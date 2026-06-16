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Expansão do ensino técnico aproxima jovens gaúchos do primeiro emprego; entenda

Primeiros meses da ampliação do modelo na rede estadual revelam interesse dos alunos e desafios de infraestrutura, contratação de professores e parcerias

Isabella Sander

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