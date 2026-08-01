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Geração Caldeira 2026: veja a lista dos 200 selecionados para formação em tecnologia

Turma deste ano reúne jovens de 12 Estados; as atividades presenciais ocorrerão entre agosto e dezembro

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