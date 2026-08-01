Geração Caldeira 2026: veja a lista dos 200 selecionados para formação em tecnologia

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Iniciativa concede uma bolsa de R$ 5 mil para cada participante. Vitória Leitzke / Instituto Caldeira

O Instituto Caldeira divulgou a lista dos 200 alunos selecionados para a etapa presencial do Geração Caldeira 2026. Os participantes terão acesso a uma formação gratuita com foco em tecnologia e, ao final do curso, serão encaminhados para vagas de emprego em empresas parceiras.

A nova turma foi escolhida entre os mais de 35 mil inscritos na fase online do programa, que teve início em maio, com participantes de todo o país. Cada jovem receberá bolsa de R$ 5 mil.

As atividades presenciais terão início em 17 de agosto e se estendem até a formatura, marcada para 15 de dezembro. A expectativa é de que 90% dos alunos sejam empregados ao final da formação.

Desde sua criação, o Geração Caldeira já formou 650 alunos e conectou mais de 500 a instituições do ecossistema. O programa prepara jovens para carreiras nas seguintes áreas:

Inteligência artificial e dados

e dados Marketing e design

Programação Java

Gestão comercial

Novidades da edição 2026

A turma de 2026 terá acesso ao GC Estúdio de Talentos. A iniciativa inclui assistência social e foco no desenvolvimento personalizado, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade.

Os participantes que residem a mais de 300 quilômetros de Porto Alegre receberão auxílio-moradia para permanecerem na Capital durante os quatro meses de formação. A turma deste ano tem idade média de 20 anos e reúne jovens de 12 Estados brasileiros.

Outra novidade é o Desafio GC, no qual os estudantes poderão vivenciar dilemas reais do mercado de trabalho e apresentar soluções para empresas da comunidade do Instituto Caldeira.

Veja a lista de selecionados: