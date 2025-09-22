CNU divulga locais de prova nesta segunda-feira; saiba como consultar

Provas serão aplicadas em 5 de outubro. EduLife Photos / stock.adobe.com

Os inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão consultar os locais para realização da prova a partir desta segunda-feira (22), quando a Fundação Getulio Vagas (FGV), banca responsável pela realização do exame, liberar o acesso ao cartão de confirmação dos candidatos.

Além do local, documento conta com informações sobre o horário da prova e a sala onde o canditato irá realizá-la.

Como acessar o cartão de confirmação

Para obter o cartão de confirmação, o candidato deve acessar o site da FGV – mesmo em que fez a inscrição – e realizar o login com os dados da conta gov.br. Após isso, é só clicar na "Área do Candidato".

A apresentação do cartão no dia da prova não é obrigatória, mas recomendada. Caso seja identificado algum problema no documento, os inscritos podem solicitar correção entrando em contato com a banca organizadora.

Cronograma