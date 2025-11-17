Fábrica do Futuro aposta em qualificação profissional e lança projeto educacional com 12 cursos

Inscrições já estão disponíveis no site da entidade. Omar Freitas / Agencia RBS

Com a proximidade do fim do ano letivo, os estudantes começam a se despedir da rotina escolar. Aproveitando esse momento de transição, a Fábrica do Futuro lança oficialmente a Comunidade Futuro Educa, braço educacional do complexo, com uma programação alinhada a tendências de mercado.

São 12 cursos rápidos e imersivos, ministrados por profissionais reconhecidos em suas áreas. Voltados a estudantes e profissionais, os primeiros cursos têm início em 5 de janeiro de 2026. A proposta é unir a expertise acadêmica às ferramentas e à infraestrutura do complexo para desenvolver soluções educacionais.

Inaugurado em 2019, o hub é focado no mercado de eventos, produções audiovisuais e experiências imersivas. Localizado no bairro Floresta, no 4º Distrito de Porto Alegre, o espaço conta com mais de 4 mil metros quadrados distribuídos em ambientes criativos, projetados para receber eventos corporativos e privados, além de produções audiovisuais.

Veja os cursos disponíveis

As 12 formações têm formato presencial, previstas para ocorrer entre 5 de janeiro e 26 de fevereiro de 2026.

Cada curso tem valor de R$ 490, com 15% de desconto para os 10 primeiros inscritos. As matrículas permanecem abertas até o início das aulas e podem ser feitas no site da Fábrica do Futuro.

Storytelling e Narrativas Transmídia – as grandes histórias de hoje não vivem em apenas uma tela com Adriana Galli, especialista em inovação e branding

as grandes histórias de hoje não vivem em apenas uma tela com Adriana Galli, especialista em inovação e branding Produção Musical Express – conheça o processo completo da produção musical moderna com Charles de Pinto, produtor musical e educador

– conheça o processo completo da produção musical moderna com Charles de Pinto, produtor musical e educador Comunicação Esportiva: jornalismo, espetáculo e performance – o esporte como narrativa, mídia e emoção com o jornalista e comentarista esportivo Carlos Guimarães

o esporte como narrativa, mídia e emoção com o jornalista e comentarista esportivo Carlos Guimarães Social Media Planner: Estratégia e Gestão de Conteúdo – desenvolvimento de estratégias eficazes para as redes sociais com Mariana Pinho, publicitária e especialista em marketing digital

desenvolvimento de estratégias eficazes para as redes sociais com Mariana Pinho, publicitária e especialista em marketing digital UX para Todos: Da ideia à Entrega Digital Centrada no Cliente – com Marcos Lamb, arquiteto e consultor em design e inovação e marketing

– com Marcos Lamb, arquiteto e consultor em design e inovação e marketing Gamificação e Experiências Interativas: Estratégias para Engajar e Transformar – Narrativas e recompensas como estratégia para engajar pessoas e gerar impacto real com Thiago Bulhões

Narrativas e recompensas como estratégia para engajar pessoas e gerar impacto real com Thiago Bulhões Branding: O Storytelling da Marca – o poder do storytelling no branding construindo narrativas autênticas que emocionam e conectam com Rogério Abreu, designer e diretor de arte

– o poder do storytelling no branding construindo narrativas autênticas que emocionam e conectam com Rogério Abreu, designer e diretor de arte Técnicas de Microfonação e Captação em Estúdio – com Rafael Hauck, produtor musical e empreendedor com prêmios no Brasil e Exterior

– com Rafael Hauck, produtor musical e empreendedor com prêmios no Brasil e Exterior Captação e Produção de Podcasts Criativos – com Carlos Magalhães, jornalista e comentarista esportivo

com Carlos Magalhães, jornalista e comentarista esportivo Coolhunting e Pesquisa de Tendências – identificação de sinais culturais, análise de comportamentos emergentes e transformação de tendências em estratégias com Madeleine Müller, stylist e especialista em moda sustentável e Mariana Castro, designer

identificação de sinais culturais, análise de comportamentos emergentes e transformação de tendências em estratégias com Madeleine Müller, stylist e especialista em moda sustentável e Mariana Castro, designer Influência 360 graus: Estratégias e Gestão no Novo Mercado de Criadores – construção de Campanhas Eficazes com João Finamor, especialista em marketing de influência

– construção de Campanhas Eficazes com João Finamor, especialista em marketing de influência Introdução a Serigrafia com Matriz de Stêncil – um mergulho criativo entre arte, processo e experimentação com Giovanni Pereira, publicitário, especialista em cinema e criatividade