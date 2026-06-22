Carreira

Mudança na CLT 
Notícia

Folga para exames? Nova lei obriga que empresas informem funcionários sobre liberação para consultas preventivas 

Medida é focada em exames de detecção do câncer. Trabalhador pode faltar sem desconto no salário até três dias a cada ano 

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS