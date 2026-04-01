Como a IA se tornou aliada na identificação de mentiras em perfis de candidatos com currículos "perfeitos demais"

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Especialista ressalta que a IA pode ajudar, mas não substitui a autenticidade do histórico do profissional. Reprodução / adobe.stock.com

“Excel avançado”, “fluência em inglês”, “boa comunicação”. No papel, o candidato parece o profissional dos sonhos. Mas, na hora da entrevista, o discurso trava, o vocabulário some e a experiência não se sustenta. Não é brincadeira de 1º de abril: segundo levantamento da Robert Half com 774 profissionais, 58% dos recrutadores já eliminaram candidatos por inconsistências entre o currículo e a realidade.

Entre as inconsistências, a mais recorrente ainda é a ampliação de competências e resultados. Também aparecem com frequência habilidades técnicas exageradas, experiências infladas, nível de idioma acima do real, justificativas de saída maquiadas e conquistas superdimensionadas.

Os recrutadores já sabem onde mirar ao receber um currículo e agora têm a inteligência artificial como aliada. Bruna Martins, especialista em recrutamento da Robert Half, explica que a IA facilitou a criação de “boas histórias”, mas tornou mais difícil identificar o que é real à primeira vista.

— O desafio é que isso trouxe, como efeito colateral, um aumento significativo no volume de currículos gerados ou otimizados por IA, muitas vezes impecáveis na forma, mas nem sempre aderentes à experiência e às habilidades reais do candidato — diz.

Segundo o levantamento da consultoria, estes são os principais indícios que os recrutadores já aprenderam a identificar:

Respostas mecânicas ou padronizadas (69%): falas muito estruturadas, com pouca naturalidade

falas muito estruturadas, com pouca naturalidade Inconsistências entre o currículo e a fala (65%): o que está no papel não bate com o que é dito na entrevista

o que está no papel não bate com o que é dito na entrevista Dificuldade em sustentar respostas espontâneas (51%): o candidato se perde ao sair do roteiro

o candidato se perde ao sair do roteiro Falta de profundidade ao detalhar experiências (51%): respostas genéricas, sem exemplos concretos

respostas genéricas, sem exemplos concretos Incapacidade de explicar decisões técnicas (39%): não consegue justificar escolhas feitas em projetos ou trabalhos

não consegue justificar escolhas feitas em projetos ou trabalhos Uso de linguagem excessivamente formal (36%): comunicação pouco natural, com termos “engessados”

comunicação pouco natural, com termos “engessados” Resultados “perfeitos demais” (33%): conquistas descritas sem falhas ou desafios

conquistas descritas sem falhas ou desafios Respostas muito semelhantes a modelos de IA (30%): estrutura e vocabulário previsíveis

estrutura e vocabulário previsíveis Mudança brusca de fluidez ao entrar em detalhes (28%): discurso perde consistência quando aprofundado

discurso perde consistência quando aprofundado Desconhecimento sobre atividades do próprio currículo (26%): dificuldade para explicar experiências que ele mesmo incluiu

Falta de autenticidade

A perfeição excessiva, antes vista como sinal de capricho, hoje acende um alerta, afirma Bruna Martins. Segundo ela, currículos bem escritos, estruturados e totalmente alinhados à vaga nem sempre refletem a experiência real do candidato.

— Soma-se a isso um efeito de escala, pois muitos candidatos acabam produzindo materiais muito semelhantes, o que reduz a diferenciação (entre os candidatos) — completa.

Além do risco de padronização dos currículos, a IA usada na triagem também pode cometer injustiças. A especialista relata que algumas ferramentas priorizam palavras-chave ou padrões específicos e, com isso, podem deixar de lado perfis qualificados que não seguem exatamente esse formato.

Por isso, Bruna Martins defende que as empresas não podem depender exclusivamente da triagem automatizada e acrescenta a valorização da conversa ao vivo:

— Processos mais robustos incluem validação humana, entrevistas aprofundadas e perguntas comportamentais. Ela (conversa ao vivo) ganha relevância para avaliar comunicação, raciocínio e coerência. Esses são aspectos que a tecnologia ainda não replica.

Efeito de contaminação

A pressão competitiva também ajuda a explicar por que tantos profissionais se sentem tentados a embelezar suas trajetórias. Os números da pesquisa mostram um paradoxo: 74% dizem nunca ter mentido, mas 15% admitem já ter feito ajustes, e outros 10% consideraram fazer.

Para Bruna, isso evidencia um “efeito de contaminação”.

— A pressão competitiva influencia comportamentos, especialmente diante do receio de exclusão ou de não atender ao “perfil ideal”. Alta concorrência, insegurança sobre a própria trajetória e medo de lacunas mal interpretadas contribuem para esse movimento — explica.

Reverter essa lógica, segundo ela, exige mudança dos dois lados.

— Do lado das empresas, é fundamental comunicar expectativas mais realistas e valorizar trajetórias consistentes, não apenas lineares. Processos que exploram contexto, decisões e aprendizados reduzem o incentivo a narrativas artificiais. Do lado dos profissionais, é importante reconhecer que a “perfeição” pode abrir portas no curto prazo, mas a falta de consistência tende a fechá-las adiante — completa.

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Fator decisivo

As consequências podem ser graves quando a mentira é descoberta após a contratação do profissional. Dependendo da gravidade, o desligamento pode ocorrer por justa causa, e a reputação no mercado fica comprometida, aponta Bruna Martins:

— O impacto recai diretamente sobre confiança e desempenho. Quando o profissional não entrega o que apresentou no processo, surgem riscos de baixa performance e necessidade de substituição, o que gera custo e retrabalho — afirma Bruna.

A data de 1º de abril acaba servindo de metáfora, mas a especialista ressalta que a inteligência artificial pode ajudar, sem substituir a verdade do histórico do candidato.

— Usar IA é totalmente válido, desde que como apoio, não como substituição da experiência real. Refinar o currículo e se preparar melhor é positivo, mas a autenticidade continua sendo o fator decisivo — destaca.

Como usar a IA a seu favor sem exageros

Use ferramentas para organizar suas ideias, não para inventar experiências

Peça à IA que sugira perguntas de entrevista com base no seu currículo real, e pratique responder com exemplos concretos

Revise sempre: se uma frase soa “genérica demais”, substitua por um dado ou resultado seu

Trajetórias reais, com altos e baixos, sustentam melhor uma conversa do que uma perfeição ensaiada