CNU divulga locais de prova nesta segunda-feira; saiba como consultar

Os inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão consultar os locais para realização da prova a partir desta segunda-feira (22), quando a Fundação Getulio Vagas (FGV), banca responsável pela realização do exame, liberar o acesso ao cartão de confirmação dos candidatos.
Além do local, documento conta com informações sobre o horário da prova e a sala onde o canditato irá realizá-la.
Como acessar o cartão de confirmação
Para obter o cartão de confirmação, o candidato deve acessar o site da FGV – mesmo em que fez a inscrição – e realizar o login com os dados da conta gov.br. Após isso, é só clicar na "Área do Candidato".
A apresentação do cartão no dia da prova não é obrigatória, mas recomendada. Caso seja identificado algum problema no documento, os inscritos podem solicitar correção entrando em contato com a banca organizadora.
Cronograma
- Prova objetiva: 5 de outubro
- Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro
- Envio de títulos: de 13 a 19 de novembro
- Prova discursiva: 7 de dezembro
- Procedimento de confirmação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro
- Divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026