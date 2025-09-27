Concursos públicos no RS têm mais de 1,6 mil vagas abertas com salários de até R$ 17,1 mil

Oportunidades são direcionadas para diferentes níveis de escolaridade. EduLife Photos / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 23 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São mais de 1,6 mil vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 17,1 mil.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) segue com edital aberto para preencher 102 vagas técnico-administrativas. Com cargos de níveis Médio, Técnico e Superior, os salários variam entre R$ 3.029,89 e R$ 8.692,32, além de benefícios. As inscrições seguem até 2 de outubro no site da Fundatec.

Estão abertas as inscrições para concurso da prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana. O edital abriu 436 vagas voltadas à educação, com remunerações que variam entre R$ 3.073,01 e R$ 6.146,02. Os cadastros poderão ser feitos até 8 de outubro, no site da Objetiva Concursos.

A Prefeitura de Nicolau Vergueiro também abriu concurso público com vagas para diferentes níveis de escolaridade. O edital contempla oportunidades imediatas e cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06. As inscrições, com taxas entre R$ 60 e R$ 120, seguem abertas até 13 de outubro, e podem ser realizadas no site da Fundação La Salle. A prova está prevista para 29 de novembro.

Também estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS). O edital oferta 234 vagas que abrangem níveis médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17. As inscrições ficam abertas até 16 de outubro, no site da Fundatec. A aplicação das provas está prevista para 14 de dezembro.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Estação

Vagas: Analista Administrativo (1 + CR), Assistente Social (CR), Contador (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fiscal Tributário (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico de Saúde da Família (CR), Médico Pediatra (CR), Médico Veterinário (CR), Monitor Escolar (2 + CR), Nutricionista (CR), Professor de Língua Inglesa (1 + CR), Professor Substituto (3 + CR), Professor de Educação Física (CR), Psicólogo (CR), Professor (3 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Controle e Prevenção às Endemias (1 + CR), Agente de Fiscalização (1 + CR)

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.518,00 e R$ 11.414,51

R$ 1.518,00 e R$ 11.414,51 Prazo: 20 de outubro

20 de outubro Taxa de inscrição: R$ 117,50 a R$ 196,25

R$ 117,50 a R$ 196,25 Prova: 16 de novembro

16 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Nicolau Vergueiro

Vagas: Jardineiro (CR), Motorista (2 + CR), Operador de Máquinas (CR), Operário (CR), Pedreiro (CR), Servente (2 + CR), Agente Comunitário de Saúde (1 + CR), Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Auxiliar de Administração (CR), Auxiliar de Educação Infantil (3 + CR), Visitador do PIM (1 + CR), Advogado (CR), Contador (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Enfermeiro (CR), Fiscal Ambiental (CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Licenciador Ambiental (CR), Médico (1 + CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Professor de Educação Infantil (2 + CR), Professor de Anos Iniciais do EF (1 + CR), Professor de Artes (1 + CR), Professor de Educação Física (1 + CR), Professor de Inglês (1 + CR), Psicólogo (1 + CR)

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06

R$ 1.635,96 a R$ 17.132,06 Prazo: 13 de outubro

13 de outubro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120

R$ 60 a R$ 120 Prova: 29 de novembro (data provável)

29 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Imbé

Vagas: Advogado (CR), Analista de TI (CR), Arquiteto (1 + CR), Assistente Social (CR), Auditor Fiscal (CR), Biólogo (1 + CR), Contador (CR), Educador Físico (CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Engenheiro Eletricista (CR), Engenheiro Mecânico (CR), Farmacêutico (1 + CR), Fisioterapeuta (CR), Fonoaudiólogo (CR), Médico (CR), Médico Veterinário (CR), Nutricionista (CR), Orientador Educacional (CR), Psicólogo (CR), Psicopedagogo (CR), Supervisor Escolar (1 + CR), Terapeuta Ocupacional (CR), Eletricista (CR), Fiscal Ambiental (CR), Técnico Agrimensor (CR), Técnico em Contabilidade (1 + CR), Técnico em Educação Infantil (10 + CR), Técnico em Enfermagem (1 + CR), Técnico em Informática (CR), Técnico em Radiologia (CR), Agente Administrativo (10 + CR), Assistente de Execução Fiscal (CR), Assistente de Fiscalização Ambiental (CR), Assistente de Licenciamento Ambiental (CR), Auxiliar de Veterinário (CR), Cadastrador Imobiliário (CR), Fiscal de Obras (CR), Secretário de Escola (2 + CR), Vigilante Patrimonial (CR), Orientador Social (CR), Agente Pulverizador (CR), Auxiliar de Disciplina (5 + CR), Auxiliar de Saúde Bucal (1 + CR), Coveiro (CR), Mecânico (CR), Operador de Máquina (CR), Recepcionista (1 + CR), Cozinheiro (CR), Marceneiro (CR), Motorista (CR), Auxiliar de Cozinheiro (CR), Oficial Geral de Manutenção (10 + CR), Pedreiro (CR), Atendente de Biblioteca (CR)

Fundamental, Médio, Técnico, Superior Salário: R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71

R$ 1.603,10 a R$ 6.467,71 Prazo: 24 de outubro

24 de outubro Taxa de inscrição: R$ 47 a R$ 68

R$ 47 a R$ 68 Prova: 20 e 21 de dezembro

20 e 21 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Santana do Livramento

Vagas: Guarda Civil Municipal (30 + CR)

Guarda Civil Municipal (30 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.855,92

R$ 2.855,92 Prazo: 24 de outubro

24 de outubro Taxa de inscrição: R$ 105

R$ 105 Prova: 07 de dezembro

07 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Jaboticaba

Vagas: Fiscal Tributário (1 + CR)

Fiscal Tributário (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.508,32

R$ 3.508,32 Prazo: 6 de outubro

6 de outubro Taxa de inscrição: R$ 120

R$ 120 Prova: 19 de outubro

19 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Domingos do Sul

Vagas: Agente de Combate às Endemias (1 + CR), Agente de Saúde (1 + CR), Almoxarife (1 + CR), Atendente de Consultório Dentário (1 + CR), Auxiliar de Secretaria (2 + CR), Auxiliar de Serviços Gerais (3 + CR), Cirurgião-Dentista (1 + CR), Cozinheira (2 + CR), Eletricista (1 + CR), Enfermeiro (1 + CR), Engenheiro Civil (1 + CR), Farmacêutico (1 + CR), Faxineira (1 + CR), Fiscal (1 + CR), Fiscal Ambiental (1 + CR), Fisioterapeuta (1 + CR), Fonoaudiólogo (1 + CR), Médico Clínico Geral (1 + CR), Médico Veterinário (1 + CR), Monitor de Educação (3 + CR), Motorista (1 + CR), Oficial Administrativo (CR), Operador de Máquinas (1 + CR), Professor Anos Iniciais (5 + CR), Professor Ed. Física (1 + CR), Professor Ed. Infantil (2 + CR), Professor Inglês (1 + CR), Psicólogo (CR), Técnico em Contabilidade (CR), Tesoureiro (1 + CR)

Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.948,67 a R$ 13.005,25

R$ 1.948,67 a R$ 13.005,25 Prazo: 16 de outubro

16 de outubro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150

R$ 100 a R$ 150 Prova: 15 de novembro

15 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões

Vagas: Fonoaudiólogo (1 + CR)

Fonoaudiólogo (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.563,64

R$ 3.563,64 Prazo: 6 de outubro

6 de outubro Taxa de inscrição : R$ 200

: R$ 200 Prova: 9 de novembro

9 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara Municipal de Caxias do Sul

Vagas: Oficial Técnico Legislativo (1), Assessor Legislativo (CR), Contador (CR), Motorista (CR), Taquígrafo (CR), Técnico em Contabilidade (CR)

Fundamental Completo, Médio, Técnico e Superior. Salário: R$ 3.059,55 a R$ 9.685,99

R$ 3.059,55 a R$ 9.685,99 Prazo: 12 de outubro

12 de outubro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 130

R$ 60 a R$ 130 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link (início das inscrições: 22 de setembro)

(início das inscrições: 22 de setembro) Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 1

Vagas: Analista de Tecnologia da Informação (4), Bibliotecário Documentalista (4), Farmacêutico Bioquímico (2), Produtor Cultural (2)

Analista de Tecnologia da Informação (4), Bibliotecário Documentalista (4), Farmacêutico Bioquímico (2), Produtor Cultural (2) Nível: Superior

Superior Salário : R$ 4.967,04

: R$ 4.967,04 Prazo: 14 de outubro

14 de outubro Taxa de inscrição: R$ 149

R$ 149 Prova: 9 de novembro

9 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 2

Vagas: Departamento de Ciências da Comunicação (1), Departamento de Defesa Fitossanitária (1)

Departamento de Ciências da Comunicação (1), Departamento de Defesa Fitossanitária (1) Nível: Superior (doutorado)

Superior (doutorado) Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 30 de setembro

30 de setembro Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 15 de novembro a 28 de fevereiro (período provável)

15 de novembro a 28 de fevereiro (período provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 3

Vagas: Departamento de Música (1)

Departamento de Música (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29

R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29 Prazo: 30 de setembro

30 de setembro Taxa de inscrição: R$ 129 a R$ 241

R$ 129 a R$ 241 Prova: data ainda não divulgada

data ainda não divulgada Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Instituto-Geral de Perícias do estado do Rio Grande do Sul (IGP/RS)

Vagas: Perito Criminal (70), Perito Médico-Legista (54), Técnico em Perícias (110)

Perito Criminal (70), Perito Médico-Legista (54), Técnico em Perícias (110) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17

R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17 Prazo: 16 de outubro

16 de outubro Taxa de inscrição: R$ 118,79 a R$ 270,84

R$ 118,79 a R$ 270,84 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São José do Ouro

Vagas: atendente de creche (1 + CR), auxiliar de administração (2 + CR), auxiliar de farmácia (1 + CR), cuidador social (1 + CR), enfermeiro (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de escola (9 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (4 + CR), operário (9 + CR), professor — Artes (1 + CR), professor — Ciências (1 + CR), professor — Educação Física (1 + CR) professor — Educação Infantil (6 + CR), professor — Geografia (1 + CR), professor — História (CR), professor — Matemática (1 + CR), professor — Português (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua espanhola (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua inglesa (1 + CR), professor — séries iniciais: 1º ao 5º ano (6 + CR), psicólogo (CR), servente (3 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)

Fundamental incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior Salário: R$ 1.786,39 a R$ 11.459,81

R$ 1.786,39 a R$ 11.459,81 Prazo: 8 de outubro

8 de outubro Taxa de inscrição: R$ 124,20

R$ 124,20 Prova: 23 de novembro

23 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Canoas

Vagas: especialista de Educação Básica/especialista de apoio pedagógico à Educação Básica (40 + CR), professor de Educação Básica I — anos iniciais (90 + CR), professor de Educação Básica I — Educação Infantil (84 + CR), professor de Educação Básica II — Artes (3 + CR), professor de Educação Básica II — Ciências (3 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Especial (4 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Física (3 + CR), professor de Educação Básica II — Geografia (3 + CR), professor de Educação Básica II — História (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Inglesa (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Portuguesa (5 + CR), professor de Educação Básica II — Matemática (5 + CR), técnico de Educação Básica/ técnico de apoio à Educação Básica (190 + CR)

Médio e Superior Salário: R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02

R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02 Prazo: 8 de outubro

8 de outubro Taxa de inscrição: R$ 131,87 a R$ 219,79

R$ 131,87 a R$ 219,79 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Vagas: analista de TI — área: infraestrutura (4), arquivista (2), bibliotecário/documentalista (2), biólogo (1), contador (2), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (2), engenheiro — área: engenharia cartográfica (1), engenheiro de produção (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (2), engenheiro metalúrgico (2), engenheiro de segurança do trabalho (1), estatístico (1), médico — clínica médica (2), médico — psiquiatria (1), médico veterinário — animais marinhos (1), médico veterinário — patologia clínica veterinária (1), produtor cultural (5), químico (1), assistente em administração (16), técnico em agropecuária (3), técnico em contabilidade (9), técnico em enfermagem (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação — área: infraestrutura (24), técnico em tecnologia da informação — área: sistema de informação (13)

Médio e Superior Salário: R$ 3.029,89 a R$ R$ 8.692,32

R$ 3.029,89 a R$ R$ 8.692,32 Prazo: 2 de outubro

2 de outubro Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 170

R$ 120 a R$ 170 Prova: 2 de novembro (data provável)

2 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Igrejinha

Vagas: arquiteto (1 + CR), auditor fiscal (1 + CR), borracheiro (1 + CR), eletricista (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), mecânico (1 + CR), medico veterinário (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), professor de anos finais - português (1 + CR), vigia/zelador (1 + CR)

Fundamental e Superior Salário: R$ 2.090,18 a R$ R$ 9.749,01

R$ 2.090,18 a R$ R$ 9.749,01 Prazo: 1º de outubro

1º de outubro Taxa de inscrição: R$ 48,80 a R$ 244

R$ 48,80 a R$ 244 Prova: 8 e 9 de novembro

8 e 9 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Corpo de Bombeiros Militar do RS

Vagas: soldado bombeiros militar temporário (544)

soldado bombeiros militar temporário (544) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 4.572,96

R$ 4.572,96 Prazo: 4 de outubro

4 de outubro Taxa de inscrição: R$ 118,79

R$ 118,79 Prova: 23 de novembro (data provável)

23 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Montenegro

Vagas: professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR)

Médio e Superior Salário: R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79

R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79 Prazo: 2 de outubro

2 de outubro Taxa de inscrição: R$ 94,11 a R$ 168,32

R$ 94,11 a R$ 168,32 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)

Vagas: Fiscal (4 + CR), Assistente Administrativo (4 + CR)

Médio Salário: R$ 3.500 a R$ 5.000

R$ 3.500 a R$ 5.000 Prazo: 5 de novembro

5 de novembro Taxa de inscrição: R$ 70

R$ 70 Prova: 7 de dezembro

7 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara Municipal de Piratini

Vagas: Contador (1+CR)

Superior Salário: R$ 5.115,13

R$ 5.115,13 Prazo: 9 de outubro

9 de outubro Taxa de inscrição: R$ 353,92

R$ 353,92 Prova: 9 de novembro

9 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara Municipal de Dom Pedrito

Vagas: Oficial Administrativo (2+CR)

Médio Salário: R$ 4.225

R$ 4.225 Prazo: 9 de outubro

9 de outubro Taxa de inscrição: R$ 115

R$ 115 Prova: 8 de novembro

8 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Vagas: agente de combate às endemias (1+CR), agente de defesa civil (CR), arquiteto e urbanista (1+CR), assistente social (1+CR), contador (CR), engenheiro civil (1+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal municipal (2+CR), médico veterinário (1+CR), motorista (CR), oficial administrativo (1+CR), operador especializado (CR), operador de máquinas leves (CR), operador de máquinas pesadas (CR), professor (CR), psicólogo (1+CR), técnico em enfermagem (2+CR)

Fundamental incompleto, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.573,06 a R$ 10.385,08

R$ 2.573,06 a R$ 10.385,08 Prazo: 29 de setembro

29 de setembro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 180

R$ 60 a R$ 180 Prova: 25 de outubro

25 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Butiá

Vagas: agente comunitário de saúde (26+CR), agente de combate às endemias (4+CR)

Médio Salário: R$ 3.036,00

R$ 3.036,00 Prazo: 30 de setembro

30 de setembro Taxa de inscrição: R$ 50

R$ 50 Prova: 19 de outubro

19 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link