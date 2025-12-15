Google e Senai lançam inteligência artificial gratuita que recomenda vagas aos usuários

Plataforma de IA do Senai e Google Cloud é online e gratuita. Senai / Reprodução

Uma plataforma de inteligência artificial (IA) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em parceria com o Google Cloud foi lançada nesta segunda-feira (15). Batizado de Carreira e Empregabilidade, o serviço é gratuito e oferece análise curricular e até mentoria profissional.

Conforme o g1, um dos principais serviços da plataforma é o mapeamento de perfil do profissional, com a identificação de suas qualidades e mapeamento de pontos com margem para qualificação. Veja como funciona

O diagnóstico é realizado a partir da análise curricular, das experiências profissionais e de questionários relacionados ao ambiente de trabalho.

Com toda a análise feita, a IA identifica cursos e oportunidades que combinam mais com o perfil de cada profissional. O serviço está disponível no Nai, ecossistema de inteligência artificial do Senai.

Como funciona

Ao acessar a plataforma, o primeiro passo é enviar um currículo e preencher um formulário com histórico profissional e acadêmico. Em seguida, há aplicação de questionários de múltipla escolha sobre objetivos profissionais, competências técnicas e habilidades comportamentais.

Com as informações, a IA mapeia as principais competências e lacunas no perfil do profissional em relação ao mercado de trabalho atual. A partir disso, indica carreiras com possibilidade de crescimento e oportunidades abertas no mercado de trabalho — inclusive de vagas anunciadas no Google.

Outro serviço importante é a indicação de cursos e desenvolvimento de habilidades que seriam interessantes ao profissional para o ingresso e evolução na carreira que ele almeja. Após a análise, um resumo com as capacidades identificadas e indicações de melhorias fica salvo no perfil do usuário. Também é possível acompanhar o desenvolvimento do profissional ao longo do tempo.

— Com base nesses dados, a IA avalia competências e habilidades dos usuários e recomenda capacitações que aproximam as pessoas de seus objetivos profissionais e das oportunidades de trabalho — explicou ao g1 o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal.

Próximos passos

Há expectativa de novas funcionalidades na plataforma para os próximos meses. Uma delas é a orientação para elaboração de currículos.