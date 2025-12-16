Carreira

De olho no futuro
Notícia

Da graduação ao mercado de trabalho: como formar profissionais que podem tornar as cidades mais sustentáveis

Universidades e escolas técnicas estão redesenhando currículos e métodos para formar arquitetos, engenheiros, gestores e urbanistas aptos a aplicar soluções inovadoras nos grandes centros urbanos

Isadora Garcia

