Concursos públicos no RS têm mais de 1,6 mil vagas abertas com salários de até R$ 13,2 mil

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 21 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São 1.611 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 13,2 mil.

Entre os destaques, a prefeitura de Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, abriu seleção para diferentes áreas, incluindo professores, motoristas, técnicos de enfermagem e assistentes sociais. As remunerações variam de R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73, dependendo da função. As inscrições vão até 26 de setembro e as provas estão previstas para 2 de novembro.

Já a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) oferta 19 vagas para professores, destinadas a candidatos com mestrado e doutorado. Os salários podem chegar a R$ 13.288,85. O prazo de adesão se encerra em 14 de setembro, com taxa de R$ 240, e a data da prova será definida posteriormente, prevista para ocorrer entre 3 e 19 de novembro.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) lançou edital para preencher 102 vagas técnico-administrativas. Com cargos de níveis Médio, Técnico e Superior, os salários variam entre R$ 3.029,89 e R$ 8.692,32 — além de benefícios. As inscrições seguem até 2 de outubro no site da Fundatec.

Na próxima quinta-feira (11), a UFRGS também abre seleção para seis vagas de professor do magistério superior. A remuneração varia entre R$ 3.863,04 e R$ 13.288,85.

Na segunda-feira (8), serão abertas as inscrições para um certame da prefeitura de Canoas. O município da Região Metropolitana abriu 436 vagas voltadas à educação, com remunerações que variam entre R$ 3.073,01 e R$ 6.146,02. Os cadastros poderão ser feitos até 8 de outubro, no site da Objetiva Concursos.

Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) abriu inscrições para um concurso com oportunidades para formação de cadastro reserva em cargos de nível Médio e Superior. As adesões devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) até 26 de setembro.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul (IPAM)

Vagas: auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de farmácia (2 + CR), farmacêutico (1 + CR), motorista (1 + CR), telefonista/recepcionista (1 + CR)

auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de farmácia (2 + CR), farmacêutico (1 + CR), motorista (1 + CR), telefonista/recepcionista (1 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.000,00 a R$ R$ 6.000,00

R$ 2.000,00 a R$ R$ 6.000,00 Prazo: 24 de setembro

24 de setembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

R$ 80 a R$ 120 Prova: 12 de outubro

12 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Uruguaiana

Vagas: assistente social (7), psicólogo (7), pedagogo (4), advogado (2), contador (1), cuidador (40), artesão (2), motorista (5)

assistente social (7), psicólogo (7), pedagogo (4), advogado (2), contador (1), cuidador (40), artesão (2), motorista (5) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.550 a R$ 3.030,58

R$ 1.550 a R$ 3.030,58 Prazo: 9 de setembro

9 de setembro Taxa de inscrição: R$ 67,50 a R$ 90

R$ 67,50 a R$ 90 Prova: análise de títulos

análise de títulos Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São José do Ouro

Vagas: atendente de creche (1 + CR), auxiliar de administração (2 + CR), auxiliar de farmácia (1 + CR), cuidador social (1 + CR), enfermeiro (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de escola (9 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (4 + CR), operário (9 + CR), professor — Artes (1 + CR), professor — Ciências (1 + CR), professor — Educação Física (1 + CR) professor — Educação Infantil (6 + CR), professor — Geografia (1 + CR), professor — História (CR), professor — Matemática (1 + CR), professor — Português (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua espanhola (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua inglesa (1 + CR), professor — séries iniciais: 1º ao 5º ano (6 + CR), psicólogo (CR), servente (3 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)

atendente de creche (1 + CR), auxiliar de administração (2 + CR), auxiliar de farmácia (1 + CR), cuidador social (1 + CR), enfermeiro (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de escola (9 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (4 + CR), operário (9 + CR), professor — Artes (1 + CR), professor — Ciências (1 + CR), professor — Educação Física (1 + CR) professor — Educação Infantil (6 + CR), professor — Geografia (1 + CR), professor — História (CR), professor — Matemática (1 + CR), professor — Português (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua espanhola (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua inglesa (1 + CR), professor — séries iniciais: 1º ao 5º ano (6 + CR), psicólogo (CR), servente (3 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR) Nível: Fundamental incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior

Fundamental incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior Salário: R$ 1.786,39 a R$ 11.459,81

R$ 1.786,39 a R$ 11.459,81 Prazo: 8 de outubro

8 de outubro Taxa de inscrição: R$ 124,20

R$ 124,20 Prova: 23 de novembro

23 de novembro Onde se inscrever: neste link (a partir de segunda-feira, 8 de setembro)

(a partir de segunda-feira, 8 de setembro) Edital: neste link

Prefeitura de Canoas

Vagas: especialista de Educação Básica/especialista de apoio pedagógico à Educação Básica (40 + CR), professor de Educação Básica I — anos iniciais (90 + CR), professor de Educação Básica I — Educação Infantil (84 + CR), professor de Educação Básica II — Artes (3 + CR), professor de Educação Básica II — Ciências (3 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Especial (4 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Física (3 + CR), professor de Educação Básica II — Geografia (3 + CR), professor de Educação Básica II — História (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Inglesa (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Portuguesa (5 + CR), professor de Educação Básica II — Matemática (5 + CR), técnico de Educação Básica/ técnico de apoio à Educação Básica (190 + CR)

especialista de Educação Básica/especialista de apoio pedagógico à Educação Básica (40 + CR), professor de Educação Básica I — anos iniciais (90 + CR), professor de Educação Básica I — Educação Infantil (84 + CR), professor de Educação Básica II — Artes (3 + CR), professor de Educação Básica II — Ciências (3 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Especial (4 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Física (3 + CR), professor de Educação Básica II — Geografia (3 + CR), professor de Educação Básica II — História (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Inglesa (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Portuguesa (5 + CR), professor de Educação Básica II — Matemática (5 + CR), técnico de Educação Básica/ técnico de apoio à Educação Básica (190 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02

R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02 Prazo: 8 de outubro

8 de outubro Taxa de inscrição: R$ 131,87 a R$ 219,79

R$ 131,87 a R$ 219,79 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link (a partir de segunda-feira, 8 de setembro)

(a partir de segunda-feira, 8 de setembro) Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 1

Vagas: analista de TI — área: infraestrutura (4), arquivista (2), bibliotecário/documentalista (2), biólogo (1), contador (2), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (2), engenheiro — área: engenharia cartográfica (1), engenheiro de produção (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (2), engenheiro metalúrgico (2), engenheiro de segurança do trabalho (1), estatístico (1), médico — clínica médica (2), médico — psiquiatria (1), médico veterinário — animais marinhos (1), médico veterinário — patologia clínica veterinária (1), produtor cultural (5), químico (1), assistente em administração (16), técnico em agropecuária (3), técnico em contabilidade (9), técnico em enfermagem (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação — área: infraestrutura (24), técnico em tecnologia da informação — área: sistema de informação (13)

analista de TI — área: infraestrutura (4), arquivista (2), bibliotecário/documentalista (2), biólogo (1), contador (2), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (2), engenheiro — área: engenharia cartográfica (1), engenheiro de produção (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (2), engenheiro metalúrgico (2), engenheiro de segurança do trabalho (1), estatístico (1), médico — clínica médica (2), médico — psiquiatria (1), médico veterinário — animais marinhos (1), médico veterinário — patologia clínica veterinária (1), produtor cultural (5), químico (1), assistente em administração (16), técnico em agropecuária (3), técnico em contabilidade (9), técnico em enfermagem (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação — área: infraestrutura (24), técnico em tecnologia da informação — área: sistema de informação (13) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.029,89 a R$ R$ 8.692,32

R$ 3.029,89 a R$ R$ 8.692,32 Prazo: 2 de outubro

2 de outubro Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 170

R$ 120 a R$ 170 Prova: 2 de novembro (data provável)

2 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 2

Vagas: professor do magistério superior — Direito: subárea em Direito Civil (1), professor do magistério superior — Físico-química: subárea em Termodinâmica Química ou Dinâmica de Reações Químicas ou Físico-química do Estado Condensado (1), professor do magistério superior — Geoprocessamento Aplicado à Gestão Territorial e de Recursos Hídricos (1), professor do magistério superior — Letras/Literatura: subárea: Teoria da Literatura e Literatura Comparada (1), professor do magistério superior — Pediatria: subárea em Internação Pediátrica (2)

professor do magistério superior — Direito: subárea em Direito Civil (1), professor do magistério superior — Físico-química: subárea em Termodinâmica Química ou Dinâmica de Reações Químicas ou Físico-química do Estado Condensado (1), professor do magistério superior — Geoprocessamento Aplicado à Gestão Territorial e de Recursos Hídricos (1), professor do magistério superior — Letras/Literatura: subárea: Teoria da Literatura e Literatura Comparada (1), professor do magistério superior — Pediatria: subárea em Internação Pediátrica (2) Nível: Superior (doutorado)

Superior (doutorado) Salário: R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85

R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85 Prazo: 24 de setembro

24 de setembro Taxa de inscrição: R$ 96 a R$ 262

R$ 96 a R$ 262 Prova: data ainda não divulgada

data ainda não divulgada Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Igrejinha

Vagas: arquiteto (1 + CR), auditor fiscal (1 + CR), borracheiro (1 + CR), eletricista (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), mecânico (1 + CR), medico veterinário (1 + CR), motorista (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), professor de anos finais - português (1 + CR), vigia/zelador (1 + CR)

arquiteto (1 + CR), auditor fiscal (1 + CR), borracheiro (1 + CR), eletricista (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), mecânico (1 + CR), medico veterinário (1 + CR), motorista (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), professor de anos finais - português (1 + CR), vigia/zelador (1 + CR) Nível: Fundamental e Superior

Fundamental e Superior Salário: R$ 2.090,18 a R$ R$ 9.749,01

R$ 2.090,18 a R$ R$ 9.749,01 Prazo: 1º de outubro

1º de outubro Taxa de inscrição: R$ 48,80 a R$ 244

R$ 48,80 a R$ 244 Prova: 8 e 9 de novembro

8 e 9 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Corpo de Bombeiros Militar do RS

Vagas: soldado bombeiros militar temporário (544)

soldado bombeiros militar temporário (544) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 4.572,96

R$ 4.572,96 Prazo: 4 de outubro

4 de outubro Taxa de inscrição: R$ 118,79

R$ 118,79 Prova: 23 de novembro (data provável)

23 de novembro (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Instituto- Geral de Perícias (IGP)

Vagas: perito médico-legista (22 + CR) e técnico em perícias (16)

perito médico-legista (22 + CR) e técnico em perícias (16) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17

R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17 Prazo: 19 de setembro

19 de setembro Taxa de inscrição: gratuita

gratuita Prova: análise de títulos

análise de títulos Onde se inscrever: completar

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Vagas: museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (12)

museólogo (1), técnico em assuntos educacionais (12) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.967,04

R$ 4.967,04 Prazo: 9 de setembro

9 de setembro Taxa de inscrição: R$ 140

R$ 140 Prova: 30 de novembro

30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Ivoti

Vagas: agente comunitário de saúde (6 + CR), agente de combate as endemias (5 + CR)

agente comunitário de saúde (6 + CR), agente de combate as endemias (5 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036,00

R$ 3.036,00 Prazo: 7 de setembro

7 de setembro Taxa de inscrição: R$ 134,98

R$ 134,98 Prova: 25 de outubro

25 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Montenegro

Vagas: professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR)

professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79

R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79 Prazo: 2 de outubro

2 de outubro Taxa de inscrição: R$ 94,11 a R$ 168,32

R$ 94,11 a R$ 168,32 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: professor (4 + CR)

professor (4 + CR) Nível: Magistério, Superior e Médio

Magistério, Superior e Médio Salário: R$ 2.504,06 a R$ 6.990,44

R$ 2.504,06 a R$ 6.990,44 Prazo: 10 de setembro

10 de setembro Taxa de inscrição: R$ 201,95

R$ 201,95 Prova: 12 de outubro

12 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)

Vagas: fiscal (4 + CR)

fiscal (4 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 5.000

R$ 5.000 Prazo: 22 de setembro

22 de setembro Taxa de inscrição: R$ 75

R$ 75 Prova: 26 de outubro

26 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Vagas: analista do Poder Judiciário - área administrativa (CR), analista do Poder Judiciário - área judiciária (CR), técnico do Poder Judiciário - área administrativo-judiciária (CR)

analista do Poder Judiciário - área administrativa (CR), analista do Poder Judiciário - área judiciária (CR), técnico do Poder Judiciário - área administrativo-judiciária (CR) Nível: médio e superior

médio e superior Salário: R$ 4.843,63 e R$ 9.226,01

R$ 4.843,63 e R$ 9.226,01 Prazo: 26 de setembro

26 de setembro Taxa de inscrição: R$ 118,79 e R$ 270,84

R$ 118,79 e R$ 270,84 Provas: 23 e 30 de novembro

23 e 30 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Sapiranga

Vagas: motorista (5 + CR), operador de máquinas (1 + CR), serviços gerais (CR), telefonista (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de sala (9 + CR), auxiliar dentário (CR), monitor de sala (14 + CR), agente tributário (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), técnico em contabilidade (5 + CR), analista em tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), bibliotecário (1 + CR), biólogo (1 + CR), contador (CR), dentista (1 + CR), dentista ESF (CR), engenheiro químico (1 + CR), fiscal de obras e posturas (1 + CR), fonoaudiólogo (2 + CR), geólogo (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (CR), médico ginecologista (CR), médico infectologista (CR), médico neurologista (CR), médico neuropediatra (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico radiologista (CR), médico traumatologista (CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), professor de Informática (CR), professor de Língua Inglresa (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1 + CR)

motorista (5 + CR), operador de máquinas (1 + CR), serviços gerais (CR), telefonista (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de sala (9 + CR), auxiliar dentário (CR), monitor de sala (14 + CR), agente tributário (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), técnico em contabilidade (5 + CR), analista em tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), bibliotecário (1 + CR), biólogo (1 + CR), contador (CR), dentista (1 + CR), dentista ESF (CR), engenheiro químico (1 + CR), fiscal de obras e posturas (1 + CR), fonoaudiólogo (2 + CR), geólogo (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (CR), médico ginecologista (CR), médico infectologista (CR), médico neurologista (CR), médico neuropediatra (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico radiologista (CR), médico traumatologista (CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), professor de Informática (CR), professor de Língua Inglresa (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.378,00 a R$ 6.448,49

R$ 1.378,00 a R$ 6.448,49 Prazo: 18 de setembro

18 de setembro Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 26 de outubro

26 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Tigre 1

Vagas: agente de comunitário de saúde (4 + CR), agente de combate às endemias (3)

agente de comunitário de saúde (4 + CR), agente de combate às endemias (3) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.036,00

R$ 3.036,00 Prazo: 26 de setembro

26 de setembro Taxa de inscrição: R$ 120

R$ 120 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Tigre 2

Vagas: agente administrativo (5 + CR), agente de contratação (1 + CR), arquiteto (CR), assistente social (2 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (2 + CR), cirurgião-dentista ESF (2 + CR), contador (1 + CR), enfermeiro (3 + CR), engenheiro civil (2 + CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal de obras, meio ambiente e sanitário (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), merendeira (CR), monitor de escola (8 + CR), motorista (10 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (5 + CR), operário especializado (CR), professor (14 + CR), psicólogo (2 + CR), secretário de escola (2 + CR), servente (CR), técnico em enfermagem (4 + CR), técnico em segurança do trabalho (CR) e tesoureiro (CR)

agente administrativo (5 + CR), agente de contratação (1 + CR), arquiteto (CR), assistente social (2 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (2 + CR), cirurgião-dentista ESF (2 + CR), contador (1 + CR), enfermeiro (3 + CR), engenheiro civil (2 + CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal de obras, meio ambiente e sanitário (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), merendeira (CR), monitor de escola (8 + CR), motorista (10 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (5 + CR), operário especializado (CR), professor (14 + CR), psicólogo (2 + CR), secretário de escola (2 + CR), servente (CR), técnico em enfermagem (4 + CR), técnico em segurança do trabalho (CR) e tesoureiro (CR) Nível: Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior

Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior Salário: R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73

R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73 Prazo: 26 de setembro

26 de setembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 2 de novembro

2 de novembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Condor

Vagas: advogado (CR), agente ambiental e epidemiológico (CR), agente comunitária de saúde (2), assistente social (CR), atendente de consultório dentário (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar administrativo de escola (1), auxiliar de administração (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de agrimensura (CR), farmacêutico (CR), fiscal (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), inspetor tributário (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), mestre de transporte e equipamento rodoviário (1), monitor de educação infantil (1), monitor educacional (1), motorista (CR), nutricionista (CR), oficial administrativo (1), operador de transporte e equipamento rodoviário (1), operário especializado (CR), psicólogo (CR), servente (CR), técnico de vigilância sanitária (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (CR), telefonista (CR), topógrafo (CR)

advogado (CR), agente ambiental e epidemiológico (CR), agente comunitária de saúde (2), assistente social (CR), atendente de consultório dentário (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar administrativo de escola (1), auxiliar de administração (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de agrimensura (CR), farmacêutico (CR), fiscal (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), inspetor tributário (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), mestre de transporte e equipamento rodoviário (1), monitor de educação infantil (1), monitor educacional (1), motorista (CR), nutricionista (CR), oficial administrativo (1), operador de transporte e equipamento rodoviário (1), operário especializado (CR), psicólogo (CR), servente (CR), técnico de vigilância sanitária (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (CR), telefonista (CR), topógrafo (CR) Nível: Fundamental incompleto e completo, Médico/Técnico e Superior

Fundamental incompleto e completo, Médico/Técnico e Superior Salário: R$ 1.589 a R$ 11.096

R$ 1.589 a R$ 11.096 Prazo: 15 de setembro

15 de setembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 170

R$ 80 a R$ 170 Prova: 19 de outubro

19 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Xangri-lá

Vagas: professor (39 + CR), orientador educacional (2 + CR), supervisor escolar (4 + CR), arquiteto (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro (CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal (2 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal sanitário (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico clínico geral (3 + CR), médico ESF (3 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico psiquiatra (1 + CR), psicólogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR), agente de cadastro imobiliário (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), técnico em contabilidade (2 + CR), assistente administrativo (5 + CR) e secretário de escola (1 + CR)

professor (39 + CR), orientador educacional (2 + CR), supervisor escolar (4 + CR), arquiteto (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro (CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal (2 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal sanitário (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico clínico geral (3 + CR), médico ESF (3 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico psiquiatra (1 + CR), psicólogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR), agente de cadastro imobiliário (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), técnico em contabilidade (2 + CR), assistente administrativo (5 + CR) e secretário de escola (1 + CR) Nível: Médio/Técnico e Superior

Médio/Técnico e Superior Salário: R$ 3.445 a R$ 9.486,35

R$ 3.445 a R$ 9.486,35 Prazo: 22 de setembro

22 de setembro Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 200

R$ 150 a R$ 200 Prova: 18 de outubro e 19 de outubro

18 de outubro e 19 de Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Ilópolis

Vagas: auditor público municipal (1 + CR), auxiliar de administração (CR), auxiliar de creche (1 + CR), copeira/servente (1 + CR), fiscal de obras e posturas (CR), inspetor tributário (1 + CR), monitor escolar (1 + CR), motorista (CR), oficial administrativo (CR), oficial de serviços gerais (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), professor (5 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR) e técnico em agropecuária (CR)

auditor público municipal (1 + CR), auxiliar de administração (CR), auxiliar de creche (1 + CR), copeira/servente (1 + CR), fiscal de obras e posturas (CR), inspetor tributário (1 + CR), monitor escolar (1 + CR), motorista (CR), oficial administrativo (CR), oficial de serviços gerais (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), professor (5 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR) e técnico em agropecuária (CR) Nível: Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior

Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior Salário: R$ 1.396,85 e R$ 4.876,77

R$ 1.396,85 e R$ 4.876,77 Prazo: 23 de setembro

23 de setembro Taxa de inscrição: R$ 72,25 a R$ 289,02

R$ 72,25 a R$ 289,02 Prova: 19 de outubro

19 de outubro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Vagas: professor efetivo (19)

professor efetivo (19) Nível: Superior (mestrado e doutorado)

Superior (mestrado e doutorado) Salário: R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85

R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85 Prazo: 14 de setembro

14 de setembro Taxa de inscrição: R$ 240

R$ 240 Prova: a ser marcada (entre 3 a 19 de novembro)

a ser marcada (entre 3 a 19 de novembro) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link