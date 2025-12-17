Empresa aérea abre processo seletivo para pilotos e copilotos com bônus de até R$ 160 mil; veja como participar

Frota da Embraer deve entrar em operação a partir de 2026. LATAM / Divulgação

A Latam abriu um processo seletivo para contratar pilotos e copilotos que vão operar a futura frota de Embraer E195-E2, prevista para entrar em operação a partir de 2026. No entanto, o que chamou atenção foi o bônus de entrada que será oferecido aos profissionais aprovados.

No site oficial, a companhia destaca que os profissionais contratados vão trabalhar diretamente no novo modelo da aeronave, que irá integrar a frota da companhia aérea no último trimestre de 2025. Os profissionais admitidos vão receber, em uma única parcela, um bônus de contratação de:

R$ 160 mil para comandantes;

R$ 80 mil para copilotos.

As vagas estarão abertas até o dia 4 de janeiro de 2026, na página do Trabalhe Conosco da companhia.

A iniciativa ocorre em um momento de escassez global de pilotos experientes, cenário que afeta companhias aéreas no Brasil e no Exterior.

Como funciona a seleção?

Os aprovados no processo seletivo começam a ser admitidos a partir de fevereiro. A partir daí, devem passar por um treinamento específico até a chegada das novas aeronaves.

Requisitos para comandantes

Para concorrer às vagas de comandante, é preciso ter:

5 mil horas de voo em linhas aéreas regulares;

em linhas aéreas regulares; pelo menos 3 mil horas em aeronaves a jato;

500 horas como piloto em comando em aeronaves similares ou maiores que o E2.

A Latam também exige ICAO nível 4 ou superior, certificado médico aeronáutico válido e passaporte brasileiro atualizado. É necessário possuir carteira E-Jets E1 ou E2 ou experiência recente. IFR, visto americano e ensino superior completo são considerados diferenciais.

Requisitos para copilotos

Para copilotos, os critérios incluem:

500 horas totais de voo.

licença de piloto comercial.

habilitações IFRA e MLTE ou de tipo CCT de PLA.

ICAO nível 4 ou superior.

CMA de primeira classe.

Curso superior completo.

Passaporte válido;

Assim como para comandantes, carteira E-Jets ou experiência recente é exigida. O visto americano é considerado diferencial.

Embraer E195-E2

A incorporação do Embraer E195-E2 faz parte do plano de expansão da Latam na América do Sul. A ideia é dar mais flexibilidade à malha aérea, abrir novos destinos e fortalecer conexões regionais.

Com a nova frota, o grupo estima adicionar até 35 novos destinos aos cerca de 160 já atendidos. O pedido firme das 24 aeronaves é avaliado em US$ 2,1 bilhões, a preços de tabela.

Executivos da Latam e da Embraer destacam a eficiência do modelo, que possui menor consumo de combustível por assento, motores Pratt & Whitney GTF e sistemas modernos de fly-by-wire.

Segundo a fabricante, o E195-E2 pode reduzir em até 30% o consumo de combustível em relação à geração anterior.

Por que a Latam está contratando agora?

Segundo o g1, o aumento nas contratações já era esperado após a encomenda de mais de 70 aeronaves Embraer E195-E2 pela companhia. A oferta de bônus aos novos contratados gerou debate no setor sobre a origem desses profissionais. Há expectativa de que parte deles venha de empresas concorrentes, especialmente da Azul, que já opera aeronaves da família Embraer.

Ainda conforme o portal de notícias, isso ocorre porque a Latam não pretende transferir pilotos da frota atual para a E195-E2. Internamente, esse tipo de transferência é visto como um rebaixamento de categoria, por envolver a migração de aviões maiores para um menor, o que contraria a política da empresa.

A única exceção acontece com copilotos da própria Latam que optam por recusar uma promoção. Nesses casos específicos, eles podem ser designados para operar o novo modelo.

Escassez global de pilotos

O anúncio das vagas ocorre em meio a um novo momento de destaque da profissão. Um levantamento da plataforma Resume.io apontou piloto de avião como a carreira mais desejada do mundo em 2024, com mais de 1,3 milhão de buscas.

No Brasil, os salários variam entre R$ 5 mil e R$ 13 mil, segundo dados do IBGE e do Glassdoor. Apesar do interesse, o caminho até a cabine de comando segue longo e caro. Os custos de formação no país podem chegar a centenas de milhares de reais, o que ajuda a explicar a falta de profissionais.

Para atrair profissionais, companhias passaram a oferecer salários maiores, bônus e benefícios, movimento que pode pressionar os custos e impactar o preço das passagens.