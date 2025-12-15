Revisão Turbo oferece preparação gratuita para quem busca aprovação na OAB e Concursos 

Programa integra o calendário de atividades voltadas ao desempenho na OAB. Ceisc / Divulgação

Na etapa final de preparação para a OAB e demais concursos públicos, muitos candidatos passam por um período de tensão: a ansiedade aumenta, o cansaço aparece e surge a sensação de que ainda há muito o que estudar.

Pensando nisso, a Revisão Turbo do Ceisc foi criada como um apoio que reúne orientação, foco e acolhimento para estudantes de todo o Brasil. A programação oferece duas semanas de aulas abertas no YouTube e termina com a Revisão de Véspera – um dia inteiro dedicado a reforçar os temas mais importantes antes da prova.

– A reta final é cercada de pressão. Nosso objetivo é oferecer um caminho mais leve e estruturado. A revisão ajuda o aluno a ganhar confiança e entender exatamente onde focar – afirma o fundador e presidente do Ceisc, Nidal Ahmad.

Iniciativas como a Revisão Turbo acabam ganhando destaque por reunir ações concentradas de preparação e acesso a conteúdos voltados ao período pré-prova. A seguir, confira os principais motivos para participar da Revisão Turbo:

Acesso gratuito e pensado para democratizar o ensino

A Revisão Turbo reforça o propósito do Ceisc de tornar conteúdo de qualidade acessível a qualquer candidato, independentemente da região ou da condição financeira. Desde as primeiras edições, o projeto nasceu com a proposta de oferecer revisões totalmente abertas e, ao longo dos anos, evoluiu para incluir encontros presenciais em grandes cidades, criando momentos de interação e troca entre alunos e professores.

Aulas incluem análises objetivas dos temas mais recorrentes. Ceisc / Divulgação

Conteúdos selecionados

Os especialistas do Ceisc analisam provas anteriores, identificam padrões de recorrência e acompanham o comportamento das bancas para entender o que realmente tem chance de aparecer no exame. A partir desse mapeamento, organizam uma revisão objetiva, que direciona o aluno para o essencial e evita que ele perca tempo com conteúdos que têm pouca influência no resultado.

– Quando o candidato entende o que revisar e como revisar, ele chega mais leve e muito mais confiante. A força da revisão está justamente nessa curadoria inteligente, baseada em dados e não em achismo – reforça Ahmad.

Aulas pensadas para memorizar o essencial

Além da programação de duas semanas de aulas, o Ceisc oferece a Revisão de Véspera, um dia inteiro de encontros rápidos e objetivos, pensados para reforçar os temas essenciais e facilitar a memorização de última hora. O formato ajuda o aluno a se organizar antes da prova de forma prática e sem sobrecarregar a rotina.

Suporte emocional

Os professores também atuam no apoio emocional, ajudando o aluno a controlar a ansiedade e manter o foco na véspera da prova. Esse acolhimento complementa o aprendizado e reduz a pressão dos últimos dias.

Duas edições especiais para o público gaúcho

Neste ano, o Rio Grande do Sul recebe duas versões completas da Revisão Turbo, cada uma pensada para atender às necessidades específicas dos candidatos.

A Revisão Turbo OAB – 1ª fase iniciou no dia 6 e segue até 21 de dezembro e está com inscrições gratuitas pela página oficial . Já a Revisão Turbo para a prova da PC-RS, para o cargo de Delegado(a), começou no dia 8 e termina no dia 19 de dezembro, reunindo conteúdos direcionados para quem se prepara para o concurso da Polícia Civil. As inscrições estão disponíveis pelo site .

Por que revisar na véspera faz diferença

Pesquisas da área de aprendizagem indicam que revisões concentradas, feitas perto da prova, ajudam a fortalecer a memória. Esse reforço deixa o conteúdo mais fresco e acessível no momento em que o aluno realmente precisa.