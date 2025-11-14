Do interior do RS para o Brasil: Ceisc é um dos maiores preparatórios para exame da OAB 

Ceisc tem mais de 10 anos de experiência em preparatório para provas da Ordem, concursos públicos e pós-graduação. CEISC / Divulgação

O Exame da Ordem é uma prova prático-profissional obrigatória para que bacharéis em Direito possam advogar no país – e a aprovação é essencial para a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Com 10 anos de experiência, o Ceisc vem preparando milhares de estudantes para essa avaliação.

Original de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, a empresa possui filiais em Porto Alegre e São Paulo – com expansão em andamento para Brasília e Recife – e é responsável por um dos maiores eventos de revisão pré-prova da OAB do país, a Revisão Turbo.

A expansão, de acordo com o CEO da Ceisc, Nidal Ahmad, tornou o centro de ensino uma referência nacional.

– Construímos relevância e nos tornamos líder no país na preparação de estudantes para essa avaliação. Mais de 270 mil aprovados na OAB já passaram pelo nosso curso e pela Revisão Turbo, que se tornou o maior evento pré-prova para o exame de ordem do país, tendo edições com mais de 20 mil inscritos ao vivo – afirmou.

Em entrevista, Ahmad conta detalhes da história e da metodologia de ensino do Ceisc.

O que é e qual é a essência do Ceisc?

O Ceisc é uma empresa voltada à educação. Seu principal objetivo é oferecer ferramentas para que bacharéis em Direito sejam aprovados na OAB e exerçam a advocacia. Atendemos ainda aqueles que desejam passar em concursos públicos e na pós-graduação e buscam cursos específicos na área jurídica. Recentemente, passamos a atuar também na preparação para residência médica, com o Ceisc Med.

Como o Ceisc surgiu e se desenvolveu ao longo do tempo?

Trabalhava no Ministério Público e era professor na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). Por volta de 2010, comecei a ministrar aulas gratuitas de preparação para a segunda fase do exame da OAB em Direito Penal para os alunos da faculdade. Na época, fui convidado a gravar algumas aulas para o YouTube. Num primeiro momento, não considerei a proposta, pois era professor de sala de aula. Ele insistiu, e eu aceitei. Gravamos e publicamos o conteúdo, que teve repercussão muito positiva.

A partir daí, estruturei mais o curso, começamos a vendê-lo e alugamos nosso primeiro espaço comercial. Todo dinheiro que entrava no caixa era investido em equipamentos para gravar e transmitir as aulas. Em um ano, mudamos de endereço três vezes para acompanhar o crescimento. Em 2016, o portfólio também expandiu com cursos para a primeira e segunda fase de outras áreas do Direito.

De que maneiras a cultura e as práticas empresariais do Ceisc permitiram que a empresa se tornasse referência na área?

No início, não tinha conhecimento teórico de gestão, mas, instintivamente, já aplicava práticas que faziam a diferença. O sucesso do negócio vem, em grande parte, da cultura de ter um propósito muito bem definido: transformar a vida e o futuro das pessoas por meio da educação – e não apenas dos alunos, mas também de seu núcleo familiar.

Com isso em mente, foi fácil transmitir a ideia aos diretores e colaboradores, enquanto os processos de desenvolvimento e modernização foram muito mais orgânicos. Planejamento, decisões e investimentos também seguem o mesmo propósito principal. Dessa forma, o crescimento se deu de maneira articulada e natural e nos tornamos referência.

De que forma esse propósito se reflete na metodologia de ensino dos cursos?

Resumiria em uma palavra: humanização. A cultura do Ceisc busca transmitir conhecimento de maneira humanizada. O conteúdo vem aliado às tecnologias que a modernidade trouxe, mas sem se esquecer que atrás da tela existe uma pessoa. Trabalhamos para entender a maior dificuldade dos alunos e contribuir com ferramentas que os ajudem a superá-la. Por isso, somos famosos por sermos um curso conteudista, que mune o estudante com muita informação e embasamento.

Qual foi o principal marco na trajetória educacional do Ceisc?

Há uma década, oferecemos gratuitamente, três vezes ao ano, a Revisão Turbo, transmitida ao vivo pelo YouTube. Considerando as horas de aula, trata-se praticamente de um curso intensivo com duração de duas semanas. Realizamos essa atividade com muito comprometimento, em especial para as pessoas que não podem financiar o curso completo.

Tivemos a ideia de levá-la para o auditório da PUC de Porto Alegre, e foi um sucesso. O evento estava lotado e proporcionou muitas trocas valiosas. A experiência foi tão boa que decidimos levar para São Paulo. Conseguimos lotar o Teatro Gazeta. Sair do interior do Rio Grande do Sul para encher um auditório na Avenida Paulista foi um marco. Foi o momento mais feliz dos nossos 10 anos de história.

Quais são as expectativas e os planos para os próximos 10 anos?

Primeiramente, quero experimentar a mesma felicidade que vivi nos últimos dez anos. Ainda há muito a ser feito e já temos projetos bem intensos no radar — entre eles, transformar o Ceisc em uma faculdade. Assim como lideramos o mercado em cursos para OAB, buscamos projeção semelhante no segmento de concursos públicos e pós-graduação.