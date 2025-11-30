Concursos públicos no RS oferecem mais de 800 vagas com salários de até R$ 20,4 mil

Oportunidades estão disponíveis em várias regiões do Estado. panitan / stock.adobe.com

O Rio Grande do Sul tem inscrições abertas para 29 concursos públicos, que somam 867 vagas em prefeituras e outros órgãos públicos. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 20,4 mil.

A Caixa Econômica Federal está com concurso aberto para três vagas no Rio Grande do Sul, destinadas a profissionais de nível Superior nas áreas de arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica. As provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026.

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começaram no dia 19 e seguem até 11 de dezembro. O Rio Grande do Sul conta com 499 vagas temporárias, todas de nível médio. Destas, 447 são para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, com salário de R$ 2.676,24, e 52 para supervisor de coleta e qualidade, com remuneração de R$ 3.379,00.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está com concurso aberto para 14 vagas de professor do magistério superior. Os salários variam de R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85. As inscrições seguem abertas até 10 de dezembro. A data da prova ainda será divulgada.

A Prefeitura de Porto Alegre abriu concurso público para o cargo de assistente administrativo, com oportunidade para nível médio e possibilidade de cadastro reserva. A prova está marcada para 1º de março de 2026.

Lista de concursos públicos abertos no RS

Prefeitura de Mormaço

Vagas: agente de abastecimento de água (CR), agente de combate a endemias (CR), agente de controle interno (CR), agente fiscal sanitário (CR), almoxarife (CR), arquiteto e urbanista (CR), artífice (CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), médico (CR), médico especialista - ginecologista (CR), médico especialista - pediatra (CR), médico especialista - psiquiatra (CR), médico veterinário (CR), monitor escolar (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), oficial administrativo (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor anos finais - ciências (CR), professor anos finais - educação física (CR), professor anos finais - geografia (CR), professor anos finais - história (1 + CR), professor anos finais - língua espanhola (CR), professor anos finais - língua inglesa (CR), professor anos finais - língua portuguesa (1 + CR), professor anos finais - matemática (CR), professor de educação infantil e anos iniciais (3 + CR), psicólogo (20h) (CR), psicólogo (40h) (CR), serviçal (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), tesoureiro (CR)

agente de abastecimento de água (CR), agente de combate a endemias (CR), agente de controle interno (CR), agente fiscal sanitário (CR), almoxarife (CR), arquiteto e urbanista (CR), artífice (CR), assistente social (CR), auxiliar administrativo (1 + CR), auxiliar de consultório dentário (1 + CR), auxiliar de serviços gerais (CR), contador (CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (CR), fiscal ambiental (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), médico (CR), médico especialista - ginecologista (CR), médico especialista - pediatra (CR), médico especialista - psiquiatra (CR), médico veterinário (CR), monitor escolar (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), oficial administrativo (CR), operador de máquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor anos finais - ciências (CR), professor anos finais - educação física (CR), professor anos finais - geografia (CR), professor anos finais - história (1 + CR), professor anos finais - língua espanhola (CR), professor anos finais - língua inglesa (CR), professor anos finais - língua portuguesa (1 + CR), professor anos finais - matemática (CR), professor de educação infantil e anos iniciais (3 + CR), psicólogo (20h) (CR), psicólogo (40h) (CR), serviçal (1 + CR), técnico em enfermagem (1 + CR), técnico em informática (CR), tesoureiro (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.754,24 a R$ 12.000

R$ 1.754,24 a R$ 12.000 Prazo: 27 de dezembro

27 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 180

R$ 80 a R$ 180 Prova: 5 de fevereiro de 2026

5 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arroio do Meio

Vagas: motorista (CR), auxiliar de secretaria (CR), professor área 1 (CR), contador (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), professor área 2 (CR), procurador (1 + CR)

motorista (CR), auxiliar de secretaria (CR), professor área 1 (CR), contador (1 + CR), fonoaudiólogo (CR), professor área 2 (CR), procurador (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.530 a R$ 7.590

R$ 2.530 a R$ 7.590 Prazo: 17 de dezembro

17 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

R$ 80 a R$ 150 Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)

8 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Vagas: professor do magistério superior (14)

professor do magistério superior (14) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85

R$ 4.867,43 a R$ 13.288,85 Prazo: 10 de dezembro

10 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 96 a R$ 262

R$ 96 a R$ 262 Prova: a divulgar

a divulgar Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Santa Bárbara do Sul

Vagas: eletricista (CR), merendeira (5 + CR), operador de máquinas pesadas (CR), operário de serviços gerais (CR), pedreiro (3 + CR), servente (10 + CR), vigia escolar (7 + CR), guarda (6 + CR), motorista (2 + CR), visitador pim (CR), agente comunitário de saúde – esf 01 (CR), agente comunitário de saúde – esf 02 (CR), agente comunitário de saúde – esf 03 (CR), agente de combate a endemias (CR), agente administrativo (4 + CR), almoxarife (CR), auxiliar de odontólogo (1 + CR), agente educacional de interação com o educando (15 + CR), auxiliar técnico de controle interno (CR), monitor – pim (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de informática (CR), técnico de patrimônio (CR), técnico de segurança do trabalho (CR), tesoureiro (CR), agente tributário rural (CR), analista de controle interno (CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), coordenador dos conselhos municipais (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor de artes (1 + CR), professor de aee (2 + CR), professor de letras / inglês (1 + CR), professor de letras / português (1 + CR), professor de pedagogia (5 + CR)

eletricista (CR), merendeira (5 + CR), operador de máquinas pesadas (CR), operário de serviços gerais (CR), pedreiro (3 + CR), servente (10 + CR), vigia escolar (7 + CR), guarda (6 + CR), motorista (2 + CR), visitador pim (CR), agente comunitário de saúde – esf 01 (CR), agente comunitário de saúde – esf 02 (CR), agente comunitário de saúde – esf 03 (CR), agente de combate a endemias (CR), agente administrativo (4 + CR), almoxarife (CR), auxiliar de odontólogo (1 + CR), agente educacional de interação com o educando (15 + CR), auxiliar técnico de controle interno (CR), monitor – pim (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de informática (CR), técnico de patrimônio (CR), técnico de segurança do trabalho (CR), tesoureiro (CR), agente tributário rural (CR), analista de controle interno (CR), arquiteto (CR), assistente social (CR), contador (CR), coordenador dos conselhos municipais (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal do meio ambiente (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico clínico geral (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), odontólogo (CR), procurador jurídico (CR), professor de artes (1 + CR), professor de aee (2 + CR), professor de letras / inglês (1 + CR), professor de letras / português (1 + CR), professor de pedagogia (5 + CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.684,46 a R$ 10.231,14

R$ 1.684,46 a R$ 10.231,14 Prazo: 17 de dezembro

17 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 140

R$ 60 a R$ 140 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Jaguari

Vagas: agente legislativo (1), analista legislativo (1)

agente legislativo (1), analista legislativo (1) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.500 a R$ 5.000

R$ 3.500 a R$ 5.000 Prazo: 24 de dezembro

24 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 130

R$ 100 a R$ 130 Prova: 22 de fevereiro de 2026

22 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Capitão

Vagas: agente administrativo (CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (CR), fiscal tributário (CR), motorista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de inglês (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), professor de português (1 + CR), professor de séries iniciais - educação infantil (1 + CR)

agente administrativo (CR), engenheiro civil (1 + CR), farmacêutico (CR), fiscal tributário (CR), motorista (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operário especializado (1 + CR), professor de ciências (1 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de inglês (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), professor de português (1 + CR), professor de séries iniciais - educação infantil (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.815 a R$ 6.050

R$ 1.815 a R$ 6.050 Prazo: 25 de dezembro

25 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 200

R$ 80 a R$ 200 Prova: 1º de março de 2026

1º de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de São Lourenço do Sul

Vagas: assessor legislativo (1 + CR), contador (1 + CR), jornalista (1 + CR), procurador jurídico (1 + CR), técnico em informativa (1 + CR),

assessor legislativo (1 + CR), contador (1 + CR), jornalista (1 + CR), procurador jurídico (1 + CR), técnico em informativa (1 + CR), Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 4.255,18 a R$ 5.583,63

R$ 4.255,18 a R$ 5.583,63 Prazo: 16 de dezembro

16 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 118,87 a R$ 158,54

R$ 118,87 a R$ 158,54 Prova: 1º de março de 2026

1º de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

Vagas: assistente administrativo (1 + CR)

assistente administrativo (1 + CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.381,28 a R$ 3.171,92

R$ 2.381,28 a R$ 3.171,92 Prazo: 5 de janeiro de 2026

5 de janeiro de 2026 Taxa de inscrição: R$ 115,40

R$ 115,40 Prova: 1 de março de 2026

1 de março de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2

Vagas: agente de pesquisas e mapeamento (447)

agente de pesquisas e mapeamento (447) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.676,24

R$ 2.676,24 Prazo: 11 de dezembro

11 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 38,50

R$ 38,50 Prova: 22 de fevereiro de 2026 (data provável)

22 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 1

Vagas: supervisor de coleta e qualidade (52)

supervisor de coleta e qualidade (52) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.379

R$ 3.379 Prazo: 11 de dezembro

11 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 38,50

R$ 38,50 Prova: 22 de fevereiro de 2026 (data provável)

22 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Mato Castelhano

Vagas: escriturário (CR), servente (1 + CR)

escriturário (CR), servente (1 + CR) Nível: Fundamental e Médio

Fundamental e Médio Salário: R$ 1.700 a R$ 3.311,58

R$ 1.700 a R$ 3.311,58 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 120

R$ 100 a R$ 120 Prova: 25 de janeiro de 2026

25 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Mato Castelhano

Vagas: agente comunitário de saúde (2 + CR), assistente de educação infantil (1 + CR), assistente social (1 + CR), dentista (1 + CR), enfermeira padrão (CR), escriturário (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), gari (1 + CR), merendeira (1 + CR), monitor de escola (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operário (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (1 + CR), operador de trator agrícola (1 + CR), porteiro (1 + CR), professor de artes (CR), professor de informática (1 + CR), professor de ciências físicas e biológicas (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental (1 + CR), professor de ensino religioso (1 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de língua espanhola (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (1 + CR), professor de português (CR), psicólogo (1 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (CR), vigilante (1 + CR), vigilante sanitário (1 + CR)

agente comunitário de saúde (2 + CR), assistente de educação infantil (1 + CR), assistente social (1 + CR), dentista (1 + CR), enfermeira padrão (CR), escriturário (1 + CR), fisioterapeuta (1 + CR), fonoaudiólogo (1 + CR), gari (1 + CR), merendeira (1 + CR), monitor de escola (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), oficial administrativo (1 + CR), operário (1 + CR), operador de máquinas (1 + CR), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (1 + CR), operador de trator agrícola (1 + CR), porteiro (1 + CR), professor de artes (CR), professor de informática (1 + CR), professor de ciências físicas e biológicas (CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental (1 + CR), professor de ensino religioso (1 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de língua espanhola (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de matemática (1 + CR), professor de português (CR), psicólogo (1 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (CR), vigilante (1 + CR), vigilante sanitário (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.791,74 a R$ 6.398,91

R$ 1.791,74 a R$ 6.398,91 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150

R$ 100 a R$ 150 Prova: 25 de janeiro de 2026

25 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Três Passos 2

Vagas: eletricista (1 + CR)

eletricista (1 + CR) Nível: Fundamental

Fundamental Salário: R$ 3.536,50

R$ 3.536,50 Prazo: 17 de dezembro

17 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 130

R$ 130 Prova: 8 de fevereiro de 2026

8 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Três Passos 1

Vagas: auditor fiscal de tributos (2 + CR), geólogo (1 + CR), fiscal tributário (2 + CR)

auditor fiscal de tributos (2 + CR), geólogo (1 + CR), fiscal tributário (2 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 4.810,99 a R$ 8.328,27

R$ 4.810,99 a R$ 8.328,27 Prazo: 17 de dezembro

17 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 130 a R$ 170

R$ 130 a R$ 170 Prova: 8 de fevereiro de 2026

8 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Alecrim

Vagas: administrador financeiro (CR), fiscal ambiental (1), licenciador ambiental (1), motorista (CR), operador de máquinas (CR), técnico agrícola (CR)

administrador financeiro (CR), fiscal ambiental (1), licenciador ambiental (1), motorista (CR), operador de máquinas (CR), técnico agrícola (CR) Nível: Fundamental, Técnico e Superior

Fundamental, Técnico e Superior Salário: R$ 1.782,46 a R$ 4.088,04

R$ 1.782,46 a R$ 4.088,04 Prazo: 17 de dezembro

17 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 87 a R$ 170

R$ 87 a R$ 170 Prova: 22 de fevereiro de 2026

22 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de David Canabarro

Vagas: agente auxiliar (1 + CR), agente de campo (1 + CR), agente de saúde (1 + CR), assessor administrativo (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), médico clinico geral (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (2 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (1 + CR)

agente auxiliar (1 + CR), agente de campo (1 + CR), agente de saúde (1 + CR), assessor administrativo (1 + CR), assistente social (1 + CR), atendente de creche (1 + CR), enfermeiro (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), fiscal ambiental (1 + CR), médico clinico geral (1 + CR), monitor (1 + CR), motorista (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas (1 + CR), operário (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de séries iniciais (1 + CR), psicólogo (2 + CR), servente (1 + CR), técnico de enfermagem (1 + CR), tesoureiro (1 + CR), vigia (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.474,43 a R$ 14.622,84

R$ 1.474,43 a R$ 14.622,84 Prazo: 18 de dezembro

18 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 120 a R$ 180

R$ 120 a R$ 180 Prova: 22 de fevereiro de 2026

22 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Tupanci do Sul

Vagas: agente de combate às endemias (1 + CR), atendente de educação infantil (1 + CR), médico (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas especializado (1 + CR), operário (1 + CR), técnico administrativo (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (1 + CR)

agente de combate às endemias (1 + CR), atendente de educação infantil (1 + CR), médico (1 + CR), motorista especializado (1 + CR), nutricionista (1 + CR), operador de maquinas especializado (1 + CR), operário (1 + CR), técnico administrativo (1 + CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor de educação infantil (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - ciências (CR), professor de ensino fundamental anos finais - língua inglesa (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - educação física (1 + CR), professor de ensino fundamental anos finais - história (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.171,99 a R$ 14.565

R$ 2.171,99 a R$ 14.565 Prazo: 12 de dezembro

12 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 105

R$ 105 Prova: 18 de janeiro de 2026

18 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Encantado

Vagas: assistente social municipal (1 + CR), auxiliar de educação (5 + CR), farmacêutico municipal (1 + CR), psicólogo (2 + CR)

assistente social municipal (1 + CR), auxiliar de educação (5 + CR), farmacêutico municipal (1 + CR), psicólogo (2 + CR) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 2.201,33 a R$ 5.905,64

R$ 2.201,33 a R$ 5.905,64 Prazo: 9 de dezembro

9 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 110 a R$ 130

R$ 110 a R$ 130 Prova: 31 de janeiro de 2026

31 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Pampa (Unipampa) 2

Vagas: assistente em administração (22), técnico de laboratório – alimentos (1), técnico de laboratório – energias renováveis (1), técnico de laboratório - enologia (1), técnico de laboratório - química (1), técnico em contabilidade (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação (4)

assistente em administração (22), técnico de laboratório – alimentos (1), técnico de laboratório – energias renováveis (1), técnico de laboratório - enologia (1), técnico de laboratório - química (1), técnico em contabilidade (1), técnico em farmácia (1), técnico em tecnologia da informação (4) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.029,90

R$ 3.029,90 Prazo: 1º de dezembro

1º de dezembro Taxa de inscrição: R$ 85

R$ 85 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Bom Jesus

Vagas: agente administrativo (1 + CR), contador (CR), servente (CR), telefonista/recepcionista (1 + CR)

agente administrativo (1 + CR), contador (CR), servente (CR), telefonista/recepcionista (1 + CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.674,18 a R$ 3.816,83

R$ 1.674,18 a R$ 3.816,83 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 130

R$ 70 a R$ 130 Prova: 8 de fevereiro de 2026

8 de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Caixa Econômica Federal

Vagas: arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro elétrico (1 + CR)

arquiteto (1 + CR), engenheiro civil (1 + CR), engenheiro elétrico (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 16.495,00

R$ 16.495,00 Prazo: 8 de dezembro

8 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 68

R$ 68 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Planalto 2

Vagas: auxiliar de desenvolvimento infantil (5 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação básica - anos inicias (10 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (15 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de matemática (2 + CR), profissional de apoio escolar para alunos com deficiência (5 + CR), psicólogo educacional (1), psicopedagogo (1), secretario de escola (1)

auxiliar de desenvolvimento infantil (5 + CR), professor de artes (1 + CR), professor de educação básica - anos inicias (10 + CR), professor de educação física (3 + CR), professor de educação infantil (15 + CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (1 + CR), professor de matemática (2 + CR), profissional de apoio escolar para alunos com deficiência (5 + CR), psicólogo educacional (1), psicopedagogo (1), secretario de escola (1) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 1.495,33 a R$ 5.356,38

R$ 1.495,33 a R$ 5.356,38 Prazo: 2 de dezembro

2 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 82,80 a R$ 165,60

R$ 82,80 a R$ 165,60 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Planalto 1

Vagas: agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), agente de contratos (CR), analista de controle interno (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista (CR), contador (CR), diretor de patrimônio (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico bioquímico (CR), fiscal sanitarista (CR), fiscal tributário (CR),fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (1), médico (CR), medico veterinário (CR), motorista especializado (CR), motorista secretaria municipal de educação (CR), motorista secretaria municipal de obras (CR), motorista secretaria municipal de saúde (CR), nutricionista (CR), operador de maquinas (CR), operário (CR), operário especializado (CR), orientador do CRAS (CR), pedreiro (CR), pregoeiro (CR), procurador jurídico do município (CR), psicólogo (a) (CR), recepcionista (CR), regulador de agendamento de saúde municipal (CR), servente (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico em informática (CR), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (CR), zelador de cemitério (CR)

agente administrativo (CR), agente administrativo auxiliar (CR), agente de contratos (CR), analista de controle interno (CR), assistente social (CR), auxiliar de saúde bucal (CR), bibliotecário (CR), biólogo (CR), cirurgião dentista (CR), contador (CR), diretor de patrimônio (CR), eletricista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro florestal (CR), farmacêutico bioquímico (CR), fiscal sanitarista (CR), fiscal tributário (CR),fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (1), médico (CR), medico veterinário (CR), motorista especializado (CR), motorista secretaria municipal de educação (CR), motorista secretaria municipal de obras (CR), motorista secretaria municipal de saúde (CR), nutricionista (CR), operador de maquinas (CR), operário (CR), operário especializado (CR), orientador do CRAS (CR), pedreiro (CR), pregoeiro (CR), procurador jurídico do município (CR), psicólogo (a) (CR), recepcionista (CR), regulador de agendamento de saúde municipal (CR), servente (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico em informática (CR), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (CR), zelador de cemitério (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.281,71 a R$ 20.411,67

R$ 1.281,71 a R$ 20.411,67 Prazo: 2 de dezembro

2 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 27,60 a R$ 165,60

R$ 27,60 a R$ 165,60 Prova: 14 de dezembro

14 de dezembro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Vagas: professor assistente do magistério superior (4)

professor assistente do magistério superior (4) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 13.288,85

R$ 13.288,85 Prazo: 3 de dezembro

3 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 398

R$ 398 Prova: 18 de janeiro a 3 de maio de 2026 (período provável)

18 de janeiro a 3 de maio de 2026 (período provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Jaguari

Vagas: professor de artes (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação especial (4 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (12 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), orientador educacional (1 + CR)

professor de artes (1 + CR), professor de ciências (CR), professor de educação especial (4 + CR), professor de educação física (2 + CR), professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (12 + CR), professor de ensino religioso (CR), professor de geografia (1 + CR), professor de história (CR), professor de inglês (1 + CR), professor de língua portuguesa (1 + CR), professor de matemática (1 + CR), professor de música (1 + CR), orientador educacional (1 + CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.576,86 a R$ 5.153,72

R$ 2.576,86 a R$ 5.153,72 Prazo: 1º de dezembro

1º de dezembro Taxa de inscrição: R$ 170

R$ 170 Prova: 11 de janeiro de 2026 (data provável)

11 de janeiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Cerro Largo

Vagas: almoxarife (1), analista de sistemas (1), atendente de farmácia (1), auxiliar em saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais em escolas e creches (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), médico (2), operário especializado (CR), secretário de escola (CR)

almoxarife (1), analista de sistemas (1), atendente de farmácia (1), auxiliar em saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais em escolas e creches (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1), médico (2), operário especializado (CR), secretário de escola (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.639,91 a 8.631,10

R$ 1.639,91 a 8.631,10 Prazo: 3 de dezembro

3 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 140

R$ 50 a R$ 140 Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)

8 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Cerro Largo

Vagas: contador legislativo (1)

contador legislativo (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.049,19

R$ 5.049,19 Prazo: 3 de dezembro

3 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 140

R$ 140 Prova: 8 de fevereiro de 2026 (data provável)

8 de fevereiro de 2026 (data provável) Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Ivoti

Vagas: operário (1 + CR), pedreiro (1 + CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), auxiliar de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), advogado (CR), agente técnico fazendário (CR), arquiteto (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), gestor de recursos humanos (CR), médico - diversas áreas (CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências físicas e biológicas (CR), professor educação artística (CR), professor educação física (CR), professor educação infantil (1 + CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor língua alemã (CR), professor matemática (CR), professor música (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), veterinário (CR)

operário (1 + CR), pedreiro (1 + CR), agente administrativo (CR), almoxarife (CR), auxiliar de escola (10 + CR), secretário de escola (CR), telefonista/recepcionista (CR), técnico agrícola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em segurança do trabalho (CR), advogado (CR), agente técnico fazendário (CR), arquiteto (CR), bibliotecário (CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), gestor de recursos humanos (CR), médico - diversas áreas (CR), professor anos iniciais (1 + CR), professor ciências físicas e biológicas (CR), professor educação artística (CR), professor educação física (CR), professor educação infantil (1 + CR), professor geografia (CR), professor história (CR), professor língua alemã (CR), professor matemática (CR), professor música (CR), professor português (CR), psicólogo (CR), psicopedagogo (CR), veterinário (CR) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 2.232,60 a R$ 9.856,93

R$ 2.232,60 a R$ 9.856,93 Prazo: 4 de dezembro

4 de dezembro Taxa de inscrição: R$ 101,24 a R$ 202,47

R$ 101,24 a R$ 202,47 Prova: 25 de janeiro de 2026

25 de janeiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Vagas: administrador (2), analista de tecnologia da informação (1), bibliotecário (3), biólogo (1), enfermeiro (3), engenheiro mecânico (1), farmacêutico (2), fisioterapeuta (3), geólogo (1), médico - diversas áreas (10), médico veterinário - diversas áreas (5), nutricionista (1), produtor cultural (1)

administrador (2), analista de tecnologia da informação (1), bibliotecário (3), biólogo (1), enfermeiro (3), engenheiro mecânico (1), farmacêutico (2), fisioterapeuta (3), geólogo (1), médico - diversas áreas (10), médico veterinário - diversas áreas (5), nutricionista (1), produtor cultural (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.967,04

R$ 4.967,04 Prazo: 1º de dezembro

1º de dezembro Taxa de inscrição: R$ 125

R$ 125 Prova: 1º de fevereiro de 2026

1º de fevereiro de 2026 Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link