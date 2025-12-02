Leite entrega unidades do Carretas do Saber, que levarão cursos profissionais a municípios gaúchos

Unidades levarão qualificação profissional a municípios gaúchos. Dudu Leal / Fiergs/Divulgação

O governador Eduardo Leite entregou, nesta terça-feira (2), sete unidades móveis do Programa Carretas do Saber em cerimônia na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. A iniciativa é fruto de convênio do governo estadual com o Sistema Fiergs, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do RS (Senai-RS).

As sete unidades se somam a outras quatro já entregues, totalizando 11. Com a economia obtida no processo de licitação, está prevista a aquisição de mais cinco.

Contando com salas de aula, laboratórios, oficinas e recursos audiovisuais, as unidades vão funcionar como escolas itinerantes, levando a municípios gaúchos cursos gratuitos de qualificação profissional voltados ao setor industrial.

Entre as áreas de qualificação estão energia fotovoltaica, automação industrial, couro e calçado, alimentos, construção civil e energias renováveis.

Mão de obra qualificada

Unidades foram mostradas na cerimônia realizada na Fiergs. Dudu Leal / Fiergs/Divulgação

O convênio do governo do Estado com o Sistema Fiergs envolve investimento de R$ 56 milhões. Desse valor, R$ 26,5 milhões vieram do Tesouro Estadual, R$ 1,5 milhão de emenda parlamentar federal e R$ 28,1 milhões de contrapartida do Senai.

— Essas carretas nos permitem chegar aos diversos rincões do Rio Grande do Sul com formação técnica de qualidade, oferecendo conhecimento, novas profissões e transformação na vida das pessoas — afirmou o governador durante a cerimônia de entrega.

O presidente da Fiergs, Claudio Bier, destaca:

— Os cursos serão levados para os locais pensando na necessidade daqueles municípios, formando mão de obra qualificada para aquela região.

Ato com o governador Eduardo Leite (segundo a partir da esquerda) reuniu autoridades nesta terça-feira na Fiergs. Dudu Leal / Fiergs/Divulgação

A previsão é que as carretas entregues hoje comecem a circular no dia 9 de dezembro. Durante os cinco anos do programa, devem ser realizados mais de 400 atendimentos, alcançando cerca de 12 mil pessoas em 131 municípios selecionados por edital.

Cinquenta por cento da vagas serão destinadas ao público feminino, trabalhadores desempregados, subocupados, informais e jovens em busca do primeiro emprego.