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"Nossas habilidades humanas são mais importantes do que nunca", diz especialista em educação e empregabilidade

Para Kelly Cassaro, as soft skills e o domínio técnico da IA são essenciais no mercado de trabalho atual

Yasmim Girardi

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