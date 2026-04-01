Carreira

Não é brincadeira de 1º de abril
Notícia

Como a IA se tornou aliada na identificação de mentiras em perfis de candidatos com currículos "perfeitos demais"

Levantamento da Robert Half mostra que 58% dos recrutadores já descartaram candidatos por incoerências entre o currículo e a realidade

Juliano Lannes*

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