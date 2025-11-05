Quais as profissões com os melhores salários em 2026? 

Tecnologia, agronegócio e indústria são os principais setores que irão manter o mercado de trabalho aquecido no RS. Vera / Adobe Stock

Tecnologia e dados, agronegócio e indústria são os principais setores que manterão o mercado de trabalho aquecido no Rio Grande do Sul em 2026, aponta levantamento da Robert Half, consultoria de recrutamento e seleção. A pesquisa traz tendências de carreira para o próximo ano e a 18ª edição do Guia Salarial, que elenca os cargos mais bem remunerados.

A indústria de transformação e bens de capital e o agronegócio continuam sendo fortes segmentos na indústria gaúcha, e seguem em alta no próximo ano. Dentro dessas áreas, a necessidade é por trabalhadores que tenham domínio da tecnologia, para ser aplicada em suas respectivas áreas.

Profissionais que tenham essa qualificação e fluência em inglês tendem a ser mais valorizados. Fintechs, healthtechs e empresas B2B impulsionam a demanda por engenheiros de dados, desenvolvedores e especialistas em inteligência artificial (IA), por exemplo.

— Vivemos um momento de pleno emprego, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. O desafio é conseguir mão-de-obra qualificada para atuar em áreas como engenharia e automação. As organizações têm buscado cada vez mais profissionais de Tecnologia da Informação, como analista de sistemas, engenheiro de dados e engenheiro de software — afirma a especialista de recrutamento da Robert Half em Porto Alegre, Bruna Martins.

O avanço acelerado da IA impactou positivamente a produtividade em diferentes setores, e vem aumentando a demanda por profissionais de Tecnologia da Informação (TI) nessas áreas. Conforme o levantamento, os segmentos mais aquecidos no RS em 2026 são os seguintes:

Agronegócio

Indústria de Transformação e Bens de Capital

Tecnologia e Dados

Saúde

Logística e Supply Chain

Varejo e E-commerce

Impacto da reforma tributária

O levantamento revela que a reforma tributária deve movimentar intensamente o mercado de trabalho em 2026, e não será diferente no RS. Com as mudanças, haverá maior demanda por especialistas fiscais, contábeis e tributários para projetos de adequação e compliance.

A projeção é que também haja efeitos nas áreas jurídica e de controladoria, que irão ganhar relevância, especialmente em projetos de integração de sistemas ERP (Sistema integrado de gestão empresarial) e automação de apurações fiscais.

— Esse movimento deve criar muitas possibilidades para PMO (Project Management Officer) e gestores de projetos, por exemplo, inclusive para contratos temporários e estratégicos. Gerente de vendas e especialista em Recursos Humanos são algumas das posições que terão destaque — ressalta Bruna.

Projeção salarial em Porto Alegre

O estudo da Robert Half tem recortes locais (confira a seguir). A lista traz as projeções salariais para Porto Alegre e região. Veja os cargos que serão mais requisitados:

Analista ou Engenheiro de Dados; Desenvolvedor Full-Stack

Gerente de Vendas e Key Account

Analista ou Coordenador de Supply Chain

Analista Fiscal, Especialista Tributário, Controller

Especialista de RH (Business Partner) e Analista de R&S

Gerente de Projetos (PMO), Consultor de ERP e Especialista em Automação

Perspectivas de remuneração

Tecnologia

Chief Information Officer (CIO): de R$ 24.650 a R$ 41.300

Chief Technology Officer (CTO): de R$ 24.650 a R$ 41.350

Chief Security Officer (CSO): de R$ 23.100 a R$ 38.750

Gerente de TI generalista: de R$ 17.050 a R$ 28.550

Gerente de dados: de R$ 21.600 a R$ 36.100

Desenvolvedor Front-End Sênior: de R$ 9.750 a R$ 14.800

Desenvolvedor Front-End Júnior: de R$ 6.200 a R$ 8.950

Desenvolvedor Full-Stack Sênior: de R$ 11.500 a R$ 19.300

Desenvolvedor Full-Stack Júnior: de R$ 6.200 a R$ 8.950

Desenvolvedor Back-End Sênior: de R$ 11.500 a R$ 19.300

Desenvolvedor Back-End Júnior: de R$ 6.200 a R$ 8.950

Analista de Sistemas Sênior: de R$ 10.000 a R$ 16.750

Analista de Sistemas Júnior: de R$ 5.100 a R$ 8.100

Consultor ERP: de R$ 13.850 a R$ 23.200

Finanças e Contabilidade

Diretor Financeiro (CFO): de R$ 30.650 a R$ 63.800

Controller: de R$ 13.900 a R$ 41.550

Gerente de Auditoria/Controles Internos: de R$ 16.150 a R$ 27.200

Gerente Contábil/Fiscal: de R$ 11.050 a R$ 25.150

Analista Contábil/Fiscal Sênior: de R$ 6.350 a R$ 10.750

Gerente de Planejamento Financeiro/Controladoria: de R$ 19.750 a R$ 29.450

Coordenador de Planejamento Financeiro/Controladoria: de R$ 10.100 a R$ 22.100

Analista de Tesouraria/Financeiro Sênior: de R$ 5.800 a R$ 9.350

Analista de Tesouraria/Financeiro Júnior: de R$ 3.350 a R$ 5.200

Mercado Financeiro

Sales Trader (Diretor Executivo): de R$ 33.400 a R$ 45.250

Diretor Executivo de Fusões e Aquisições (M&A): de R$ 40.850 a R$ 62.500

Diretor de inovação digital: de R$ 26.050 a R$ 39.850

Analista de inovação digital: de R$ 8.000 a R$ 12.300

Diretor Geral de Operações (COO): de R$ 35.100 a R$ 53.650

Head de ESG: de R$ 23.450 a R$ 37.350

Gerente de ESG: de R$ 16.950 a R$ 23.300

Analista de ESG: de R$ 6.350 a R$ 10.600

Analista de Compliance/Auditoria/Controles Internos: de R$ 10.250 a R$ 15.700

Diretor Geral de Compliance/Auditoria/Controles Internos: de R$ 32.250 a R$ 49.250

Diretor Geral de Finanças (CFO): de R$ 40.600 a R$ 62.050

Seguros

Diretor Financeiro (CFO): de R$ 32.650 a R$ 49.100

Controller: de R$ 16.300 a R$ 24.550

Analista de Finanças: de R$ 6.050 a R$ 9.050

Diretor de Subscrição: de R$ 24.100 a R$ 36.150

Diretor Comercial: de R$ 24.650 a R$ 37.000

Gerente Comercial: de R$ 12.150 a R$ 18.250

Diretor Atuarial: de R$ 22.750 a R$ 34.300

Diretor de Produtos: de R$ 20.300 a R$ 30.450

Diretor de Resseguros: de R$ 23.000 a R$ 34.650

Diretor de Sinistros: de R$ 21.150 a R$ 31.750

Diretor de Crédito e Risco: de R$ 27.050 a R$ 40.600

Diretor de Inovação Digital: de R$ 24.050 a R$ 36.150

Engenharia

Diretor de Supply Chain/Suprimentos: de R$ 24.300 a R$ 52.850

Gerente de Supply Chain/Suprimentos: de R$ 16.050 a R$ 46.250

Analista de Supply Chain/Suprimentos: de R$ 6.200 a R$ 13.300

Coordenador de Planejamento: de R$ 11.600 a R$ 25.000

Analista de Customer Service: de R$ 4.100 a R$ 9.950

Gerente de Logística: de R$ 15.000 a R$ 29.000

Gerente de Projetos (PMO): de R$ 13.100 a R$ 28.350

Gerente de Compras: de R$ 15.750 a R$ 32.400

Gerente de Vendas Técnicas: de R$ 13.200 a R$ 32.600

Diretor de Engenharia: de R$ 27.250 a R$ 56.450

Diretor de Operações: de R$ 22.000 a R$ 49.450

Gerente de Contratos: de R$ 13.600 a R$ 35.850

Gerente Geral de Obras: de R$ 17.700 a R$ 35.450

Vendas e Marketing

Gerente Geral: de R$ 22.700 a R$ 47.550

Diretor Comercial: de R$ 24.250 a R$ 57.650

Diretor de Marketing: de R$ 17.150 a R$ 42.900

Gerente Nacional de Vendas: de R$ 17.600 a R$ 38.900

Executivo de Contas: de R$ 7.850 a R$ 19.350

Gerente de e-Commerce: de R$ 7.750 a R$ 22.200

Inside Sales: de R$ 3.850 a R$ 10.250

Gerente de Marketing: de R$ 9.400 a R$ 25.700

Analista de Inteligência de Mercado: de R$ 4.650 a R$ 11.650

Gerente de Produtos Digitais: de R$ 12.500 a R$ 27.800

Gerente de Marketing Digital: de R$ 7.800 a R$ 19.300

Coordenador de Marketing Digital: de R$ 6.850 a R$ 18.350

Analista de Marketing Digital: de R$ 4.950 a R$ 10.950

Recursos Humanos

Diretor de Recursos Humanos: de R$ 18.750 a R$ 38.800

Gerente de Recursos Humanos: de R$ 13.700 a R$ 24.800

Gerente de Remuneração e Benefícios: de R$ 10.650 a R$ 19.950

Analista Sênior de Remuneração e Benefícios: de R$ 5.300 a R$ 10.100

Gerente de Atração e Seleção: de R$ 16.250 a R$ 26.750

Analista Sênior de Atração e Seleção: de R$ 6.400 a R$ 10.050

Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional: de R$ 18.700 a R$ 30.050

Gerente de Administração de Pessoal (Payroll): de R$ 9.800 a R$ 20.450

Gerente (Business Partner): de R$ 13.350 a R$ 22.400

Analista Sênior (Business Partner): de R$ 5.350 a R$ 10.300

Jurídico