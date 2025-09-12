Câmara dos Deputados autoriza a realização de concurso público

Quantidade de vagas ainda será divulgada. Maria Vitkovska / stock.adobe.com

A Câmara dos Deputados autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na Casa. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (11) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em cerimônia de apresentação da nova gestão administrativa e da agenda 2025-2027.

Motta destacou a importância do concurso para repor funcionários que se aposentaram e para melhorar as condições de trabalho:

— Isso é reconhecer a importância do servidor público para o nosso trabalho — afirmou.

As vagas serão para os cargos de analista legislativo e de técnico legislativo.

A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados de quinta-feira (11), que autoriza a realização do concurso público, detalha a distribuição das vagas analista legislativo:

Analista legislativo:

Registro e redação

Processo legislativo e gestão

Comunicação social

Documentação e informação legislativa

Museólogo

Engenheiro

Médico

Técnico legislativo:

Policial legislativo federal

Assistente legislativo e administrativo