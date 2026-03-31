Jovens aprendizes do RS farão intercâmbio na Europa e América do Sul

Entrada do evento realizado na Casa da Ospa simulou um portão de embarque para os jovens do Partiu Futuro Reconstrução. Carlos Macedo / Divulgação

Quinze jovens aprendizes do programa Partiu Futuro Reconstrução serão selecionados para participar de um intercâmbio cultural e educacional na Europa e na América do Sul. A iniciativa, que ocorre no ano dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Rio Grande do Sul, levará os estudantes a locais históricos na Espanha, Brasil, Argentina e Paraguai.

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (30), durante a solenidade de boas-vindas à segunda edição do programa, na Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). O processo de seleção dos participantes terá como base o desempenho dos jovens ao longo das atividades do projeto, com embarque previsto para novembro.

Realizado pelo governo do Estado em parceria com a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), a iniciativa é voltada a jovens de 14 a 22 anos, egressos ou matriculados na rede pública de ensino, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e que foram impactados pela enchente de 2024.

Nesta edição, o Partiu Futuro Reconstrução beneficia 2.785 jovens de 75 municípios gaúchos. O programa triplicou o número de vagas para o intercâmbio em relação ao ano anterior, quando cinco alunos viajaram para a Espanha.

Oportunidade

O intercâmbio utiliza a tecnologia social Demà Aprendiz e busca, segundo o diretor da plataforma, Eurico Meira da Costa, ampliar o repertório cultural dos jovens ao conectá-los com a história das Missões. Os detalhes sobre o roteiro e o período exato da viagem devem ser divulgados nos próximos meses.