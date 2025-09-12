Câmara dos Deputados autoriza a realização de concurso público

A Câmara dos Deputados autorizou a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na Casa. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (11) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em cerimônia de apresentação da nova gestão administrativa e da agenda 2025-2027.
Motta destacou a importância do concurso para repor funcionários que se aposentaram e para melhorar as condições de trabalho:
— Isso é reconhecer a importância do servidor público para o nosso trabalho — afirmou.
As vagas serão para os cargos de analista legislativo e de técnico legislativo.
A edição extra do Diário da Câmara dos Deputados de quinta-feira (11), que autoriza a realização do concurso público, detalha a distribuição das vagas analista legislativo:
Analista legislativo:
- Registro e redação
- Processo legislativo e gestão
- Comunicação social
- Documentação e informação legislativa
- Museólogo
- Engenheiro
- Médico
Técnico legislativo:
- Policial legislativo federal
- Assistente legislativo e administrativo
A quantidade de vagas para provimento imediato e de cadastro de reserva deverá ser definida em futuro edital específico. As providências serão tomadas pela diretoria-geral da Casa.