O que são empregos verdes, postos de trabalho em debate na COP30 e que tendem a crescer no Brasil?

O avanço da agenda ambiental tem ampliado a busca por empregos verdes, área que movimenta debates na COP30. O termo engloba atividades diretamente ligadas à conservação do meio ambiente e à adoção de práticas sustentáveis em diferentes setores da economia. No Brasil, cerca de 2,8% da população empregada em 2025 ocupa esses cargos. Para especialistas, a demanda crescerá nos próximos anos.

Esse percentual corresponde a 2,9 milhões de trabalhadores brasileiros, conforme o estudo Empregos Verdes 2025, elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU) é de que, pelo menos, 5 milhões de novos postos de trabalho verdes serão criados até 2030 no mundo.

— Não é uma tendência. É uma necessidade, em função da crise climática que estamos vivendo. Esses empregos, tanto os novos que estão surgindo, quanto os adaptados, estão divididos em diferentes áreas, voltados para a conservação do meio ambiente no nosso dia a dia de uma maneira mais ampla — pontua a engenheira química e professora do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da Universidade Feevale, Vanusca Dalosto Jahno.

Embora o termo seja abrangente, empregos verdes são aqueles ligados a práticas que reduzem impactos ambientais e incentivam formas mais responsáveis de produzir e consumir. Entram na lista funções como:

técnicos em energias renováveis

profissionais de manejo florestal

especialistas em gestão de resíduos

analistas de sustentabilidade

trabalhadores da reciclagem

cargos ligados à eficiência energética em indústrias e serviços

Essas ocupações atendem a objetivos distintos dentro da transição sustentável, garante Vanusca. Algumas atuam diretamente na execução de práticas ambientais, outras se dedicam a repensar processos produtivos já consolidados e há ainda aquelas voltadas à criação de tecnologias, modelos de negócio e indústrias inteiras com menor impacto.

— É por isso que, hoje, os empregos verdes estão presentes em todas as áreas da economia. Na construção civil, na tecnologia, na saúde, nas indústrias, na agricultura, transporte e logística, turismo, saneamento básico, administração, ciências contábeis, entre outras — complementa a professora da Feevale.

Além disso, cargos tradicionais também vêm sendo adaptados à agenda ambiental, ampliando o alcance dos empregos verdes. Profissões já conhecidas ganham novas especializações, como mecânicos que agora se dedicam à manutenção de veículos elétricos ou economistas que atuam na bioeconomia, calculando créditos de carbono e avaliando impactos ambientais em cadeias produtivas, por exemplo.

Futuro promissor

Os próximos anos tendem a ampliar as oportunidades ligadas aos empregos verdes em todo o Brasil, prevê a consultora do PUCRS Carreiras Ana Cecília Petersen. No Estado, o movimento é impulsionado por episódios de secas ou enchentes, como a do ano passado, que expõem a urgência da necessidade de adaptação às demandas climáticas.

— Um estudo realizado pelo LinkedIn evidencia essa necessidade de dobrar o número de profissionais focados em empregos verdes até 2050. O mercado e a academia já têm à disposição caminhos de qualificação, para incentivar e promover a capacitação de profissionais que pretendem atuar nessas frentes — afirma Ana Cecília.

A especialista entende que o movimento de transição ocorre naturalmente, tanto para profissionais já inseridos no mercado de trabalho, quanto para os que buscam as primeiras oportunidades. É um processo que, aos poucos, se consolida no cotidiano das empresas, o que faz com que a procura por capacitação e por chances de atuar nesse novo contexto fiquem mais comuns.

De acordo com levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Nexus, a percepção sobre o potencial de geração de empregos verdes varia entre as faixas etárias. A pesquisa indica que a confiança na transição sustentável do mercado é maior entre os mais jovens: 62% das pessoas de 16 a 24 anos acreditam no surgimento de novas oportunidades, enquanto o índice é de 59% entre aqueles de 25 a 40 anos.

Já entre os entrevistados de 41 a 59 anos, o otimismo diminui para 49%, e cai ainda mais entre os maiores de 60, chegando a 46%.