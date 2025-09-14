Concursos públicos no RS têm mais de 1,5 mil vagas abertas com salários de até R$ 13,2 mil

Distribuídos entre prefeituras e diversas instituições, 21 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas. São mais de 1,5 mil vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 13,2 mil.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) segue com edital aberto para preencher 102 vagas técnico-administrativas. Com cargos de níveis Médio, Técnico e Superior, os salários variam entre R$ 3.029,89 e R$ 8.692,32, além de benefícios. As inscrições seguem até 2 de outubro no site da Fundatec.
Estão abertas as inscrições para concurso da prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana. O edital abriu 436 vagas voltadas à educação, com remunerações que variam entre R$ 3.073,01 e R$ 6.146,02. Os cadastros poderão ser feitos até 8 de outubro, no site da Objetiva Concursos.
Vale ressaltar ainda que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) está com oportunidades abertas para formação de cadastro reserva em cargos de nível Médio e Superior. As adesões devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até 26 de setembro.
Lista de concursos públicos abertos no RS
Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul (IPAM)
- Vagas: auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de farmácia (2 + CR), farmacêutico (1 + CR), motorista (1 + CR), telefonista/recepcionista (1 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.000 a R$ R$ 6.000
- Prazo: 24 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120
- Prova: 12 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de São José do Ouro
- Vagas: atendente de creche (1 + CR), auxiliar de administração (2 + CR), auxiliar de farmácia (1 + CR), cuidador social (1 + CR), enfermeiro (CR), fonoaudiólogo (1 + CR), médico (1 + CR), monitor de escola (9 + CR), motorista (6 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (4 + CR), operário (9 + CR), professor — Artes (1 + CR), professor — Ciências (1 + CR), professor — Educação Física (1 + CR) professor — Educação Infantil (6 + CR), professor — Geografia (1 + CR), professor — História (CR), professor — Matemática (1 + CR), professor — Português (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua espanhola (1 + CR), professor — Português com habilitação para língua inglesa (1 + CR), professor — séries iniciais: 1º ao 5º ano (6 + CR), psicólogo (CR), servente (3 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR)
- Nível: Fundamental incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior
- Salário: R$ 1.786,39 a R$ 11.459,81
- Prazo: 8 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 124,20
- Prova: 23 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Canoas
- Vagas: especialista de Educação Básica/especialista de apoio pedagógico à Educação Básica (40 + CR), professor de Educação Básica I — anos iniciais (90 + CR), professor de Educação Básica I — Educação Infantil (84 + CR), professor de Educação Básica II — Artes (3 + CR), professor de Educação Básica II — Ciências (3 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Especial (4 + CR), professor de Educação Básica II — Educação Física (3 + CR), professor de Educação Básica II — Geografia (3 + CR), professor de Educação Básica II — História (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Inglesa (3 + CR), professor de Educação Básica II — Língua Portuguesa (5 + CR), professor de Educação Básica II — Matemática (5 + CR), técnico de Educação Básica/ técnico de apoio à Educação Básica (190 + CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.073,01 a R$ 6.146,02
- Prazo: 8 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 131,87 a R$ 219,79
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 1
- Vagas: analista de TI — área: infraestrutura (4), arquivista (2), bibliotecário/documentalista (2), biólogo (1), contador (2), enfermeiro (2), engenheiro agrônomo (2), engenheiro — área: engenharia cartográfica (1), engenheiro de produção (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro mecânico (2), engenheiro metalúrgico (2), engenheiro de segurança do trabalho (1), estatístico (1), médico — clínica médica (2), médico — psiquiatria (1), médico veterinário — animais marinhos (1), médico veterinário — patologia clínica veterinária (1), produtor cultural (5), químico (1), assistente em administração (16), técnico em agropecuária (3), técnico em contabilidade (9), técnico em enfermagem (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação — área: infraestrutura (24), técnico em tecnologia da informação — área: sistema de informação (13)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 3.029,89 a R$ R$ 8.692,32
- Prazo: 2 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 170
- Prova: 2 de novembro (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 2
- Vagas: professor do magistério superior — Direito: subárea em Direito Civil (1), professor do magistério superior — Físico-química: subárea em Termodinâmica Química ou Dinâmica de Reações Químicas ou Físico-química do Estado Condensado (1), professor do magistério superior — Geoprocessamento Aplicado à Gestão Territorial e de Recursos Hídricos (1), professor do magistério superior — Letras/Literatura: subárea: Teoria da Literatura e Literatura Comparada (1), professor do magistério superior — Pediatria: subárea em Internação Pediátrica (2)
- Nível: Superior (doutorado)
- Salário: R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85
- Prazo: 24 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 96 a R$ 262
- Prova: data ainda não divulgada
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Igrejinha
- Vagas: arquiteto (1 + CR), auditor fiscal (1 + CR), borracheiro (1 + CR), eletricista (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), mecânico (1 + CR), medico veterinário (1 + CR), motorista (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), professor de anos finais - português (1 + CR), vigia/zelador (1 + CR)
- Nível: Fundamental e Superior
- Salário: R$ 2.090,18 a R$ R$ 9.749,01
- Prazo: 1º de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 48,80 a R$ 244
- Prova: 8 e 9 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Corpo de Bombeiros Militar do RS
- Vagas: soldado bombeiros militar temporário (544)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 4.572,96
- Prazo: 4 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 118,79
- Prova: 23 de novembro (data provável)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Montenegro
- Vagas: professor (72), apoio pedagógico - orientação (CR), apoio pedagógico - supervisão (CR)
- Nível: Médio e Superior
- Salário: R$ 2.794,66 a R$ 6.579,79
- Prazo: 2 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 94,11 a R$ 168,32
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE-RS)
- Vagas: fiscal (4 + CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 5.000
- Prazo: 22 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 75
- Prova: 26 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
- Vagas: analista do Poder Judiciário - área administrativa (CR), analista do Poder Judiciário - área judiciária (CR), técnico do Poder Judiciário - área administrativo-judiciária (CR)
- Nível: médio e superior
- Salário: R$ 4.843,63 e R$ 9.226,01
- Prazo: 26 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 118,79 e R$ 270,84
- Provas: 23 e 30 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Piratini
- Vagas: Contador (1+CR)
- Nível: Superior
- Salário: R$ 5.115,13
- Prazo: 9 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 353,92
- Prova: 9 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Câmara de Dom Pedrito
- Vagas: Oficial Administrativo (2+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 4.225
- Prazo: 9 de outubro
- Taxa de inscrição: R$ 115
- Prova: 8 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Cruzeiro do Sul
- Vagas: agente de combate às endemias (1+CR), agente de defesa civil (CR), arquiteto e urbanista (1+CR), assistente social (1+CR), contador (CR), engenheiro civil (1+CR), farmacêutico (1+CR, fiscal municipal (2+CR), médico veterinário (1+CR), motorista (CR), oficial administrativo (1+CR), operador especializado (CR), operador de máquinas leves (CR), operador de máquinas pesadas (CR), professor (CR), psicólogo (1+CR), técnico em enfermagem (2+CR)
- Nível: Fundamental incompleto, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 2.573,06 a R$ 10.385,08
- Prazo: 29 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 180
- Prova: 25 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Sapiranga
- Vagas: motorista (5 + CR), operador de máquinas (1 + CR), serviços gerais (CR), telefonista (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de sala (9 + CR), auxiliar dentário (CR), monitor de sala (14 + CR), agente tributário (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), técnico em contabilidade (5 + CR), analista em tecnologia da informação (CR), assistente social (CR), bibliotecário (1 + CR), biólogo (1 + CR), contador (CR), dentista (1 + CR), dentista ESF (CR), engenheiro químico (1 + CR), fiscal de obras e posturas (1 + CR), fonoaudiólogo (2 + CR), geólogo (CR), médico cardiologista (CR), médico cirurgião geral (CR), médico clínico geral (CR), médico dermatologista (CR), médico gastroenterologista (CR), médico ginecologista (CR), médico infectologista (CR), médico neurologista (CR), médico neuropediatra (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico radiologista (CR), médico traumatologista (CR), médico urologista (CR), médico veterinário (CR), professor de Informática (CR), professor de Língua Inglesa (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1 + CR)
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.378,00 a R$ 6.448,49
- Prazo: 18 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120
- Prova: 26 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Arroio do Tigre 1
- Vagas: agente de comunitário de saúde (4 + CR), agente de combate às endemias (3)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.036,00
- Prazo: 26 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 120
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Arroio do Tigre 2
- Vagas: agente administrativo (5 + CR), agente de contratação (1 + CR), arquiteto (CR), assistente social (2 + CR), atendente de farmácia (1 + CR), auxiliar de saúde bucal (2 + CR), cirurgião-dentista ESF (2 + CR), contador (1 + CR), enfermeiro (3 + CR), engenheiro civil (2 + CR), farmacêutico (1 + CR), fiscal de obras, meio ambiente e sanitário (1 + CR), fiscal tributário (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), médico (1 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico veterinário (1 + CR), merendeira (CR), monitor de escola (8 + CR), motorista (10 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de máquinas (5 + CR), operário especializado (CR), professor (14 + CR), psicólogo (2 + CR), secretário de escola (2 + CR), servente (CR), técnico em enfermagem (4 + CR), técnico em segurança do trabalho (CR) e tesoureiro (CR)
- Nível: Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73
- Prazo: 26 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180
- Prova: 2 de novembro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Butiá
- Vagas: agente comunitário de saúde (26+CR), agente de combate às endemias (4+CR)
- Nível: Médio
- Salário: R$ 3.036,00
- Prazo: 30 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 50
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Condor
- Vagas: advogado (CR), agente ambiental e epidemiológico (CR), agente comunitária de saúde (2), assistente social (CR), atendente de consultório dentário (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar administrativo de escola (1), auxiliar de administração (1), cirurgião dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de agrimensura (CR), farmacêutico (CR), fiscal (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), inspetor tributário (CR), médico (CR), médico veterinário (CR), mestre de transporte e equipamento rodoviário (1), monitor de educação infantil (1), monitor educacional (1), motorista (CR), nutricionista (CR), oficial administrativo (1), operador de transporte e equipamento rodoviário (1), operário especializado (CR), psicólogo (CR), servente (CR), técnico de vigilância sanitária (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (CR), telefonista (CR), topógrafo (CR)
- Nível: Fundamental incompleto e completo, Médico/Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.589 a R$ 11.096
- Prazo: 15 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 170
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Xangri-lá
- Vagas: professor (39 + CR), orientador educacional (2 + CR), supervisor escolar (4 + CR), arquiteto (1 + CR), assistente social (CR), biólogo (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro (CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal (2 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), fiscal sanitário (CR), fiscal tributário (CR), médico ginecologista (1 + CR), médico clínico geral (3 + CR), médico ESF (3 + CR), médico pediatra (1 + CR), médico psiquiatra (1 + CR), psicólogo (1 + CR), terapeuta ocupacional (CR), agente de cadastro imobiliário (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), técnico em contabilidade (2 + CR), assistente administrativo (5 + CR) e secretário de escola (1 + CR)
- Nível: Médio/Técnico e Superior
- Salário: R$ 3.445 a R$ 9.486,35
- Prazo: 22 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 200
- Prova: 18 de outubro e 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Prefeitura de Ilópolis
- Vagas: auditor público municipal (1 + CR), auxiliar de administração (CR), auxiliar de creche (1 + CR), copeira/servente (1 + CR), fiscal de obras e posturas (CR), inspetor tributário (1 + CR), monitor escolar (1 + CR), motorista (CR), oficial administrativo (CR), oficial de serviços gerais (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), professor (5 + CR), psicólogo (1 + CR), técnico agrícola (1 + CR) e técnico em agropecuária (CR)
- Nível: Fundamental incompleto e completo, Médio/Técnico e Superior
- Salário: R$ 1.396,85 e R$ 4.876,77
- Prazo: 23 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 72,25 a R$ 289,02
- Prova: 19 de outubro
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
- Vagas: professor efetivo (19)
- Nível: Superior (mestrado e doutorado)
- Salário: R$ 3.863,04 a R$ 13.288,85
- Prazo: 14 de setembro
- Taxa de inscrição: R$ 240
- Prova: a ser marcada (entre 3 a 19 de novembro)
- Onde se inscrever: neste link
- Edital: neste link
