Nova edição do Geração Caldeira vai oferecer bolsas e formação de estudantes para o mercado

Lançamento foi marcado por palestra do economista Aod Cunha. Vitória Leitzke / Instituto Caldeira

O Geração Caldeira, programa do Instituto Caldeira que tem como objetivo formar jovens para o mercado de trabalho foi lançado nesta quinta-feira (12) no Quarto Distrito de Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas pelo link. O lançamento contou com a palestra do economista e conselheiro de empresas, Aod Cunha.

A formação é direcionada a jovens entre 16 e 24 anos da rede pública de ensino. A novidade para esta edição é o GC Estúdio de Talentos, que oferece uma abordagem focada no aluno. Serão oferecidas assistência social, moradia e desenvolvimento personalizado.

Na última edição, o Geração Caldeira recebeu 18 mil inscritos e a expectativa para este ano é de 40 mil. O programa de inclusão formou 650 alunos e conectou mais de 400 jovens com empresas do ecossistema. No total, são 180 parceiros para empregar os estudantes.

Este ano, os participantes terão bolsas de apoio de R$ 5 mil para os selecionados para a fase presencial, garantindo a permanência dos estudantes em Porto Alegre, além de auxílio moradia para jovens que moram a partir de 500 quilômetros da Capital.

O programa conta com quatro trilhas: IA e Dados, Marketing e Design, Gestão Comercial e Relacionamento e Programação.