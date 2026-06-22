Folga para exames? Nova lei obriga que empresas informem funcionários sobre liberação para consultas preventivas 

Uma mudança na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) vem gerando dúvidas entre profissionais. No Brasil, o trabalhador pode faltar ao trabalho até três dias por ano para fazer exames preventivos sem sofrer desconto no salário, direito garantido por lei desde 2018.

A novidade é uma nova lei que obriga as empresas a informarem aos empregados sobre esse direito e colocarem em prática a medida.

Sancionada em abril, a Lei 15.377 de 2026, já em vigor, passou a exigir também que as empresas divulguem informações sobre prevenção de doenças, campanhas de vacinação e exames preventivos do câncer.

Segundo o advogado trabalhista Jonatan Teixeira de Souza, professor de Direito do Trabalho da Ftec Porto Alegre, o que muda é a responsabilidade atribuída às empresas.

Trabalhador pode faltar sem desconto no salário até três dias a cada ano. XM4THX / stock.adobe.com

— Apesar desse direito ser garantido desde 2018, normalmente, o que se lembra é a licença-maternidade ou paternidade, a licença-gala, ou licença quando a pessoa já está doente — aponta Souza.

Esse tipo de ausência justificada para realizar exames já existe, mas muitos trabalhadores não tinham conhecimento sobre, e agora as empresas precisam divulgar isso JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA Professor de Direito do Trablaho da Ftec

Na prática, a informação deixa de depender apenas do trabalhador. A empresa passa a ter o dever de comunicar esse direito e conscientizar sobre prevenção. O objetivo é incentivar o diagnóstico precoce de doenças e disseminar a cultura da prevenção, sobretudo de câncer.

Quais exames valem?

Cada funcionário tem direito a até três dias de ausência remunerada a cada 12 meses para realizar exames preventivos — as regras seguem as mesmas. A nova lei não especifica quais exames entram, mas destaca que o direito é válido para exames de detecção de câncer, citando o papilomavírus humano (HPV), cânceres de mama, colo do útero e próstata entre os alvos das ações de conscientização.

Ou seja, o trabalhador não precisa estar doente para usufruir do direito. A medida surge justamente para incentivar o cuidado com a saúde e evitar afastamentos prolongados.

Como adquirir a licença

A CLT exige que seja apresentado um documento que comprove a realização do exame, como uma declaração de comparecimento. A lei não especifica qual documento deve ser exigido pelas empresas, cabendo a cada empresa essa definição interna, explica Souza.

— O que a gente orienta é que a empresa estabeleça algum critério e, no caso do trabalhador, que ele avise com certa antecedência quando irá fazer o exame, porque é um direito, mas a empresa também não pode deixar de operar. O ideal é que seja feito esse ajuste prévio da falta — destaca o advogado.

Papel da empresa

As organizações devem disseminar informações sobre campanhas de saúde, como de vacinação, de acordo com a nova lei. A medida também obriga que as empresas promovam ações afirmativas de conscientização sobre cânceres e orientem os colaboradores sobre acesso a serviços de diagnóstico.

— As empresas podem cumprir a medida distribuindo cartazes de divulgação, por mensagens de e-mails, entre outras alternativas. O importante é formalizar isso para caso a fiscalização do trabalho eventualmente apareça, elas demonstrarem que estão, de fato, cumprindo essa determinação — ressalta Souza.

Folga para doação de sangue

Vale lembrar que, pela CLT, doar sangue garante direito a uma folga remunerada a cada 12 meses trabalhados. O benefício também acaba sendo esquecido pelos profissionais, muitas vezes. De acordo com a norma, o empregado pode se ausentar do trabalho por um dia a cada ano para realizar doação voluntária de sangue, sem desconto no salário.