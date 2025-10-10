PUCRS oferece 10 cursos gratuitos para professores; veja como participar

Formações integram programação do Mês do Educador. Félix Zucco / Agencia RBS

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) abriu, nesta sexta-feira (10), as inscrições para 10 cursos gratuitos e online para professores e profissionais da Educação de todo o Brasil. As formações fazem parte da programação do Mês do Educador.

Os cursos abordam temas centrais da prática docente contemporânea — como tecnologia, inteligência artificial, desenvolvimento infantil e educação inclusiva — e são ministrados por nomes reconhecidos, como Suzana Herculano-Houzel, Jorge Larossa, Monja Coen e Celso Vasconcellos.

As aulas foram estruturadas para dialogar com desafios atuais da educação, oferecendo ferramentas teóricas e práticas voltadas ao aperfeiçoamento do trabalho em sala de aula. Segundo a instituição, a iniciativa busca valorizar o papel dos educadores e ampliar o acesso a conteúdos de qualificação profissional.

Veja os cursos disponíveis

As inscrições seguem durante todo o mês de outubro e podem ser feitas no site da PUCRS. Todos os cursos oferecem certificação digital.