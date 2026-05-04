"Virei a chave quando entrei no Instituto": Geração Caldeira leva jovens ao mercado de trabalho; saiba como se inscrever

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Geração Caldeira, que está com inscrições abertas, já formou 650 alunos. Instituto Caldeira / Divulgação

O Geração Caldeira está na última semana de inscrições para o processo seletivo de 2026. Jovens entre 16 e 24 anos egressos de escolas públicas de todo o Rio Grande do Sul têm até esta sexta-feira (8) para se inscrever no programa de inclusão produtiva sediado no Instituto Caldeira, no Quarto Distrito, em Porto Alegre.

Com taxa de 90% de empregabilidade, o projeto já formou 650 alunos. As inscrições são realizadas pelo site da instituição, e a primeira etapa é totalmente online, o que permite a participação de jovens de qualquer cidade sem custo inicial.

Para quem mora a mais de 500 quilômetros de Porto Alegre, o programa oferece moradia estudantil custeada e uma bolsa de apoio de R$ 5 mil para a fase presencial, que ocorre na Capital.

"Virei a chave quando entrei no Instituto"

Pedro Lucas Alves, que tem 19 anos e é de Alvorada, na Região Metropolitana, foi o destaque da edição 2025 do Geração Caldeira, premiado com o Troféu Dale.

O prêmio veio com uma viagem à China, em uma missão do Instituto Caldeira prevista para 23 de maio, e simboliza uma trajetória que ele mesmo define como transformadora.

Alves fez a trilha de Gestão Comercial e, ainda durante o programa, foi contratado pelo South Summit Brasil para tocar toda a parte de gestão de startups nacionais e internacionais do evento. Depois, entrou como analista de investimentos em startups na Ventiur.

— Com 19 anos, trabalho como pleno. Tenho um salário com o qual consigo ajudar nas contas de casa, tocar projetos meus. O próprio Caldeira me deu bolsa integral na Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) — conta.

Oportunidades de conexões

Ele destaca no programa a capacidade de se conectar com pessoas e gerar valor a partir disso.

— Virei a chave quando entrei no Instituto Caldeira. Lá se respira conexão 24 horas por dia. Nos corredores, você encontra pessoas novas. A questão é como você gera valor para si mesmo: como se apresenta, como sai de aluno e avança para profissional — reforça.

Para Alves, o gap geracional no mercado de trabalho, ou seja, a diferença de percepção, comportamento e preparo entre jovens e profissionais mais experientes, tem menos a ver com atitude e mais com oportunidade de autoconhecimento:

— O jovem que entende seu talento, seu papel, não só como sociedade mas como profissional, e sabe passar isso com confiança e maturidade, se destaca. O Caldeira dá esse tempo para ele se conhecer enquanto conhece o mercado.

Virei a chave quando entrei no Instituto Caldeira. Lá se respira conexão 24 horas por dia. Nos corredores, você encontra pessoas novas. PEDRO LUCAS ALVES Destaque da edição 2025 do Geração Caldeira, 19 anos

Alves cursa Relações Internacionais na Unisinos e projeta uma carreira voltada à internacionalização de ecossistemas de inovação. A viagem à China, em maio, é mais um passo nessa direção.

— Minha expectativa lá é de desenvolvimento. Quero entender como funcionam os grandes polos de tecnologia e como o Brasil pode caminhar nessa direção. E quero voltar diferente — afirma.

O que é o Geração Caldeira

O programa chega à quinta edição como uma das principais iniciativas de capacitação de jovens vinculadas ao ecossistema de inovação gaúcho.

A formação está organizada em quatro trilhas: Inteligência Artificial e Dados, Marketing e Design, Gestão Comercial e Programação Java. A escolha da trilha é feita pelo próprio candidato no momento da inscrição.

O índice de empregabilidade não é casual. O programa envolve as empresas parceiras desde o início da turma: elas dão aulas, participam de rodadas de conversa e já conhecem os alunos antes mesmo da formatura.

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Parceiras de empregabilidade

O Instituto Caldeira tem mais de 500 empresas associadas, das quais mais de 180 são parceiras diretas de empregabilidade.

— A gente fala que os jovens do Geração Caldeira "furam uma fila". Porque tem empresas que já conhecem o projeto, que apoiam financeira e tecnicamente, e esse jovem é encaminhado pelo nosso time de acordo com as vagas — explica Brenda Santos, coordenadora do Geração Caldeira.

As vagas variam de estágio a cargos de assistente e analista. No ciclo mais recente, o programa, junto com parceiros educacionais, viabilizou 55 bolsas de estudo em cursos técnicos e no Ensino Superior.

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Novidades desta edição

Para 2026, uma das principais novidades é o GC Estúdio de Talentos, que amplia o suporte aos participantes para além das trilhas técnicas. A proposta é trabalhar o desenvolvimento socioemocional dos jovens com foco em empregabilidade, o que a coordenadora chama de "olhar 360º" sobre o aluno.

— É uma demanda do jovem. Ele já tinha as aulas das trilhas técnicas e algumas aulas de soft skills (habilidades comportamentais, como comunicação, trabalho em equipe e inteligência emocional), mas agora a gente quer aprofundar no bem-estar, olhando para o desenvolvimento social e emocional com foco em empregabilidade — comenta Brenda.

A bolsa de apoio também foi reajustada: passou de R$ 4 mil para R$ 5 mil nesta edição. A mudança reflete o objetivo de garantir que o jovem possa se dedicar integralmente à fase presencial do programa.

A gente fala que os jovens do Geração Caldeira 'furam uma fila'. Porque tem empresas que já conhecem o projeto, que apoiam financeira e tecnicamente. BRENDA SANTOS Coordenadora do Geração Caldeira

Conexão entre jovem e empresa

Outra iniciativa mantida é o Summer Job. Durante um mês, jovens que ainda não conseguiram emprego ao final do programa atuam em empresas parceiras, com bolsa paga. A experiência costuma abrir portas, e muitos acabam contratados pelas próprias empresas que os receberam.

— O Summer Job é o nosso menino dos olhos. A gente faz uma conexão entre o jovem e a empresa, que já tem o compromisso de recebê-lo. Muitos que passam por lá saem com mais confiança e conseguem outras posições — afirma a coordenadora.

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Desafio com situações reais

Uma das marcas do programa é o que acontece às segundas-feiras: os alunos param as trilhas técnicas para trabalhar competências comportamentais.

O formato inclui palestras com convidados e dinâmicas baseadas nas habilidades definidas pelo Fórum Econômico Mundial como necessárias para o mercado atual, em uma lista atualizada a cada dois anos.

Neste último ciclo, o programa introduziu o Desafio GC, metodologia inspirada no PBL (sigla em inglês para Project-Based Learning, ou aprendizado baseado em projetos).

Os alunos receberam cases reais de oito empresas da comunidade do Instituto Caldeira e trabalharam em grupos mistos, com alunos de trilhas diferentes, para desenvolver soluções. As empresas participaram com mentoria e visitas presenciais.

— Eles estavam tendo contato com o problema real de uma empresa e desenvolvendo as habilidades: trabalho em grupo, escuta, frustração, criatividade, posicionamento. E tinham que conviver com jovens com os quais não conviviam geralmente — aponta Brenda.

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Rejeição no processo seletivo não é o fim

Fernanda Echert, 22 anos, que mora em Porto Alegre, é prova de que a rejeição no processo seletivo não precisa ser o fim da história. Ela tentou entrar no Geração Caldeira em 2024, não passou e voltou a se inscrever no ano seguinte.

Passou, fez a trilha de Marketing e Design e hoje trabalha como gestora de comunidade no Na Buena Onda, empresa sediada dentro do próprio Instituto Caldeira. Cuida do Instagram de uma marca.

— Quando coloquei os pés dentro do Instituto Caldeira pela primeira vez, tive a sensação de pertencer a algum lugar — recorda Fernanda.

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Consolidação de conhecimentos

Ela já tinha curso técnico em Publicidade e experiência como social media antes do programa. Mas foi no Geração Caldeira que consolidou conhecimentos sobre creator economy (economia de criadores de conteúdo digital), UX design (design de experiência do usuário) e gestão de redes sociais, todos aplicados diretamente no trabalho atual.

O ambiente também importou. Fernanda descreve a convivência com colegas de diferentes idades e origens como parte da formação.

— A nossa turma de Marketing não teve nenhum conflito o ano todo. Todo mundo viveu em perfeita harmonia. O Geração Caldeira faz a gente se sentir em casa — comenta.

Para quem está se inscrevendo agora, ela tem um conselho:

— Esquece o mundo lá fora, vive lá dentro. Passa tão rápido que a gente sente que não aproveitou tudo. Vai todos os dias, não falta — diz Fernanda.

Quando coloquei os pés dentro do Instituto Caldeira pela primeira vez, tive a sensação de pertencer a algum lugar. FERNANDA ECHERT Ex-participante do Geração Caldeira, 22 anos

Meta de 40 mil inscritos e olho no Interior

O programa já percorreu mais de 250 escolas em 26 cidades do Rio Grande do Sul nesta edição para divulgar as trilhas e o processo seletivo.

A meta para 2026 é chegar a 40 mil inscritos, e o número alto é intencional: a etapa online inclui 120 horas de capacitação com certificado, e o programa quer que o maior número possível de jovens tenha acesso a esse conteúdo, mesmo que não avancem para a fase presencial.

Todos os inscritos entre 16 e 24 anos que estudaram em escola pública ou com bolsa têm acesso gratuito à plataforma Alura durante o processo seletivo, com cursos nas áreas das trilhas.

O olhar para o interior do Estado também cresceu e passou a incluir outras regiões do país. No último ciclo, 10 alunos vieram de fora do Rio Grande do Sul e ficaram na moradia estudantil custeada pelo programa. Todos permaneceram em Porto Alegre após a formação.