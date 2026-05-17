O que é “dual career” e como a dinâmica dos casais impacta o mercado de trabalho

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Por muito tempo, as dinâmicas familiares foram organizadas em torno de uma estrutura simples: uma carreira principal, papel normalmente ocupado pelos homens, e outra adaptada às necessidades da família. Muitas vezes, foram as mulheres que tiveram que abrir mão de oportunidades. Essa lógica mudou, e elas passaram a ter mais protagonismo no mercado.

Com isso, surgiu a necessidade de pensar na trajetória profissional a dois, levando em conta os objetivos e necessidades de cada uma das partes. Esse processo é chamado de dual career, termo que vem ganhando força na área de Recursos Humanos.

O conceito é usado para descrever casais em que ambos os parceiros possuem carreiras próprias, ambições profissionais relevantes e alto investimento no trabalho.

— As gerações anteriores estavam muito pautadas em uma das figuras do relacionamento tendo o desenvolvimento da sua carreira, e a outra parte ficava mais com os cuidados da casa e com os filhos. No contexto contemporâneo, isso mudou bastante. Hoje existem arranjos mais equitativos, onde as duas partes buscam seus espaços profissionais — explica a consultora Luciane Linden, do Carreiras Karnal e Linden.

Impactos na vida a dois

Luciane, que também é professora da Universidade La Salle (Unilasalle), cita como exemplo questões de promoção ou transferência de cidade. Muitos desses casos envolvem dilemas não apenas financeiros, mas logísticos e emocionais.

— As mulheres, especialmente, cediam mais em razão dos esposos irem para uma outra posição, outro cargo, ou uma mudança de geográfica. Elas abdicavam da carreira em razão de ir junto para esse novo local, em razão do crescimento da carreira do cônjuge — destaca Luciane.

Hoje existem arranjos mais equitativos, onde as duas partes buscam seus espaços profissionais. LUCIANE LINDEN Carreiras Karnal e Linden

Hoje, as duas carreiras são consideradas importantes, com potencial de crescimento, exigências e impacto nas decisões familiares. Na prática, isso significa que escolhas sobre cidade, filhos, horários, viagens, mudanças de emprego passam a ser negociadas entre dois projetos profissionais simultaneamente – daí surge o termo “dual career”.

É o caso dos desenvolvedores de software Paola Salvador e Gustavo Kath. Eles construíram a carreira juntos: estudaram Ciência da Computação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre, onde se conheceram. Se formaram em 2018 e, agora, trabalham juntos em uma multinacional de tecnologia em São Leopoldo, na Região Metropolitana.

Paola e Gustavo trabalham juntos, em São Leopoldo. SAP / Divulgação

O trabalho é híbrido, com dois dias da semana em home office. Apesar de não atuarem no mesmo setor, eles acabam compartilhando boa parte da rotina:

— A gente vai três vezes por semana ao escritório. Facilita muito quando nós conseguimos vir juntos de carro, mas não é sempre que dá, então, temos que ir ajustando — diz Paola.

Como desempenham funções semelhantes, eles trocam ideias sobre questões mais técnicas, e um ajuda o outro, sempre que possível. Quando se trata de decisões relacionadas ao trabalho, eles contam que consideram fundamental decidir de forma conjunta, considerando o que funciona melhor para as duas partes.

— A gente se importa muito um com a carreira do outro, até porque já fizemos união estável e moramos juntos. Sempre tentamos apoiar um ao outro e ajudar a tomar decisões — relata a desenvolvedora.

Há alguns anos, quando surgiu para Gustavo a possibilidade de trabalhar na Alemanha, na principal sede da empresa, eles colocaram na balança e decidiram que o melhor para os dois seria ficar no Brasil, tanto em termos pessoais quanto profissionais.

— Construir uma vida fora do país não era tanto o que a gente gostaria. Queríamos ter essa proximidade com os amigos, com a família, e estar no Brasil, que é a nossa terra. Foi uma decisão que a gente se sentou, conversamos sobre o que queríamos para nossa vida profissional e acredito que foi o melhor — diz Gustavo.

Efeitos no mercado de trabalho

Muitas empresas, principalmente no Exterior, já criaram políticas internas para garantir assistência aos colaboradores. Se um profissional recebe proposta para trabalhar em outra cidade, seu par também precisa de um emprego lá para a mudança fazer sentido. Nesses casos, haveria suporte para empregado e cônjuge.

As empresas precisam abrir esse diálogo. Ofertar uma flexibilidade maior para o colaborador que está passando por uma transferência, por exemplo. ANA CECÍLIA PETERSEN Consultora do PUCRS Carreiras

O tema ganhou relevância porque as empresas perceberam uma realidade: decisões de trabalho impactam diretamente a vida pessoal. Seja uma mudança ou uma promoção, tudo isso afeta não apenas um funcionário, mas toda a dinâmica do casal e da família, explica a consultora do PUCRS Carreiras Ana Cecília Petersen.

— Observamos isso no cenário internacional, principalmente em multinacionais consolidadas que realizam movimento de expatriação, por exemplo. Já existe o suporte na carreira do parceiro do colaborador. As empresas ofertam coaching de recolocação, existe também a possibilidade de contribuir com os estudos dos filhos durante um tempo, entre outras iniciativas — destaca.

No contexto do Brasil, ainda não há política estruturada ou suporte relacionado a isso, mas seria importante. Isso porque uma promoção para um dos parceiros pode exigir deslocamentos justamente quando o outro está consolidando sua própria trajetória. Uma oportunidade internacional pode beneficiar uma carreira e interromper a outra, entre outras questões de timing que podem surgir, como gravidez.

— As empresas precisam abrir esse diálogo. Ofertar uma flexibilidade maior para o colaborador que está passando por uma transferência, por exemplo, caso a parceira não esteja disposta a fazer uma mudança em função do trabalho dela. É possível ofertar uma rotina híbrida para a pessoa passar mais tempo com a família. São questões muito personalizadas, isso também é um desafio para as empresas — afirma Ana Cecília.