para concurso da prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana. O edital abriu 436 vagas voltadas à educação, com remunerações que variam entre R$ 3.073,01 e R$ 6.146,02. Os cadastros poderão ser feitos até 8 de outubro, no site da Objetiva Concursos.
A Prefeitura de Nicolau Vergueiro também abriu concurso público com vagas para diferentes níveis de escolaridade. O edital contempla oportunidades imediatas e cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06. As inscrições, com taxas entre R$ 60 e R$ 120, seguem abertas até 13 de outubro, e podem ser realizadas no site da Fundação La Salle. A prova está prevista para 29 de novembro.
Também estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS). O edital oferta 234 vagas que abrangem níveis médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17. As inscrições ficam abertas até 16 de outubro, no site da Fundatec. A aplicação das provas está prevista para 14 de dezembro.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Prefeitura de Estação
- Vagas: Analista Administrativo (1 + CR), Assistente Social (CR), Contador (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fiscal Tributário (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico de Saúde da Família (CR), Médico Pediatra (CR), Médico Veterinário (CR), Monitor Escolar (2 + CR), Nutricionista (CR), Professor de Língua Inglesa (1 + CR), Professor Substituto (3 + CR), Professor de Educação Física (CR), Psicólogo (CR), Professor (3 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Controle e Prevenção às Endemias (1 + CR), Agente de Fiscalização (1 + CR)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.518,00 e R$ 11.414,51
- Prazo: 20 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 117,50 a R$ 196,25
- Prova: 16 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Nicolau Vergueiro
- Vagas: Jardineiro (CR), Motorista (2 + CR), Operador de Máquinas (CR), Operário (CR), Pedreiro (CR), Servente (2 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Auxiliar de Administração (CR), Auxiliar de Educação Infantil (3 + CR), Visitador do PIM (1 + CR), Advogado (CR), Contador (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Enfermeiro (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Licenciador Ambiental (CR), Médico (1 + CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Professor de Educação Infantil (2 + CR), Professor de Anos Iniciais do EF (1 + CR), Professor de Artes (1 + CR), Professor de Educação Física (1 + CR), Professor de Inglês (1 + CR), Psicólogo (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06
- Prazo: 13 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120
- Prova: 29 de novembro (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Imbé
- Vagas: Advogado (CR), Analista de TI (CR), Arquiteto (1 + CR), Assistente Social (CR), Auditor Fiscal (CR), Biólogo (1 + CR), Contador (CR), Educador Físico (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Engenheiro Eletricista (CR), Engenheiro Mecânico (CR), Farmacêutico (1 + CR), Fisioterapeuta (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico (CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (CR), Orientador Educacional (CR), Psicólogo (CR), Psicopedagogo (CR), Supervisor Escolar (1 + CR), Terapeuta Ocupacional (CR), Eletricista (CR), Fiscal Ambiental (CR), Técnico Agrimensor (CR), Técnico em Contabilidade (1 + CR), Técnico em Educação Infantil (10 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Técnico em Informática (CR), Técnico em Radiologia (CR), Agente Administrativo (10 + CR), Assistente de Execução Fiscal (CR), Assistente de Fiscalização Ambiental (CR), Assistente de Licenciamento Ambiental (CR), Auxiliar de Veterinário (CR), Cadastrador Imobiliário (CR), Fiscal de Obras (CR), Secretário de Escola (2 + CR), Vigilante Patrimonial (CR), Orientador Social (CR), Agente Pulverizador (CR), Auxiliar de Disciplina (5 + CR), Auxiliar de Saúde Bucal (1 + CR), Coveiro (CR), Mecânico (CR), Operador de Máquina (CR), Recepcionista (1 + CR), Cozinheiro (CR), Marceneiro (CR), Motorista (CR), Auxiliar de Cozinheiro (CR), Oficial Geral de Manutenção (10 + CR), Pedreiro (CR), Atendente de Biblioteca (CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico, Superior
- Salário: R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71
- Prazo: 24 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 47 a R$ 68
- Prova: 20 e 21 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Santana do Livramento
- Vagas: Guarda Civil Municipal (30 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 2.855,92
- Prazo: 24 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 105
- Prova: 07 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Jaboticaba
- Vagas: Fiscal Tributário (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 3.508,32
- Prazo: 6 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 120
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São Domingos do Sul
- Vagas: Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Agente de Saúde (1 + CR), Almoxarife (1 + CR), Atendente de Consultório Dentário (1 + CR), Auxiliar de Secretaria (2 + CR), Auxiliar de Serviços Gerais (3 + CR), Cirurgião-Dentista (1 + CR), Cozinheira (2 + CR), Eletricista (1 + CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Farmacêutico (1 + CR), Faxineira (1 + CR), Fiscal (1 + CR), Fiscal Ambiental (1 + CR), Fisioterapeuta (1 + CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Médico Clínico Geral (1 + CR), Médico Veterinário (1 + CR), Monitor de Educação (3 + CR), Motorista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Operador de Máquinas (1 + CR), Professor Anos Iniciais (5 + CR), Professor Ed. Física (1 + CR), Professor Ed. Infantil (2 + CR), Professor Inglês (1 + CR), Psicólogo (CR), Técnico em Contabilidade (CR), Tesoureiro (1 + CR)
- Nível: Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.948,67 a R$ 13.005,25
- Prazo: 16 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150
- Prova: 15 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões
- Vagas: Fonoaudiólogo (1 + CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 3.563,64
- Prazo: 6 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 200
- Prova: 9 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara Municipal de Caxias do Sul
- Vagas: Oficial Técnico Legislativo (1), Assessor Legislativo (CR), Contador (CR), Motorista (CR), Taquígrafo (CR), Técnico em Contabilidade (CR)
- Nível: Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior.
- Salário: R$ 3.059,55 a R$ 9.685,99
- Prazo: 12 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 130
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link (início das inscrições: 22 de setembro)
- Edital: neste link
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 1
- Vagas: Analista de Tecnologia da Informação (4), Bibliotecário Documentalista (4), Farmacêutico Bioquímico (2), Produtor Cultural (2)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.967,04
- Prazo: 14 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 149
- Prova: 9 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 2
- Vagas: Departamento de Ciências da Comunicação (1), Departamento de Defesa Fitossanitária (1)
- Nível: Superior (doutorado)
- Salário: R$ 13.288,85
- Prazo: 30 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 398
- Prova: 15 de novembro a 28 de fevereiro (período provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 3
- Vagas: Departamento de Música (1)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29
- Prazo: 30 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 129 a R$ 241
- Prova: data ainda não divulgada
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Instituto-Geral de Perícias do estado do Rio Grande do Sul (IGP/RS)
- Vagas: Perito Criminal (70), Perito Médico-Legista (54), Técnico em Perícias (110)
- Nível: Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17
- Prazo: 16 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84
- Prova: 14 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São José do Ouro
- Vagas: atendente de creche (1 + CR), auxiliar de administração (2 + CR), auxiliar de farmácia (1 + CR), cuidador social (1 + CR), enfermeiro (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de escola (9 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (4 + CR), operário (9 + CR), professor — Artes (1 + CR), professor — Ciências (1 + CR), professor — Educação Física (1 + CR) professor — Educação Infantil (6 + CR), professor — Geografia (1 + CR), professor — História (CR), professor — Matemática (1 + CR), professor — Português (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua espanhola (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua inglesa (1 + CR), professor — séries iniciais: 1º ao 5º ano (6 + CR), psicólogo (CR), servente (3 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)
- Nível: Fundamental incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.786,39 a R$ 11.459,81
- Prazo: 8 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 124,20
- Prova: 23 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Canoas
- Vagas: especialista de Educação Básica/especialista de apoio pedagógico à Educação Básica (40 + CR), professor de Educação Básica I — anos iniciais (90 + CR), professor de Educação Básica I — Educação Infantil (84 + CR), professor de Educação Básica II — Artes (3 + CR), professor de Educação Básica II — Ciências (3 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Especial (4 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Física (3 + CR), professor de Educação Básica II — Geografia (3 + CR), professor de Educação Básica II — História (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Inglesa (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Portuguesa (5 + CR), professor de Educação Básica II — Matemática (5 + CR), técnico de Educação Básica/ técnico de apoio à Educação Básica (190 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02
- Prazo: 8 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 131,87 a R$ 219,79
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Vagas: analista de TI — área: infraestrutura (4), arquivista (2), bibliotecário/documentalista (2), biólogo (1), contador (2), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (2), engenheiro — área: engenharia cartográfica (1), engenheiro de produção (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (2), engenheiro metalúrgico (2), engenheiro de segurança do trabalho (1), estatístico (1), médico — clínica médica (2), médico — psiquiatria (1), médico veterinário — animais marinhos (1), médico veterinário — patologia clínica veterinária (1), produtor cultural (5), químico (1), assistente em administração (16), técnico em agropecuária (3), técnico em contabilidade (9), técnico em enfermagem (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação — área: infraestrutura (24), técnico em tecnologia da informação — área: sistema de informação (13)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.029,89 a R$ R$ 8.692,32
- Prazo: 2 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 170
- Prova: 2 de novembro (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Igrejinha
- Vagas: arquiteto (1 + CR), auditor fiscal (1 + CR), borracheiro (1 + CR), eletricista (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), mecânico (1 + CR), medico veterinário (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), professor de anos finais - português (1 + CR), vigia/zelador (1 + CR)
- Nível: Fundamental e Superior
- Salário: R$ 2.090,18 a R$ R$ 9.749,01
- Prazo: 1º de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 48,80 a R$ 244
- Prova: 8 e 9 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Corpo de Bombeiros Militar do RS
- Vagas: soldado bombeiros militar temporário (544)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 4.572,96
- Prazo: 4 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 118,79
- Prova: 23 de novembro (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Montenegro
- Vagas: professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79
- Prazo: 2 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 94,11 a R$ 168,32
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)
- Vagas: Fiscal (4 + CR), Assistente Administrativo (4 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.500 a R$ 5.000
- Prazo: 5 de novembro
- Taxa de inscrição: R$ 70
- Prova: 7 de dezembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara Municipal de Piratini
- Vagas: Contador (1+CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.115,13
- Prazo: 9 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 353,92
- Prova: 9 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara Municipal de Dom Pedrito
- Vagas: Oficial Administrativo (2+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 4.225
- Prazo: 9 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 115
- Prova: 8 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Cruzeiro do Sul
- Vagas: agente de combate às endemias (1+CR), agente de defesa civil (CR), arquiteto e urbanista (1+CR), assistente social (1+CR), contador (CR), engenheiro civil (1+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal municipal (2+CR), médico veterinário (1+CR), motorista (CR), oficial administrativo (1+CR), operador especializado (CR), operador de máquinas leves (CR), operador de máquinas pesadas (CR), professor (CR), psicólogo (1+CR), técnico em enfermagem (2+CR)
- Nível: Fundamental incompleto, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.573,06 a R$ 10.385,08
- Prazo: 29 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 180
- Prova: 25 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Butiá
- Vagas: agente comunitário de saúde (26+CR), agente de combate às endemias (4+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.036,00
- Prazo: 30 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 50
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link