Feira de Carreiras da PUCRS ocorre nesta semana com foco em IA e mercado de trabalho

Serão dois dias de evento presencial e aberto ao público. Camila Cunha / Divulgação / PUCRS

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) recebe nesta semana a 11ª edição da Feira de Carreiras. Com o tema Conexões e oportunidades para criar o teu futuro, o evento será nesta terça (19) e na quarta-feira (20) no Espaço Arena, na Rua da Cultura.

Serão mais de 20 painéis e mentorias sobre temas como futuro do mercado de trabalho, inovação, liderança, inteligência artificial e habilidades profissionais — conhecidas como hard e soft skills. O evento é aberto ao público. As inscrições gratuitas devem ser feitas na página do evento.

A iniciativa conecta estudantes, profissionais e empresas em uma experiência de desenvolvimento. O público poderá conferir oportunidades de estágios e vagas efetivas, interagir diretamente com recrutadores e visitar estandes de diferentes segmentos.