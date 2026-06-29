"Uma das maiores experiências que já tive": estudantes do Senac-RS avançam em torneio profissional

Ler resumo

Mais de 60 alunos das escolas Senac-RS participaram da competição Carlos Macedo / Divulgação/Senac RS

A etapa regional do Competições Senac-RS chegou ao fim após uma semana intensa de provas. O anúncio dos 14 estudantes escolhidos para a seletiva final aconteceu na noite da última sexta-feira (26), durante evento realizado no ParkShopping Canoas.

Na semana passada, 63 alunos da rede Senac-RS participaram de desafios que simularam situações reais do mercado de trabalho. O torneio testou habilidades em sete ocupações profissionais. (Veja abaixo a lista de classificação em cada uma.)

Os dois primeiros colocados de cada categoria seguem para a próxima fase, na qual passarão por treinamento de quatro meses até a seletiva final. A partir disso, serão decididos os representantes do Estado na etapa nacional, que deve ocorrer em 2027.

A disputa é dividida nas fases:

escolar

regional

seletiva final

nacional

— Todos os competidores são vencedores e saem daqui com muito conhecimento e experiência que será importante na jornada profissional de cada um — afirmou a diretora regional do Senac-RS, Sandra Lindorfer, durante a cerimônia de premiação.

O tema das provas foi “Casamento Nipo-Brasileiro", em homenagem ao Japão, país sede da WorldSkills 2028, a etapa internacional da competição. Ao longo da semana, cerca de 1,5 mil pessoas participaram da programação.

Aprendizado

Para Vitória Machado, 19 anos, primeira colocada em Recepção de Hotel, o campeonato foi uma oportunidade ímpar de desenvolvimento pessoal e profissional:

— Foi uma das maiores experiências que eu já tive — destacou a estudante da unidade de Santa Rosa, no Noroeste.

Satisfeita com o resultado, a participante entende que o programa contribuiu para o aprimoramento de suas habilidades, além de permitir que ela conhecesse referências da sua área.

Em meio aos desafios e aprendizados, Vitória se diz confiante e segue para a próxima fase com um único objetivo em mente: representar o Estado na etapa nacional.

—Estou pronta — avalia.

Confira os vencedores da etapa regional:

Cabeleireiro

1º lugar – Sara Staziaki, Senac Santa Rosa

Sara Staziaki, Senac Santa Rosa 2º lugar – Maria Eduarda Macedo, Senac Taquara

Maria Eduarda Macedo, Senac Taquara 3º lugar – Ana Carolina Dos Santos Eich, Senac Canoas

Cozinha

1º lugar – Arthur Kruel Fernandes, UniSenac - campus Porto Alegre

Arthur Kruel Fernandes, UniSenac - campus Porto Alegre 2º lugar – Carolina Dezordi Hormain, Senac Gramado

Carolina Dezordi Hormain, Senac Gramado 3º lugar – Dionara Caroline Gras Pereira, Senac Santo Ângelo (empate)

Dionara Caroline Gras Pereira, Senac Santo Ângelo (empate) 3º lugar – Arthur Etges Stertz, Senac Santa Cruz (empate)

Confeitaria

1º lugar – Nayara Dombrowski, Senac Santo Ângelo (empate)

Nayara Dombrowski, Senac Santo Ângelo (empate) 1º lugar – Daniela Garcia Burigo, Senac Caxias do Sul (empate)

Daniela Garcia Burigo, Senac Caxias do Sul (empate) 2º lugar – Laura Pilão Chavarria, Senac Bento Gonçalves (empate)

Laura Pilão Chavarria, Senac Bento Gonçalves (empate) 2º lugar – Lucas Albarello Bortolini, Senac Bento Gonçalves (empate)

Lucas Albarello Bortolini, Senac Bento Gonçalves (empate) 3º lugar – Rayssa Manuelly Nascimento da Silva, Senac Santo Ângelo

Cuidados de Saúde e Apoio Social

1º lugar – Daniela Alvez Zerf, Senac Saúde

Daniela Alvez Zerf, Senac Saúde 2º lugar – Érica da Silva Brito, Senac São Leopoldo

Érica da Silva Brito, Senac São Leopoldo 3º lugar – Manuela Dell Aglio Gomes Seeger, Senac Santa Maria (empate)

Manuela Dell Aglio Gomes Seeger, Senac Santa Maria (empate) 3º lugar – Antonio Rohenkohl Lopes, Senac Gravataí (empate)

Estética e Bem-estar

1º lugar – Victória Duarte dos Santos Oliveira, Senac Saúde

Victória Duarte dos Santos Oliveira, Senac Saúde 2º lugar – Valkíria Salvatori Baxinski, Senac Canoas

Valkíria Salvatori Baxinski, Senac Canoas 3º lugar – Yasmin Camilo Dos Santos, Senac Camaquã

Recepção de Hotel

1º lugar – Vitória N. Machado, Senac Santa Rosa

Vitória N. Machado, Senac Santa Rosa 2º lugar – João Arthur Lopes de Souza, Senac Montenegro

João Arthur Lopes de Souza, Senac Montenegro 3º lugar – Sofia Mendes Silveira, Senac Santana do Livramento (empate)

Sofia Mendes Silveira, Senac Santana do Livramento (empate) 3º lugar – Eduarda Patrícia Schuck Prola, Senac Ijuí (empate)

Tecnologia da Informação

1º lugar – Athos Felipe Nascimento De Souza, Senac São Leopoldo

Athos Felipe Nascimento De Souza, Senac São Leopoldo 2º lugar – Ricardo Fernandes de Moura, Senac Santa Cruz

Ricardo Fernandes de Moura, Senac Santa Cruz 3º lugar – Álvaro Cantos Garcia, UniSenac - campus Pelotas