Geração Caldeira 2026: veja a lista dos 200 selecionados para formação em tecnologia

O Instituto Caldeira divulgou a lista dos 200 alunos selecionados para a etapa presencial do Geração Caldeira 2026. Os participantes terão acesso a uma formação gratuita com foco em tecnologia e, ao final do curso, serão encaminhados para vagas de emprego em empresas parceiras.
A nova turma foi escolhida entre os mais de 35 mil inscritos na fase online do programa, que teve início em maio, com participantes de todo o país. Cada jovem receberá bolsa de R$ 5 mil.
As atividades presenciais terão início em 17 de agosto e se estendem até a formatura, marcada para 15 de dezembro. A expectativa é de que 90% dos alunos sejam empregados ao final da formação.
Desde sua criação, o Geração Caldeira já formou 650 alunos e conectou mais de 500 a instituições do ecossistema. O programa prepara jovens para carreiras nas seguintes áreas:
- Inteligência artificial e dados
- Marketing e design
- Programação Java
- Gestão comercial
Novidades da edição 2026
A turma de 2026 terá acesso ao GC Estúdio de Talentos. A iniciativa inclui assistência social e foco no desenvolvimento personalizado, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade.
Os participantes que residem a mais de 300 quilômetros de Porto Alegre receberão auxílio-moradia para permanecerem na Capital durante os quatro meses de formação. A turma deste ano tem idade média de 20 anos e reúne jovens de 12 Estados brasileiros.
Outra novidade é o Desafio GC, no qual os estudantes poderão vivenciar dilemas reais do mercado de trabalho e apresentar soluções para empresas da comunidade do Instituto Caldeira.
Veja a lista de selecionados:
- Abigail Kitaichuka Michquinis – Gestão Comercial
- Alana Silveira Brito – Gestão Comercial
- Alice Brenner Dutra – Gestão Comercial
- Ana Carolina Silva Farias – Gestão Comercial
- Andria Rocha Prestes – Gestão Comercial
- Anita dos Santos – Gestão Comercial
- Beatriz Ynae Machado Maciel – Gestão Comercial
- Bibiana Oliveira Smidt – Gestão Comercial
- Bruno Lopes de Lopes – Gestão Comercial
- Caete Campos Lucas – Gestão Comercial
- Cananda Escobar Marques Espindola – Gestão Comercial
- Carmila Gabriela de Miranda – Gestão Comercial
- Ciro Alves Medeiros – Gestão Comercial
- Cristhian Luiz Storch Ferreira – Gestão Comercial
- Daniel Teixeira Berton – Gestão Comercial
- Diego Souza dos Santos – Gestão Comercial
- Eduarda dos santos severo – Gestão Comercial
- Gabriela Silva de Oliveira – Gestão Comercial
- Gabriéli Luíza Ritter – Gestão Comercial
- Gabrielle Machry Nunes – Gestão Comercial
- Giovanna de Andrade Neves Crescêncio – Gestão Comercial
- Heloiza Ferraz Fialho – Gestão Comercial
- Henrique Souza Puchalski – Gestão Comercial
- Hyago Gustavo de Oliveira Schimieisk Soares – Gestão Comercial
- Ícaro Espíndola Winck Ramos – Gestão Comercial
- Igor Silva Mendonça – Gestão Comercial
- Ingrid Vieira rodrigues – Gestão Comercial
- Iris Albuquerque dos Santos – Gestão Comercial
- Isabeli Soletti Mainieri – Gestão Comercial
- Isadora dos Reis Franzen – Gestão Comercial
- Isadora Fagundes da Cunha Pereira – Gestão Comercial
- Jamilly Gabrieli Santana da Silva – Gestão Comercial
- João Rafael Gomes Viana – Gestão Comercial
- Larissa de Borba Moreira – Gestão Comercial
- Lia Raquel Ribeiro Da Cruz – Gestão Comercial
- Manuela Pereira da Silva – Gestão Comercial
- Marcelo Nonnenmacher da SIlva – Gestão Comercial
- Maria Eduarda Freitas Soares – Gestão Comercial
- Maria Luiza Moreira Ferreira – Gestão Comercial
- Maximiliano Leão Benazzi – Gestão Comercial
- Miguel Vogel Menna – Gestão Comercial
- Natália Teixeira Ferreira – Gestão Comercial
- Pablo Teichinkoski Costa – Gestão Comercial
- Paula Eduarda Covolo Schmitz – Gestão Comercial
- Pedro Manoel da Silva Pinheiro – Gestão Comercial
- Rayana Isabelly Roza Pontes de Medeiros – Gestão Comercial
- Rosa Nika Freitas Pereira – Gestão Comercial
- Rui Marte de Oliveira Martins – Gestão Comercial
- Vilenda Louis – Gestão Comercial
- Vitória Talita da Silva – Gestão Comercial
- Adriel Silveira – Marketing & Design
- Alessandra Luckmann Ramos – Marketing & Design
- Amanda Rech Rocha – Marketing & Design
- Ana Carolina Alves Roldão – Marketing & Design
- Ana Carolina Xavier de Souza – Marketing & Design
- Ana Caroline Dias de Rezende – Marketing & Design
- Ana Júlia Hendriel dos Santos – Marketing & Design
- Antônio Brasil de Carvalho – Marketing & Design
- Bianca Acácia Farias Conde Marreiros – Marketing & Design
- Brenda da Silva Felix – Marketing & Design
- Danielly Ferreira Teixeira – Marketing & Design
- Dienifer Steimetz Martins – Marketing & Design
- Edu Freitas da Hora – Marketing & Design
- Eduarda Behenck Jacob Pinheiro – Marketing & Design
- Eliel Des Essarts Soares – Marketing & Design
- Érick Costa Ody – Marketing & Design
- Fabio Batista – Marketing & Design
- Gabriel Wesley da Silva Fonsêca – Marketing & Design
- Gabriel Zanuzo Testa – Marketing & Design
- Gabriela Lasevitz Barros – Marketing & Design
- Giovana Maria Pinto Unger – Marketing & Design
- Gustavo Alexandre Schaffer Gonçalves – Marketing & Design
- Gustavo Coimbra Da Silva – Marketing & Design
- Helen Cristina Honorato Marcelino – Marketing & Design
- Heloisa Menezes – Marketing & Design
- Indaiara Ribeiro de Oliveira – Marketing & Design
- Isaac Liesenfeld Da Silva – Marketing & Design
- Isabela Campos Dos Santos – Marketing & Design
- Isabelle Barbosa Cabeleira da Silva – Marketing & Design
- Isac Milton da Silva Freire – Marketing & Design
- Isadora Da Silva Flores – Marketing & Design
- João Vitor dos Santos Vieira – Marketing & Design
- José Alexandre Silva de Albuquerque – Marketing & Design
- Júlia Bernardes Madruga – Marketing & Design
- Julia Galvão Krentz – Marketing & Design
- Karoline Paim Olicheski Schenkel de Souza – Marketing & Design
- Kathleen Ávila – Marketing & Design
- Lauren Garcia Jobim Soares – Marketing & Design
- Lucas da Cruz Antunes – Marketing & Design
- Luiza da Silva Leoni – Marketing & Design
- Maria Eduarda Silveira Bichet – Marketing & Design
- Marilia Gabriela Lopes – Marketing & Design
- Matheus Oliveira – Marketing & Design
- Nátaly Theobald da Silva – Marketing & Design
- Nubia Cristine Ferreira Fagundes – Marketing & Design
- Pietro Boa Nova e Silva – Marketing & Design
- Ryan Ferrão Silveira – Marketing & Design
- Sofia Garcia – Marketing & Design
- Thayssa Vitória Fernandes Costa – Marketing & Design
- Wellington Nilmar Vilante de Almeida – Marketing & Design
- Adriano Duarte Balhego Vieira – IA & Dados
- Adrielly Santos de Araújo – IA & Dados
- Bernardo Cavalheiro Pinho Sousa – IA & Dados
- Brunna Soares Felipe Dos Santos – IA & Dados
- Bryan Darvel Nunes Cavalheiro – IA & Dados
- Cristielle Clarinda Bica Buges – IA & Dados
- Eduardo Caldeira Xavier – IA & Dados
- Eduardo Sheibler – IA & Dados
- Émerson Batista Dutra Filho – IA & Dados
- Felipe Braatz – IA & Dados
- Felipe Martins da Silva – IA & Dados
- Fernando Guilherme Sievert Yepes – IA & Dados
- Gabriel Bruno Oliveira Fernandes – IA & Dados
- Gabriela Fagundes de Mattos – IA & Dados
- Gabrieli Morales Taborda – IA & Dados
- Ghabriel do Bonfim Santos – IA & Dados
- Guilherme Barros Gonçalves – IA & Dados
- Helena Cabral Damaceno – IA & Dados
- Ícaro Augusto Ramos Martins – IA & Dados
- João Pedro Lena do Amaral – IA & Dados
- João Victor da Rosa Schervensquy – IA & Dados
- João Victor Dutra Ramires de Souza – IA & Dados
- Julliane Caroline Oliveira Ferreira – IA & Dados
- Kleberson Pinto Alcântara – IA & Dados
- Lana Salvatori – IA & Dados
- Larissa Prodanov – IA & Dados
- Leonardo Farias Johannsen – IA & Dados
- Leonardo Longaray Oliveira – IA & Dados
- Leonardo Lopes – IA & Dados
- Luis Henrique Dos Santos De Jesus – IA & Dados
- Luísa Antônia Soares Marques – IA & Dados
- Manuela da Silva Lima – IA & Dados
- Maria Eduarda Dos Santos Torres – IA & Dados
- Mateus Gularte Ferreira – IA & Dados
- Milene Nicolly de Oliveira Gimenez – IA & Dados
- Mohamad Assaf – IA & Dados
- Nickolas Matheus Soares da Silva – IA & Dados
- Otávio Fogaça Da Rosa – IA & Dados
- Paulo Gustavo Duarte da Costa – IA & Dados
- Pedro Moreira Da Silva – IA & Dados
- Rafael Antônio Silva Castro da Silva – IA & Dados
- Rayssa Soares da Silva – IA & Dados
- Renan Brandelli Macedo – IA & Dados
- Roberto da Silva Pinto – IA & Dados
- Rodrigo Honorio Ferraz Filho – IA & Dados
- Sofia Bittencourt Marra – IA & Dados
- Tainá Oliveira da Silveira – IA & Dados
- Thales Dornelles Conci – IA & Dados
- Vicenzo Brum Giovanetti – IA & Dados
- Wesley Stark Ferreira – IA & Dados
- Alexsander Carvalho Prado – Programação Java
- Amanda Rothmann Piovesana – Programação Java
- Ana Carolina Naibert Nunes – Programação Java
- Anna Carollina Da Silva Barcellos – Programação Java
- Arthur dos Santos Madalena – Programação Java
- Arthur Soares Louis – Programação Java
- Bárbara Teixeira Baumgardt – Programação Java
- Daniel Osterkamp – Programação Java
- David Luís Leite de Oliveira – Programação Java
- Emanuel Evangelista Santos Neves – Programação Java
- Emilly Barbosa Moscardini – Programação Java
- Ezequiel Novais Ramos – Programação Java
- Felipe de Miranda Borba – Programação Java
- Fernanda Cunha do Amaral – Programação Java
- Gabriel de Oliveira Barcelos – Programação Java
- Gabriel Reyes Boanova – Programação Java
- Gabriela Martins Oliveira – Programação Java
- Gabriela Schumacher Neves – Programação Java
- Gabrieli Matias De Camargo – Programação Java
- Humberto Barreto Silva – Programação Java
- Isadora Armani da Silva – Programação Java
- João Pedro Alves Liz – Programação Java
- Kaio Alexsander Inácio da Silva Penha – Programação Java
- Karen Vitoria Moraes da Silva – Programação Java
- Kayque Leotério – Programação Java
- Larissa Prade – Programação Java
- Leonardo Faneze Camboim – Programação Java
- Luan Nascimento Da Silva – Programação Java
- Lucas Pereira de Aguiar Silveira – Programação Java
- Lucas Villante – Programação Java
- Luis Felipe Ramires Leão – Programação Java
- Luísa Chagas Bassi – Programação Java
- Luiz Eduardo Lopes – Programação Java
- Lukas Eduardo Leimann – Programação Java
- Marcelo Becker Costa – Programação Java
- Matheus Ferreira Pospichil – Programação Java
- Mirelly Gomes Gomes – Programação Java
- Nathallya Berté Fontoura – Programação Java
- Patrícia Geovanna da Silva Ferreira – Programação Java
- Paulino Henrique Moraes de Freitas Guimarães – Programação Java
- Pedro Antônio Fraga de Souza – Programação Java
- Pedro Villela Monteiro – Programação Java
- Rafael Nagel de Souza – Programação Java
- Rafaella Di Domenico Loeblein – Programação Java
- Rayssa Ribeiro Grillo – Programação Java
- Riordan Lucas Lisboa Rodrigues – Programação Java
- Sarah Rios Souza Marques – Programação Java
- Tayson Kaue Guntzel Silveira – Programação Java
- Thirza Midiã Matos de Oliveira – Programação Java
- Vinicius Soares Da Silva – Programação Java