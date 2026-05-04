Carreira

Inclusão produtiva
Notícia

"Virei a chave quando entrei no Instituto": Geração Caldeira leva jovens ao mercado de trabalho; saiba como se inscrever

Com 90% de empregabilidade, iniciativa oferece capacitação gratuita, bolsas e conexão direta com empresas para quem busca oportunidades

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS