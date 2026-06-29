"Uma das maiores experiências que já tive": estudantes do Senac-RS avançam em torneio profissional

A etapa regional do Competições Senac-RS chegou ao fim após uma semana intensa de provas. O anúncio dos 14 estudantes escolhidos para a seletiva final aconteceu na noite da última sexta-feira (26), durante evento realizado no ParkShopping Canoas.
Na semana passada, 63 alunos da rede Senac-RS participaram de desafios que simularam situações reais do mercado de trabalho. O torneio testou habilidades em sete ocupações profissionais. (Veja abaixo a lista de classificação em cada uma.)
Os dois primeiros colocados de cada categoria seguem para a próxima fase, na qual passarão por treinamento de quatro meses até a seletiva final. A partir disso, serão decididos os representantes do Estado na etapa nacional, que deve ocorrer em 2027.
A disputa é dividida nas fases:
- escolar
- regional
- seletiva final
- nacional
— Todos os competidores são vencedores e saem daqui com muito conhecimento e experiência que será importante na jornada profissional de cada um — afirmou a diretora regional do Senac-RS, Sandra Lindorfer, durante a cerimônia de premiação.
O tema das provas foi “Casamento Nipo-Brasileiro", em homenagem ao Japão, país sede da WorldSkills 2028, a etapa internacional da competição. Ao longo da semana, cerca de 1,5 mil pessoas participaram da programação.
Aprendizado
Para Vitória Machado, 19 anos, primeira colocada em Recepção de Hotel, o campeonato foi uma oportunidade ímpar de desenvolvimento pessoal e profissional:
— Foi uma das maiores experiências que eu já tive — destacou a estudante da unidade de Santa Rosa, no Noroeste.
Satisfeita com o resultado, a participante entende que o programa contribuiu para o aprimoramento de suas habilidades, além de permitir que ela conhecesse referências da sua área.
Em meio aos desafios e aprendizados, Vitória se diz confiante e segue para a próxima fase com um único objetivo em mente: representar o Estado na etapa nacional.
—Estou pronta — avalia.
Confira os vencedores da etapa regional:
Cabeleireiro
- 1º lugar – Sara Staziaki, Senac Santa Rosa
- 2º lugar – Maria Eduarda Macedo, Senac Taquara
- 3º lugar – Ana Carolina Dos Santos Eich, Senac Canoas
Cozinha
- 1º lugar – Arthur Kruel Fernandes, UniSenac - campus Porto Alegre
- 2º lugar – Carolina Dezordi Hormain, Senac Gramado
- 3º lugar – Dionara Caroline Gras Pereira, Senac Santo Ângelo (empate)
- 3º lugar – Arthur Etges Stertz, Senac Santa Cruz (empate)
Confeitaria
- 1º lugar – Nayara Dombrowski, Senac Santo Ângelo (empate)
- 1º lugar – Daniela Garcia Burigo, Senac Caxias do Sul (empate)
- 2º lugar – Laura Pilão Chavarria, Senac Bento Gonçalves (empate)
- 2º lugar – Lucas Albarello Bortolini, Senac Bento Gonçalves (empate)
- 3º lugar – Rayssa Manuelly Nascimento da Silva, Senac Santo Ângelo
Cuidados de Saúde e Apoio Social
- 1º lugar – Daniela Alvez Zerf, Senac Saúde
- 2º lugar – Érica da Silva Brito, Senac São Leopoldo
- 3º lugar – Manuela Dell Aglio Gomes Seeger, Senac Santa Maria (empate)
- 3º lugar – Antonio Rohenkohl Lopes, Senac Gravataí (empate)
Estética e Bem-estar
- 1º lugar – Victória Duarte dos Santos Oliveira, Senac Saúde
- 2º lugar – Valkíria Salvatori Baxinski, Senac Canoas
- 3º lugar – Yasmin Camilo Dos Santos, Senac Camaquã
Recepção de Hotel
- 1º lugar – Vitória N. Machado, Senac Santa Rosa
- 2º lugar – João Arthur Lopes de Souza, Senac Montenegro
- 3º lugar – Sofia Mendes Silveira, Senac Santana do Livramento (empate)
- 3º lugar – Eduarda Patrícia Schuck Prola, Senac Ijuí (empate)
Tecnologia da Informação
- 1º lugar – Athos Felipe Nascimento De Souza, Senac São Leopoldo
- 2º lugar – Ricardo Fernandes de Moura, Senac Santa Cruz
- 3º lugar – Álvaro Cantos Garcia, UniSenac - campus Pelotas
*Produção: Rodrigo Stolzmann