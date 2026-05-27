Mais de 300 vagas: feira de empregabilidade ocorre até esta quinta no Vale do Sinos

Feira oferece oportunidades para estudantes. Julia Taube / Agencia RBS

Uma recolocação no mercado de trabalho ou o primeiro emprego. Para quem busca por alguma dessas oportunidades, a Feira de Empregabilidade da 18ª edição do Trame – Trabalho e Mercado oferece mais de 300 vagas. O evento ocorre até quinta-feira (28), na Rua Coberta do Câmpus II da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, das 12h às 21h.

São vagas efetivas, de jovem aprendiz e estágios nas mais diferentes áreas. Ao todo, 20 organizações participam desta edição do Trame. A intenção do evento é aproximar empregadores e candidatos, possibilitando conversas diretas entre recrutadores e profissionais da área de Gestão de Pessoas, ampliando a inserção.

— Quando a gente recebe o currículo e já conversou com o candidato aqui, a gente rapidamente consegue fazer o vínculo. Inclusive, uma coisa que a gente sempre indica para as pessoas que vêm aqui é que mesmo que não tenha uma vaga na sua área naquele momento, que eles enviem o currículo — explica a gerente de Departamento Humano da Artecola, Caroline Wust.

É o que também acredita Pedro Santana, 23. Ele é estudante de Tecnologia da Informação e já trabalha um turno no setor de rouparia de um hospital de Novo Hamburgo. A intenção de ir até o Trame foi para buscar uma vaga na área de tecnologia.

— Conseguir buscar por uma oportunidade de emprego pessoalmente é muito bom porque a gente consegue ter uma troca com a empresa, diferente dos processos seletivos online. A gente consegue passar confiança que queremos, o interesse que a gente quer. É um diferencial — conta ele.

Já o estudante Nicolas, 16, está Ensino Médio e foi ao evento buscando por vagas de jovem aprendiz.

— Eu estou buscando uma oportunidade na área administrativa, que é o que pretendo seguir na graduação. Esse seria meu primeiro emprego. Estou com boas expectativas. Espero conseguir — relata.

Palestras e capacitações

Além dos estandes das empresas, o Trame conta com capacitação aos profissionais. Entre as oportunidades gratuitas, estão workshops e palestras sobre carreira, saúde mental no ambiente de trabalho, inclusão, educação financeira, liderança, protagonismo profissional, carreira em tecnologia, comunicação assertiva e tendências do mercado de trabalho.

— Nós temos duas grandes oportunidades neste contexto, a primeira delas é participando das atividades que nós promovemos aqui. São debates sobre diversos temas, questão de maternidade, carreiras, desafios, as necessidades de formação que se precisa para crescer, para ascender dentro das organizações. E a outra oportunidade é efetivamente conversar com as organizações — conta a pró-reitora de ensino da Universidade Feevale, Maria Cristina Bohnenberger