Como se preparar para o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul 

Professor do Ceisc, João Herédia foi aprovado em seis concursos policiais. Ceisc / Divulgação

O edital do concurso para a Polícia Penal do Rio Grande do Sul deve ser publicado em breve. A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) será a banca organizadora responsável pela seleção.

O certame será destinado às carreiras de Técnico Administrativo, Policial Penal e Analista da Polícia Penal de especialidades como Direito e Engenharia Civil, entre outras. As oportunidades serão para candidatos com escolaridade de níveis médio e superior. Estimativas apontas centenas de vagas.

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Afinal, vale lembrar que a criação oficial da nova estrutura reforça a necessidade urgente de preencher o quadro de servidores da Polícia Penal.

Descubra que mudou com a criação da Polícia Penal

No Rio Grande do Sul, a Polícia Penal foi criada pela Emenda Constitucional nº 82/2022, substituindo a antiga Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE). O passo mais importante aconteceu recentemente: a Lei Complementar nº 16.449, de 24 de dezembro de 2025, criou o Estatuto da Polícia Penal.

Essa lei definiu como a polícia funciona na prática, definindo a estrutura básica, as atribuições, as carreiras, as novas vagas no quadro funcional e outros elementos que determinam a atuação da instituição responsável pela execução penal no RS.

Com edital iminente, o concurso entra na fase decisiva de preparação dos candidatos. Nesta entrevista, o delegado de polícia e professor do Ceisc, João Vitor Herédia, traz orientações para quem pretende iniciar essa jornada.

Qual a importância do edital do concurso para o candidato?

Sempre recomendo que o candidato observe o cronograma para evitar o risco de ficar de fora do concurso por desatenção. Oriento que marque todas as datas na agenda e realize as etapas assim que estiverem abertas. Abriu a inscrição? Já se inscreve. Liberou o pagamento da taxa? Já realiza. Não vale a pena deixar nada para o último dia, porque podem ocorrer imprevistos, como problemas no sistema ou no banco. Quanto antes o candidato se organizar e concluir cada etapa, menor a chance de ter qualquer tipo de contratempo. Lembre-se: essa é uma das melhores oportunidades da década e não dá para perder o prazo.

Quais cuidados o candidato deve ter no momento da inscrição do concurso?

Qualquer inconsistência pode gerar problemas na hora da prova ou até mesmo comprometer a participação no concurso. Por isso, a orientação é ter os documentos em mãos, inserir corretamente os dados pessoais e revisar cuidadosamente todos os campos do formulário antes de finalizar a inscrição.

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Qual é o papel do Ceisc na preparação de candidatos para concursos policiais?

O Ceisc já realizou a preparação de candidatos para diversos concursos policiais, como os de delegado, escrivão e inspetor. A partir dessa experiência, conseguimos fazer uma análise aprofundada das bancas e identificar os conteúdos mais cobrados. Isso permite mapear o que chamamos de “núcleo duro”, ou seja, disciplinas e temas que mais aparecem nas provas. Com isso, o aluno recebe um direcionamento mais estratégico, focado no que realmente tem maior incidência.

Quais diferenciais um candidato pode ter ao seguir a metodologia do Ceisc em comparação com quem estuda por conta própria?

O candidato que estuda por conta própria, em geral, não consegue mapear com precisão as últimas provas nem identificar o padrão de cobrança da banca, muitas vezes por falta de tempo ou de direcionamento.

No Ceisc, esse trabalho é feito por professores especialistas e por uma equipe dedicada à análise de provas, o que permite identificar o perfil de cobrança da banca e direcionar o estudo de forma assertiva. Isso já coloca o aluno um passo à frente desde o início da preparação.

Outro diferencial está na qualificação do corpo docente, formado por professores com atuação nacional e ampla experiência em concursos de carreiras policiais, o que eleva o nível das aulas e da abordagem dos conteúdos.

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Além disso, a metodologia do Ceisc contempla tanto o período pré-edital quanto o pós-edital, garantindo uma preparação contínua e estruturada. A ideia é justamente evitar que o aluno se perca no caminho e oferecer uma trilha de estudo mais direta, eficiente e completa até a aprovação.

Curso prepara candidatos para as provas

Com especialistas da área policial que conhecem o perfil da prova, a lógica da carreira e o caminho até a posse, os cursos do Ceisc reúnem uma preparação direcionada para o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Com mentorias, materiais organizados e aulas dinâmicas, a proposta é estruturar o estudo do candidato de forma contínua e orientada.